Champions League: LKS-Milano parte la sfida dei quarti

LODZ (POLONIA) - L'Allianz Vero Volley Milano torna in campo domani, martedì 20 febbraio, alle ore 18.00 (diretta DAZN), per i quarti di finale di CEV Champions League 2024. L'avversaria sarà la formazione polacca dell'LKS Commercecon, teatro della sfida la Lodz Sport Arena. Dopo la sconfitta nella Finale di Coppa Italia contro Conegliano, andata in scena meno di 24 ore fa a Trieste, Orro e compagne arrivano all'appuntamento europee vogliose di rivalsa.

Conquistato il primo posto nella Pool A, grazie a un bottino di cinque vittorie e una sola sconfitta, le rosa ambiscono, alla terza stagione di fila in Champions League, a migliorare il cammino della passata stagione interrotto proprio ai Quarti di Finale per mano delle turche del VakifBank Istanbul. Per farlo, Milano è consapevole di dover esprimere la sua pallavolo migliore, spingendo forte al servizio e una correlazione muro-difesa solida, utile ad agevolare la fase break e a portarsi a casa un risultato prezioso in vista del ritorno, fissato giovedì 29, alle ore 20.00, all'Allianz Cloud di Milano.

Paola Egonu (118 punti realizzati) è stata la capocannoniera dell'Allianz Vero Volley Milano nella fase a gironi, davanti alla centrale statunitense Dana Rettke con 61 punti. Chi passa il turno, affronta la vincente di Stoccarda vs Fenerbahce.

LE AVVERSARIE | ?KS COMMERCECON ?ÓD?-

Si tratta di una prima volta assoluta tra le due formazioni, con la squadra polacca che è riuscita a superare per la seconda volta la fase a gruppi, dopo aver agganciato i playoff lo scorso anno dove era stata sconfitta dal VakifBank Istanbul con un doppio 0-3. Lodz è uscita sconfitta nei precedenti sei confronti con delle squadre italiane (tutti nella fase a gironi). Il team guidato da coach Alessandro Chiappini, punta a diventare la seconda squadra polacca della storia a raggiungere la semifinale di Champions League, dopo il Chemnik Police sconfitto da Busto Arsizio nella stagione 2014/2015. Lodz è attualmente al quarto posto tra le squadre polacche con più vittorie in CEV Champions League (19): al primo posto c'è il Chemnik Police (28), seguito dal Rzeszow (21) e Muszyna (20). La top scorer della compagine polacca è l'azzurra Valentina Diouf, miglior realizzatrice della fase a gironi con 135 punti messi a segno, al pari di Ekaterina Antropova della Savino Del Bene Scandicci.

CURIOSITA’-

Si tratta di una prima volta assoluta per l'Allianz Vero Volley Milano, che non ha mai affrontato prima d'ora una squadra polacca in CEV Champions League.

Le parole del tecnico Marco Gaspari-

« E' una partita importantissima. Bisogna resettare prima possibile questa due giorni di Coppa Italia, sia dal punto di vista fisico che quello mentale. Lodz è una squadra pericolosa, con attaccanti rapidi e una vecchia conoscenza del campionato italiano come Diouf. Dovremo cercare di limitare la palleggiatrice Witowska, brava a a far viaggiare in velocità la squadra e a innescare i centrali. Giocheremo in un palazzetto pieno, con un'atmosfera caldissima. Dovremo essere ordinati su cambio palla e allontanare più possibile dalla rete la loro palleggiatrice ».

Le parole di Alessia Orro-

« Dobbiamo avere pazienza, voglia e carattere per rialzarci dopo la sconfitta in Coppa Italia. Abbiamo adesso un'altra partita molto importante: sarà fondamentale rimanere lucidi di testa e sfruttare tutte le energie che ci sono rimaste in corpo ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE ANDATA QUARTI DI FINALE-

Martedì 20 febbraio Ore 18.00

LKS Commercecon Lodz-Allianz Milano