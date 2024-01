Wevza: l'Under 20 Maschile travolgente contro il Belgio

FRANCOFORTE (GERMANIA)- Secondo successo per l'Italia Under 20 Maschile impegnata a Francoforte in Germania nel torneo Wevza. La formazione di Michele Zanin, dopo aver superato il Portogallo all'esordio , ha battuto oggi pomeriggio in tre set 3-0 (25-22, 25-13, 25-16) il Belgio. Determinante in attacco Tommaso Barotto, top scorer del match con16 punti.

L’Italia tornerà in campo domani giovedì 11 gennaio alle ore 19 contro i padroni di casa della Germania per l’ultima uscita della fase a gironi.

L’avvio del match è stato sostanzialmente equilibrato: il Belgio ha trovato il break sul 2-4 ma gli azzurrini hanno riportato subito il risultato in parità sul 4-4; sempre la formazione belga ha poi cercato un nuovo allungo, trovato sul +3 (5-8). Vantaggio che la squadra di coach ha portato avanti fino a quando Barotto e compagni hanno ristabilito la parità a metà frazione di gioco sul 15-15. Azzurrini che hanno poi cambiato l’inerzia del match portandosi in vantaggio sul 18-16. Brava l’Italia a non scomporsi e a chiudere sul finale 25-22 grazie a un attacco dell’opposto azzurro Tommaso Barotto.

Azzurrini protagonisti all’inizio di seconda frazione di gioco. L’Italia dopo il 5-5 iniziale ha messo il naso fuori conquistando prima il vantaggio sul 9-6, per poi allungare dal 15-7 al 20-10. Italia concentrata e determinata. Sul finale gli atleti di coach Zanin non hanno abbassato il ritmo, primo tempo di Mati Pardo e un ace di Barotto e sul finale il risultato si è spostato sul 22-11. Un attacco in pipe di Marco Fedrici ha chiuso il secondo set sul 25-13 Italia (2-0).

Un ace di Federico Miraglia ed è stato 2-0 Italia a inizio terzo set. Vantaggio che gli azzurrini hanno portato avanti e incrementato fino sul 10-5. Passa il tempo e la superiorità azzurra si è fatta sempre più evidente. Nel finale una buona gestione generale dell’Italia, ha spinto gli azzurrini sul 17-9. Forti del vantaggio acquisito Barotto e compagni hanno poi chiuso sul 25-16 grazie all’attacco vincente di Federico Miraglia.

IL TABELLINO-



ITALIA-BELGIO 3-0 (25-22, 25-13, 25-16)

ITALIA: Mati 7, Selleri 4, Magliano 10, Taiwo 7, Barotto 16, Bristot, Loreti (L). Fedrici 7, Carpita, Mariani, Miraglia 3. N.e. Frascio, Russo, Morazzini. All. Zanin.

BELGIO: Verwimp 6, Wolters, Ponseele 1, Van Looveren 2, Lips 2, Vandecruys 14, Verwimp (L). Van Hooghten, Van Alboom 1, Lechien, Bus 1. N.e. De Vleeschhauwe, Spiessens, Speltinckx. All. Marien.

ARBITRI: Yves Kalin (SUI), Helena Geldof (NED)

Durata Set: 23', 19', 21' Tot: 55'

Italia: 3 a, 16 bs, 12 mv, 20 et.

Portogallo: 0 a, 13 bs, 1 mv, 21 et.

CALENDARIO E RISULTATI-



POOL A: Francia, Olanda, Spagna, Svizzera

9 GENNAIO

Francia-Svizzera 3-0 (25-16, 25-20, 25-21)

Olanda-Spagna 2-3 (19-25, 26-24, 25-22, 18-25, 10-15)

10 GENNAIO

Ore 11.30 Olanda-Svizzera 2-3 (25-15, 15-25, 19-25, 25-18, 12-15)

Ore 15.30 Francia-Spagna

11 GENNAIO

Ore 14 Spagna-Svizzera

Ore 16.30 Francia-Olanda

POOL B: Italia, Germania, Belgio, Portogallo

9 GENNAIO



Italia-Portogallo 3-1 (23-25, 25-19, 25-17, 25-21)

Germania-Belgio 3-2 (20-25, 26-24, 25-23, 20-25, 15-13)

10 GENNAIO

Ore 14 Italia-Belgio 3-0 (25-22, 25-13, 25-16)

Ore 19 Germania-Portogallo

11 GENNAIO

Ore 11.30 Belgio-Portogallo

Ore 19 Italia-Germania

12 GENNAIO

Semifinali

Ore 11.30 3ª Pool A – 4ª Pool B

Ore 14 4 ª Pool A- 3 ª Pool B

Ore 16.30 1 ªPool A- 2 ª Pool B

Ore 19 1 ª Pool B- 2 ª Pool A

13 GENNAIO

Finale 7°-8° posto

Ore 11.30

Finale 5°-6° posto

Ore 14

Finale 3°-4° posto

Ore 16.30

Finale 1°-2° posto

Ore 19