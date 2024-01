Futura-Messina, in campo per la prima semifinale di Coppa Italia

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Domani va in scena la prima semifinale di Coppa Italia di A2 Femminile . A confronto la Futura Giovani Busto Arsizio e la Citta di Messina. Sfida la calor bianco visto il recentissimo precedente di domenica scorsa, in cui le siciliane hanno trionfato al tie-break vendicando la sconfitta dell’andata al PalaBorsani, che sarà nuovamente teatro della contesa. Due squadre che puntano chiaramente al salto nella massima categoria e che, prima di tuffarsi nella Pool Promozione, si daranno battaglia per volare a Trieste. L'altra semfinale, quella che opporrà la Bartoccini Fortinfissi Perugia e CDA Talmassons è in calendario il prossimo 31 gennaio.

Messa subito da parte la sconfitta rimediata domenica in terra siciliana, la Futura è tornata subito al lavoro in vista dell’impegno decisivo di mercoledì sera valido per la semifinale di Coppa Italia. Sarà, infatti, una serata infuocata per le cocche che, davanti al pubblico amico del PalaBorsani -porto sicuro mai violato da nessuno - sono chiamate a giocarsi la gara secca in cui è solo uno il biglietto in palio per la finalissima di Trieste, nuovamente contro l’Akademia Sant’Anna Messina. Immediata l’occasione di riscatto per Tonello e compagne, dopo essersi arrese al tie break nel match che ha chiuso la regular season. Per staccare il pass valido per giocarsi la vittoria del trofeo sarà necessaria una grande prestazione delle biancorosse, che dovranno dimenticare in fretta le fatiche di oltre due ore di gioco e scendere in campo subito con la giusta grinta, cattiveria e voglia non di non farsi scappare la preziosa occasione. Chiusa nel migliore dei modi la Regular Season con la vittoria interna al tie-break con la Futura Giovani Busto Arsizio, Akademia Città Di Messina si prepara ad affrontare, mercoledì 24 Gennaio con inizio fissato alle ore 20e30, la semifinale di Coppa Italia; di fronte, ancora le cocche di coach Daris Amadio. Questa volta, però, scenario diverso considerato che, in base al miglior ranking delle lombarde, la gara si disputerà al "PalaBorsani" di Castellanza. In palio, la finale della prestigiosa competizione prevista il 18 Febbraio prossimo a Trieste. Il confronto di mercoledì avrà un sapore diverso per le due formazioni, l'una chiamata a riscattare la sconfitta del "PalaRescifina", l'altra provare a bissare il successo ottenuto solo qualche giorno prima in Campionato e approdare all'ultimo atto del prestigioso trofeo di categoria. Per Akademia rappresenterebbe un risultato storico considerato che mai una formazione di volley messinese è riuscita, in passato, a raggiungere un piazzamento di tale rilievo nella competizione tricolore.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Città Di Messina, 1 successo Futura Busto Arsizio)

EX: Nessuno



Lea Cvetnic (Futura Busto Arsizio)- « Penso che questa sfida non si possa assolutamente paragonare a quella di domenica in regular season. Si tratterà di una gara secca da dentro o fuori ben diversa dal campionato. Messina ha dimostrato di essere una buona squadra capace di mettere in campo una bella pallavolo. Dalla parte opposta sono convinta che noi non abbiamo fatto lo stesso. Dobbiamo essere brave ad approcciare il match subito in modo deciso ed aggressivo, senza pensare a cosa è successo ma solo guardando avanti concentrate verso il nostro obiettivo ».

Fabrizio Costantino (Città Di Messina)- « Poter disputare una semifinale di Coppa Italia è per noi motivo di grande orgoglio. Rappresenteremo Messina in una prestigiosa competizione con l'obiettivo di dare il massimo come abbiamo fatto sin qui. I risultati raggiunti premiano il lavoro serio di una società sana e con grande voglia di crescere ancora ».

Mercoledì: 24 gennaio 2024, ore 20.30



Futura Busto Arsizio - Città Di Messina Arbitri: Pernpruner, Stellato