Cev Cup: esordio vincente per Chieri a Friburgo

FRIBURGO (SVIZZERA)- In 67 minuti di gioco la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 chiude vittoriosamente la partita del suo debutto in Coppa Cev, imponendosi 0-3 al Salle Omnisport St. Léonard di Friburgo contro la formazione svizzera del FKB Power Cats Dudingen nell’andata dei sedicesimi di finale.

I parziali chiusi a 14, 15 e 18 ben riassumo un incontro pressoché sempre in mano alle chieresi, con un unico momento di equilibrio nelle fase centrali del terzo set.

Senza capitan Grobelna, rimasta a riposo a Chieri, coach Bregoli schiera la diagonale Malinov-Anthouli, le coppia centrale Zakchaiou-Weitzel, Spirito libero, e in banda Kingdon e Papa, quest’ultima al debutto ufficiale da titolare. Un bel contributo arriva anche da Omoruyi che entra nel finale del secondo set e realizza i suoi primi punti in biancoblù.

Le statistiche finali certificano la netta superiorità di Chieri in attacco (51% contro il 31% elvetico), come anche al servizio (5-11 ace) e a muro (1-7). A livello individuale spiccano le centrali con 15 punti di Weitzel e 11 Zakchaiou. Al Dudingen non bastano 14 punti della banda Meawad.