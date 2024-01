Quarti di Coppa Italia: in campo tra il 3 e il 4 gennaio

Il taglio del nastro è fissato per mercoledì, alle 20.00, sul campo dell’Opiquad Arena, per il match tra Mint Vero Volley Monza e Cucine Lube Civitanova, che tornano a sfidarsi dopo l’incrocio in Regular Season del 30 dicembre. Solo mezz’ora dopo, alle 20.30, si comincia a schiacciare anche sulle Dolomiti nel match tra Itas Trentino e Rana Verona (con diretta su Rai Sport), ma anche in Emilia tra Gas Sales Bluenergy Piacenza a Allianz Milano. Il giorno dopo, giovedì 4 gennaio, tra le mura amiche del PalaBarton, la Sir Susa Vim Perugia si contende con la Valsa Group Modena il pass per le Semifinali nel posticipo in diretta su Rai Sport alle 20.30.





LE QUATTRO SFIDE-

MINT VERO VOLLEY MONZA - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

La prima formazione a staccare il pass per la Final Four di Bologna sarà sancita dalla sfida in Brianza tra i team classificati al quarto e al quinto posto al giro di boa. A confronto mercoledì, alle 20.00, Mint Vero Volley Monza e Cucine Lube Civitanova, squadre che si sono affrontate pochi giorni fa, sabato 30 dicembre, sullo stesso campo per la Regular Season. Il collettivo marchigiano, privo di Barthelemy Chinenyeze, fermo per un fastidio alla spalla e in forse per la coppa, ha espugnato l’Opiquad Arena per 3-1 ponendo fine alla striscia di tre vittorie monzesi nei faccia a faccia di SuperLega Credem Banca. Tra gli ospiti hanno brillato il top scorer Alex Nikolov (MVP) e Marlon Yant. Tra i padroni di casa, fallosi al servizio e con un Ran Takahashi a corrente alternata, si sono messi in luce Stephen Maar e Arthur Szwarc, ma anche Eric Loeppky, entrato a gara in corso. Undicesima partecipazione alla Coppa Italia (8a nella Coppa di SuperLega) per Monza, che nella massima serie non ha mai superato i Quarti (due eliminazioni contro la Lube), cedendo a Trento nell’ultima chance (2021/22). I brianzoli sfiorarono l’impresa nella Coppa di A2 perdendo in Finale con Padova. Dopo due flop nei Quarti in casa con Milano, alla partecipazione n. 30 la Lube vuole rifarsi per accedere alla Final Four e alzare al cielo l’ottava Coppa Italia della sua storia.



PRECEDENTI: 24 (20 successi Cucine Lube Civitanova, 4 successi Mint Vero Volley Monza )



EX: Adis Lagumdzija a Monza nel 2020/21

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Ivan Zaytsev - 16 attacchi vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Gabriele Di Martino - 22 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Aleksandar Nikolov - 22 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Eric Loeppky - 25 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Ran Takahashi - 38 punti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Barthelemy Chinenyeze - 8 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera Coppa Italia: Stephen Maar - 12 punti ai 100, 26 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Ivan Zaytsev - 2 punti ai 300 (Cucine Lube Civitanova); Simone Anzani - 3 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Adis Lagumdzija - 6 punti ai 100, 20 attacchi vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera tutte le competizioni: Ivan Zaytsev - 11 punti ai 5600, 15 attacchi vincenti ai 4600 (Cucine Lube Civitanova); Simone Anzani - 2 attacchi vincenti ai 1600 (Cucine Lube Civitanova); Adis Lagumdzija - 29 attacchi vincenti ai 1500 (Cucine Lube Civitanova); Eric Loeppky - 37 punti ai 1000 (Mint Vero Volley Monza); Francesco Comparoni - 6 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza).

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza )- « Ho detto ai ragazzi che nell'ultima partita abbiamo disputato un match quasi alla pari contro Civitanova ma siamo mancati nella continuità al servizio, aspetto che più di ogni altro ci ha penalizzato. Guardiamo però ai lati positivi, a quello che è andato bene contro una formazione che è vice-campione d'Italia e che nelle annate precedenti ha vinto due Scudetti; Civitanova è sicuramente una grande squadra con valori fisici e tecnici importanti. Per batterli dovremo mettere in campo una prestazione di altissimo livello, giocare bene e non aver paura del confronto. La nostra aspettativa è quella di giocare una partita ancora migliore rispetto a quella di pochi giorni fa ».

Simone Anzani (Cucine Lube Civitanova)- « Per noi sarà una sfida ancor più complicata. Dovremo presentarci a Monza con un atteggiamento persino migliore rispetto alla partita vinta sabato in Brianza. La scorsa settimana il loro servizio non è stato molto incisivo, ma nel prossimo match cercheranno di sorprenderci. Dovremo prepararci bene sia di testa che tecnicamente, mi aspetto una gara lunga e impegnativa. Sono incontri da giocare in maniera aggressiva e spregiudicata. Non siamo contenti di affrontare i Quarti in trasferta perché questo significa che non abbiamo chiuso il girone di andata nella posizione a cui aspiravamo, ma secondo me saranno il gioco e le motivazioni a fare la differenza, non il fattore campo ».



ITAS TRENTINO-RANA VERONA-

Alle 20.30 di mercoledì riflettori accesi e telecamere di Rai Sport orientate sulle Dolomiti per il derby dell’Adige tra la capolista Itas Trentino, campione d’Italia uscente, già vincitrice del titolo d’inverno, e Rana Verona, che si è qualificata da ottava testa di serie blindando il pass con una rimonta monstre a Civitanova. In campionato i trentini vengono dalla vittoria lampo contro Cisterna, gli scaligeri hanno impiegato quasi trenta minuti in più per piegare Taranto, ma entrambe le squadre hanno chiuso il 2023 con i tre punti in tasca e vogliono aprire il 2024 con un pass importante, quello per l’Unipol Arena di Bologna. L’Itas vanta tre trofei con la coccarda tricolore in bacheca, ma deve fare i conti con un digiuno duraturo. L’ultimo trionfo gialloblù risale al 2012/13, i seguenti tentativi hanno fruttato cinque Semifinali e cinque Finali, tra cui la resa dei conti 2021/22 persa con Perugia e quella del 2022/23 persa con Piacenza. Verona, estromessa lo scorso anno dalla Gas Sales Bluenergy nei Quarti, turno in cui uscì di scena anche nell’unico precedente con i trentini, mira alla seconda Semifinale di Del Monte® Coppa Italia nella massima serie dopo l’impresa alla prima partecipazione, nel 2004/05, quando si arrese a Vibo, Club battuto per due volte in precedenza nelle Finali della Coppa di A2.



PRECEDENTI: 45 (32 successi Itas Trentino, 13 successi Rana Verona)



EX: Giulio Magalini a Verona nel 2020/21, 2021/22, 2022/23; Lorenzo Cortesia a Trento nel 2020/21; Donovan Dzavoronok a Trento nel 2022/23; Aidan Zingel a Trento nel 2017/18 - Allenatori: Fabio Dalla Fina a Verona nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21; Dario Simoni a Trento nel 2014/15, 2015/16, 2016/17; Radostin Stoytchev a Trento nel 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Jan Kozamernik - 11 punti ai 100 (Itas Trentino); Donovan Dzavoronok - 17 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona); Amin Esmaeilnezhad - 24 punti ai 200 (Rana Verona); Rok Mozic - 26 punti ai 200 (Rana Verona); Kamil Rychlicki - 7 punti ai 200 (Itas Trentino); Marko Podrascanin - 9 punti ai 100 (Itas Trentino); Francesco Sani - 9 punti ai 100, 22 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona).

In carriera Coppa Italia: Alessandro Michieletto - 11 punti ai 100, 25 attacchi vincenti ai 100 (Itas Trentino); Marko Podrascanin - 25 punti ai 300 (Itas Trentino); Daniele Lavia - 8 attacchi vincenti ai 100 (Itas Trentino).

In carriera tutte le competizioni: Oreste Cavuto - 1 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Gabriele Nelli - 11 attacchi vincenti ai 1000, 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Jan Kozamernik - 11 punti ai 900 (Itas Trentino); Giulio Magalini - 17 punti ai 500 (Itas Trentino); Donovan Dzavoronok - 2 attacchi vincenti ai 2000 (Rana Verona); Daniele Lavia - 2 punti ai 2200 (Itas Trentino); Amin Esmaeilnezhad - 24 punti ai 200 (Rana Verona); Rok Mozic - 35 punti ai 1200, 4 attacchi vincenti ai 1000 (Rana Verona); Marko Podrascanin - 4 punti ai 4200 (Itas Trentino); Francesco Sani - 9 punti ai 100, 22 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona).

Fabio Soli, (Allenatore Itas Trentino)- « È una partita ad eliminazione diretta, da giocare contro un avversario in salute che arriva a questo appuntamento con alle spalle una serie di risultati positivi che avranno sicuramente fortificato le sue certezze. Abbiamo l’opportunità di giocare in casa l’incontro e quindi di poter sfruttare l’apporto del nostro pubblico che nelle precedenti partite stagionali casalinghe ha fatto sentire forte il proprio sostegno; sappiamo, inoltre, che per ottenere la qualificazione sarà necessaria una prestazione intensa ed attenta in ogni singolo punto. Verona è in grande crescita, è decisamente un avversario differente da quello incontrato ad inizio novembre, ma sono convinto che da allora anche la nostra qualità sia migliorata. Vogliamo farci trovare pronti per una sfida che si giocherà ad alto livello ».

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « La partita di Coppa Italia è facile da presentare: Trento ha dimostrato di essere la squadra più forte degli ultimi due anni in Italia, ha vinto lo Scudetto e adesso è prima in classifica. Hanno i due fondamentali principali, battuta e ricezione, ad alti livelli, per non parlare della qualità del muro e delle individualità che possono risolvere le situazioni più complicate. Rispetto alla gara di campionato dell'andata noi stiamo lavorando in condizioni migliori, anche se non abbiamo ancora raggiunto il massimo livello. Dovremo farci trovare pronti in ogni chance che Trento ci concederà. Abbiamo la testa solo alla Coppa, poi penseremo alle prossime partite ».



GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - ALLIANZ MILANO-

Alle 20.30 di mercoledì va in scena un altro turno di estremo interesse che mette di fronte la terza e la sesta testa di serie dei Quarti di finale, due delle squadre in fortissima ascesa negli ultimi anni. La Gas Sales Bluenergy Piacenza, detentrice della Del Monte® Coppa Italia SuperLega grazie alle imprese della passata stagione con Perugia e Trento, ospita al PalaBanca l’Allianz Milano, squadra che nelle ultime due edizioni è uscita di scena in Semifinale per mano di Trento, andando vicino alla vittoria nel match da dentro o fuori del 2022/23. Le due rivali, che si incrociano per la prima volta in Coppa Italia, vengono da due prove brillanti. Nella 1a giornata di ritorno della Regular Season gli emiliani hanno violato la Kioene Arena superando Padova in quattro set e consolidando la terza piazza, mentre i meneghini, esaltati dallo show dei 7000 spettatori assiepati al Mediolanum Forum, hanno dato spettacolo anche in campi superando Modena con il massimo scarto con tanto di balzo al quinto posto in classifica. Per i piacentini, che in bacheca vantano anche la Coppa Italia di A2 vinta nel 2019 contro l’Olimpia Bergamo, questa è la quarta partecipazione alla Coppa di SuperLega, mentre il sodalizio ambrosiano si rimette in gioco nella manifestazione tricolore della massima serie per la settima volta nella sua storia.



PRECEDENTI: 13 (3 successi Allianz Milano, 10 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)



EX: Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/19, 2019/20; Nicolò Hoffer a Milano nel 2018/19, 2019/20; Yuri Romanò a Milano nel 2021/22; Damiano Catania a Piacenza nel 2021/22

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 13 punti ai 100, 28 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Yuri Romanò - 18 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabrizio Gironi - 19 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yoandy Leal - 22 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 26 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuki Ishikawa - 7 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Francesco Recine - 9 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera Coppa Italia: Matteo Piano - 10 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Francesco Recine - 13 punti ai 100, 27 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yoandy Leal - 17 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuri Romanò - 37 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuki Ishikawa - 8 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano).

In carriera tutte le competizioni: Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 11 punti ai 500 (Allianz Milano); Yuri Romanò - 12 punti ai 2500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Andrea Innocenzi - 12 punti ai 400 (Allianz Milano); Petar Dirlic - 13 punti ai 1000 (Allianz Milano); Roamy Alonso - 15 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabrizio Gironi - 21 punti ai 700 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yoandy Leal - 23 punti ai 2300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Paolo Porro - 3 battute vincenti ai 100 (Allianz Milano); Matey Kaziyski - 30 punti ai 5900 (Allianz Milano); Edoardo Caneschi - 4 punti ai 1200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Agustin Loser - 4 punti ai 400 (Allianz Milano); Nicola Zonta - 6 punti ai 200 (Allianz Milano); Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 7 punti ai 1300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabio Ricci - 8 punti ai 1100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « La Coppa Italia è il primo scoglio importante di questo gennaio che ci vedrà impegnati su vari fronti, la nostra attenzione dal punto di vista emozionale è lì. Affrontiamo Milano, una squadra che è cresciuta tantissimo da inizio stagione e i risultati che sta ottenendo sono lì a dimostrarlo, sono sicuro che dovremo patire le pene dell’inferno. Stiamo facendo bene, contro Padova abbiamo faticato ma credo che i ragazzi abbiano fatto un grande salto di qualità da un punto di vista caratteriale portando a casa una partita pur senza giocare benissimo ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Abbiamo due sfide ravvicinate a Piacenza la prima sarà la Coppa Italia, una gara da dentro o fuori, da prepara a livello di testa, fisico e cuore. Dobbiamo essere in grado di soffrire contro un avversario che ci attaccherà dal primo all’ultimo punto con una battuta molto aggressiva. Piacenza ha giocatori esperi e di valore. Dobbiamo mettere la testa nello scatolone e affrontare al meglio questa sfida ».



SIR SUSA VIM PERUGIA - VALSA GROUP MODENA-

In campo al PalaBarton nel posticipo di giovedì 4 gennaio, con prima battuta alle 20.30, davanti alle telecamere di Rai Sport, si giocano l’ultimo pass per la Finale Four le squadre classificate al secondo e al settimo posto al giro di boa. I campioni del mondo della Sir Susa Vim Perugia sono pronti a rinnovare la rivalità storica con la Valsa Group Modena. I Block Devils hanno conquistato la Del Monte® Coppa Italia SuperLega per tre volte, mentre gli emiliani hanno vinto il trofeo che assegna la coccarda tricolore in 12 occasioni, ma non lo alzano al cielo dal 2015/16. Su 46 incroci tra le due compagini, solo tre risalgono alla Coppa Italia e tutti e tre si sono verificati in Semifinale: la prima volta è stata Modena a volare verso la resa dei conti, mentre i successivi faccia a faccia hanno consegnato il pass agli umbri. I due gruppi squadra hanno chiuso il 2023 con umori differenti: la Sir ha riscattato il passo falso interno contro Milano andando a vincere in tre set a Catania, mentre in Lombardia la Valsa Group non è riuscita a reggere l’onda d’urto dell’Allianz nel match-evento di un Mediolanum Forum festante e ha ceduto con il massimo scarto. Perugia vuole riscattare l’eliminazione dello scorso anno in Semifinale contro Piacenza, Modena l’uscita di scena nei Quarti patita in casa per mano di Trento nell’ultima edizione.



PRECEDENTI: 46 (20 successi Valsa Group Modena, 26 successi Sir Susa Vim Perugia)



EX: - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Modena nel 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Sebastian Solé - 12 punti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Kamil Semeniuk - 37 punti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Giovanni Sanguinetti - 5 punti ai 100 (Valsa Group Modena); Wassim Ben Tara - 7 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Jesus Herrera Jaime - 8 punti ai 100, 27 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia).

In carriera Coppa Italia: Dragan Stankovic - 15 punti ai 200 (Valsa Group Modena); Wilfredo Leon Venero - 26 punti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia); Tim Held - 27 punti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Giulio Pinali - 36 punti ai 100 (Valsa Group Modena).

In carriera tutte le competizioni: Vlad Davyskiba - 1 alle 100 partite giocate, 18 punti ai 1100 (Valsa Group Modena); Dragan Stankovic - 1 attacchi vincenti ai 2000 (Valsa Group Modena); Mattia Boninfante - 1 battute vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Giulio Pinali - 1 punti ai 900 (Valsa Group Modena); Maksim Sapozhkov - 16 punti ai 700, 25 attacchi vincenti ai 600 (Valsa Group Modena); Sebastian Solé - 17 punti ai 2500 (Sir Susa Vim Perugia); Nicholas Sighinolfi - 2 muri vincenti ai 300 (Valsa Group Modena); Kamil Semeniuk - 26 punti ai 500, 19 attacchi vincenti ai 400 (Sir Susa Vim Perugia); Roberto Pinali - 35 punti ai 1300 (Valsa Group Modena); Wilfredo Leon Venero - 38 punti ai 3000, 4 attacchi vincenti ai 2300 (Sir Susa Vim Perugia); Bruno Mossa De Rezende - 6 punti ai 700 (Valsa Group Modena); Wassim Ben Tara - 7 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Tommaso Rinaldi - 7 attacchi vincenti ai 700, 1 battute vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Flavio Resende Gualberto - 8 attacchi vincenti ai 400 (Sir Susa Vim Perugia).

Jesus Herrera (Sir Susa Vim Perugia)-« Conosciamo bene Modena, sappiamo che è una squadra molto forte con alcuni giocatori tra i migliori del mondo. Ma noi vogliamo vincere e vogliamo andare a Bologna a giocarci la Final Four di Coppa Italia per cercare di arrivare fino in fondo alla manifestazione. Giovedì sarà certamente una bella partita, aspettiamo i nostri tifosi e speriamo di avere un palazzetto pieno a sostenerci. Noi scenderemo in campo per giocare la nostra miglior pallavolo ».



Bruno Mossa De Rezende (Valsa Group Modena)- « Andiamo a Perugia sapendo che non siamo favoriti, ma sicuramente daremo tutto per giocarcela al massimo delle nostre potenzialità ».

PROGRAMMA E ARBITRI DEI QUARTI DI COPPA ITALIA (GARA UNICA)-

Mercoledì 3 gennaio 2024, ore 20.00



Mint Vero Volley Monza - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Puecher,Piana



Mercoledì 3 gennaio 2024, ore 20.30



Itas Trentino - Rana Verona Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Brancati



Mercoledì 3 gennaio 2024, ore 20.30



Gas Sales Bluenergy Piacenza - Allianz Milano Arbitri: Cesare Stefano, Giardini



Giovedì 4 gennaio 2024, ore 20.30



Sir Susa Vim Perugia - Valsa Group Modena Arbitri: Zavater Marco, Pozzato