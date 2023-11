Cev Cup: Chieri in Serbia per l'andata degli ottavi

LAJKOVAC (SERBIA)- La Reale Mutua Fenera Fenera Chieri ’76 conclude il suo denso calendario di impegni del mese di novembre con la gara d’andata degli ottavi di finale della CEV Volleyball Cup . La partita, in programma domani, mercoledì 29 novembre (ore 19), porta le biancoblù nel nord della Serbia centrale, contro lo Zeleznicar Lajkovac. Avversario tutto da scoprire ma assolutamente da non prendere sottogamba, nel turno precedente di coppa lo Zeleznicar ha eliminato la Kralovo Pole Brno con una vittoria per 1-3 in trasferta e una sconfitta per 2-3 (con qualificazione già sicura sul punteggio di 2-2) nel ritorno in casa. Nelle due gare la miglior realizzatrice è risultata la schiacciatrice statunitense Malina Terrell con 36 punti complessivi. La squadra è allenata da Branko Kova?evi?, tecnico nel cui curriculum c’è anche un’esperienza in Italia con Perugia dal 2010 al 2011.

Le parole di Elena Rolando-

«Di sicuro sarà una trasferta dura e impegnativa, sia mentalmente sia fisicamente, arrivando da un mese in cui ogni settimana giochiamo due partite. Nonostante la stanchezza ci metteremo tutto l’impegno, la forza di volontà e la “cattiveria” per vincere, perché sappiamo benissimo che da qui in avanti le squadre che troveremo in Europa saranno di alto livello. Non vediamo l’ora di poter giocare la gara di ritorno in casa davanti a tutti i nostri tifosi. Faremo di tutto per passare anche questo turno e proseguire il nostro cammino in coppa».

CEV CUP ANDATA OTTAVI DI FINALE-

Mercoledì 29 novembre ore 19.00-

Zeleznicar Lajkovac-Reale Mutua Fenera Fenera Chieri ’76 Arbitri: Grabovsky, Aghayev