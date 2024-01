Wevza: l'Italia terza vittoria con la Germania e primo posto nella Pool B

FRANCOFORTE (GERMANIA)- L'Italia Under 20 Maschile chiude in maniera trionfale la Pool B del Torneo Wevza di categoria in corso di svolgimento a Francoforte in Germania. Battendo 3- i padroni di casa 3-0 (25-21, 25-18, 25-19) i ragazzi di Zanin hanno centrato la terza vittoria in altrettante partite vincendo da imbattuti da Pool B.

Dopo l’esordio vincente contro il Portogallo e la vittoria di ieri sul Belgio, un'altra ottima prova per gli atleti allenati dal tecnico azzurro Michele Zanin. Top scorer del match l’azzurro Tommaso Barotto autore di 15 punti; in doppia cifra tra gli azzurrini anche Lorenzo Magliano con 13 punti messi a segno. L’Italia tornerà in campo domani alle ore 19 contro la Svizzera, piazzatasi al secondo posto nella Pool A: in palio l’accesso in finale.

Buon approccio al match da parte degli azzurrini che hanno trovato il break a inizio set sul 4-2. Vantaggio che l’Italia ha poi portato avanti per tutta la durata del parziale, passando dal 10-7 al 16-12. La Germania ha poi tentato di ricucire lo strappo sul finale (19-17) ma un importante turno al sevizio di Tommaso Barotto ha spianato la strada agli azzurrini fino alla vittoria del set, chiuso sul 25-21 Italia.

Nazionale azzurra che ha spinto forte anche a inizio seconda frazione di gioco portandosi sul 5-2 e 10-5. Una Germania in difficoltà ha provato a riportarsi a contatto (10-7), ma l’Italia ha spento tutte le speranze di rimonta avversarie: un ace di Lorenzo Magliano a metà set ha fissato il risultato sul 15-9 Italia. Qualche passaggio a vuoto azzurro e la Germania è poi rientrata in partita riportandosi a -1 sul 15-14. Nel finale bravi gli atleti di coach Zanin a rimanere concentrati e ritrovare l’allungo sul 21-16: un attacco di Magliano ha chiuso il secondo set sul 25-18.

È stata la Germania a partire forte a inizio terza frazione di gioco. Gli atleti di coach Grzegorz Rys hanno trovato il moementaneo vantaggio iniziale sul 1-3 e 4-6. Sul 5-8 Germania coach Zanin ha chiamato il time out, per gli azzurrini rivelatosi fondamentale nel ritrovare poi la parità sul 9-9. I tedeschi hanno tentato nuovamente la fuga (9-12) ma l’Italia non gli ha fatti scappare (12-12). Le due squadre hanno poi battagliato punto a punto dal 14-14 al 17-17; sul finale l’Italia ha accelerato, alzando i ritmi e conquistando un prezioso vantaggio sul 21-18. Servizio vincente di Barotto e muro di Pardo e l’Italia ha chiuso il match sul 25-19.

IL TABELLINO-



ITALIA-GERMANIA 3-0 (25-21, 25-18, 25-19)



ITALIA: Selleri 3, Magliano 12, Taiwo 3, Barotto 15, Fedrici 3, Mati 9, Loreti (L). Carpita 5, Miraglia 1, Morazzini. N.e. Mariani, Bristot, Frascio, Russo. All. Zanin.



GERMANIA: Forschner 5, Kirsch 1, Wehner 3, Vaehning 7, Steffens 5, Tyws 11, Ahmann (L). Borchert 2, Kutz 1, Guenther, Moenig 1. N.e. Tuerpe, Baumann, Laumann. All. Rys.



ARBITRI: Helena Geldof (NED), Sebastien Jakob (FRA).



Durata Set: 23', 19', 21' Tot: 63



Italia: 5 a, 13 bs, 9 mv, 22 et.



Portogallo: 2 a, 13 bs, 8 mv, 24 et.

CALENDARIO E RISULTATI-



POOL A: Francia, Olanda, Spagna, Svizzera

9 GENNAIO



Francia-Svizzera 3-0 (25-16, 25-20, 25-21)



Olanda-Spagna 2-3 (19-25, 26-24, 25-22, 18-25, 10-15)

10 GENNAIO

Olanda-Svizzera 2-3 (25-15, 15-25, 19-25, 25-18, 12-15)

Francia-Spagna 3-1 (25-17, 25-12, 23-25, 25-15)

11 GENNAIO



Spagna-Svizzera 1-3 (22-25, 25-19, 15-25, 23-25)



Francia-Olanda 3-0 (25-18, 25-15, 25-18)

POOL B: Italia, Germania, Belgio, Portogallo

9 GENNAIO



Italia-Portogallo 3-1 (23-25, 25-19, 25-17, 25-21)



Germania-Belgio 3-2 (20-25, 26-24, 25-23, 20-25, 15-13)

10 GENNAIO



Italia-Belgio 3-0 (25-22, 25-13, 25-16)



Germania-Portogallo 2-3 (18-25, 25-15, 18-25, 25-20, 13-15)

11 GENNAIO



Belgio-Portogallo 3-0 (25-22, 25-21, 25-15)



Italia-Germania 3-0 (25-21, 25-18, 25-19)

12 GENNAIO



Semifinali 5/8° posto



Ore 11.30 Spagna-Portogallo



Ore 14 Olanda-Germania

Semifinali 1/4° posto



Ore 16.30 Francia-Belgio



Ore 19 Italia-Svizzera

13 GENNAIO



Finale 7°-8° posto



Ore 11.30

Finale 5°-6° posto



Ore 14

Finale 3°-4° posto



Ore 16.30

Finale 1°-2° posto

Ore 19