Trionfo Zaksa, terza Champions in bacheca

TORINO-Lo Zaksa Kedzierzyn-Kozle, per il terzo anno consecutivo, sul tetto d'Europa. Questo il verdetto della Superfinal di Torino nella quale la squadra di Sammelvuo ha avuto ragione per 3-2 (28-26, 25-22, 25-14, 28-30, 15-12) dei neo campioni di Polonia dello Jastrzebski Wegiel. Il derby è stato una vera e propria battaglia, durata oltre due ore, che ha visto i detentori della Champions League imporsi per 3-2 (28-26, 25-22, 25-14, 28-30, 15-12) trascinati dalla marea di tifosi che li hanno seguiti fino al Pala Alpitour.