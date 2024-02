Champions League: Berlino-Trento primo round dei quarti

BERLINO (GERMANIA)- Impegnativa trasferta per la Trentino Itas che domani alle 19.30 sfiderà alla Max Schmeling Halle i Campioni di Germania del Berlin Recycling Volleys nell'andata dei quarti di finale della CEV Champions League 2024. Sfida equilibrata e difficile con in palio la semifinale. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN. QUI TRENTINO ITAS-

Dopo aver disputato quelle di Supercoppa e Coppa Italia, la formazione gialloblù inizia il cammino anche nella fase finale del massimo trofeo continentale; in questo caso non c’è l’eventualità di eliminazione diretta al termine di una partita singola, ma per provare a giocarsi tutte le proprie possibilità di accedere alle semifinali nella gara di ritorno, in programma il 29 febbraio a Trento, servirà una grande prestazione già nella partita di mercoledì sera, a cui i Campioni d’Italia arrivano con la vittoria della regular season di SuperLega in tasca (con due turni d’anticipo).

L’unico dubbio per il tecnico gialloblù riguarda le condizioni di Kamil Rychlicki, alle prese con un problema alla spalla destra che ne aveva limitato il rendimento anche nella partita di domenica sera con Modena. La Trentino Itas arriva all’appuntamento con alle spalle cinque vittorie su sei incontri giocati nella competizione e dieci successi su dodici partite ufficiali già disputate nell’anno solare 2024. La squadra ha raggiunto la Germania già nel tardo pomeriggio di lunedì e completerà la preparazione all’appuntamento con l’allenamento di questa sera allo Sportforum e con quello di martedì mattina alla Max Schmeling Halle, dove Trentino Volley giocherà la sua 1.026a gara della sua storia maschile (bilancio: 716 vittorie e 309 sconfitte).

Le parole del tecnico Fabio Soli-



« Ci accingiamo a vivere un match molto molto difficile, ma non poteva essere altrimenti visto che in corsa sono rimaste solo le migliori otto squadre. Berlino è una formazione forte e completa, sia per i trascorsi anche recenti che vanta in questa competizione sia perché ha eliminato un avversario tosto come Tours che conosciamo bene e contro cui abbiamo faticato per avere la meglio durante la fase a gironi. Il roster tedesco è di qualità e l’allenatore Banks vanta tanta esperienza internazionale; dovremo riuscire a mettere in campo qualità ed attenzione se vorremo giungere alle porte dell’Olimpo europeo ».



I NUMERI DI TRENTINO VOLLEY IN EUROPA-

Nelle precedenti undici partecipazioni alla Champions League, Trentino Volley è sempre riuscita ad accedere al tabellone finale della manifestazione, centrando la qualificazione ai quarti di finale in nove casi. Nell’edizione 2013 l’unica volta in cui il cammino della Società di via Trener si fermò agli ottavi; venne eliminata dalla Dinamo Mosca al Golden Set. In sette casi su nove, la squadra gialloblù ha invece superato lo scoglio dei quarti di finale, approdando quindi alle semifinali: edizioni 2009, 2010, 2011 (tutte e tre concluse con la vittoria finale del trofeo), 2012 (terzo posto), 2016, 2021 e 2022 (secondo posto). Tenendo conto di tutte le competizioni europee disputate, Trentino Volley in questa occasione giocherà la sua 169^ partita in competizioni CEV: il bilancio è 134 vittorie (68 a Trento, 66 in trasferta) e 34 sconfitte (28 in Champions League, 5 in CEV e 1 in Top Teams Cup). Il risultato più frequentemente ottenuto è il 3-0, ricorso nel 48% dei casi (81 partite); quello che si è verificato il minor numero di volte è la sconfitta per 0-3 (otto volte).

SESTA TRASFERTA DI SEMPRE IN GERMANIA-

In corso la sesta trasferta di sempre in terra tedesca nella storia di Trentino Volley, la quarta assoluta a Berlino dove aveva già giocato il 18 dicembre 2013, il 25 febbraio 2021 ed il 16 marzo 2022. Gli altri precedenti: 12 gennaio 2011 e 9-10 febbraio 2021, sempre a Friedrichshafen. Bilancio di tre vittorie in sei partite disputate.

GLI AVVERSARI-

Il doppio successo sul Tours Vb negli ottavi di finale (3-1 in casa, 3-0 in Francia) ha nuovamente spalancato le porte dei quarti di finale al Berlin Recycling Volley, squadra Campione di Germania in carica, grazie alla vittoria della Finale Scudetto 2023 in tre gare (2-1) sugli storici avversari del VfB Friedrichshafen che proprio nella scorsa stagione sono stati raggiunti a quota tredici per quanto riguarda il numero di vittorie di titoli nazionali. Il Club della Capitale è alla quarta partecipazione consecutiva al terzultimo turno del tabellone del massimo torneo continentale, manifestazione in cui il miglior risultato di sempre è rappresentato dal terzo posto, fatto registrare nell’edizione 2015, quando aveva organizzato in casa la Final Four. Nel palmares degli arancioneri trovano spazio anche sei coppe Nazionali (ha già conquistato l’accesso alla Finale 2024 che si giocherà il 3 marzo contro l’Herrsching), due Supercoppe ed una Coppa CEV, vinta nel 2016 quando in panchina a guidare la formazione vi era Roberto Serniotti. L’attuale rosa, guidata dal tecnico Joel Banks, ha cambiato di poco l’aspetto rispetto alla passata stagione; del sestetto che ha vinto la scorsa Bundesliga non vi è più solo il centrale Brehme (passato a Modena), sostituito con l’estone Tammemaa (ex Tours e Maaseik). Nel roster ci sono alcuni atleti che hanno militato recentemente in SuperLega: gli schiacciatori Schott (ex Milano), Carle (ex Vibo) e Taht (ex Perugia) ed il centrale Krick (ex Cisterna e Modena). Attualmente in Bundesliga si trova al primo posto in classifica con 53 punti e due sole sconfitte in venti partite giocate, l’ultima sabato scorso a Karlsruhe (vittoria per 3-0). Nel corso di questa edizione di Champions League ha già affrontato due volte una squadra italiana: Piacenza nella Pool C conclusa al terzo posto: in entrambi i casi a vincere sono stati gli italiani.

La rosa del Berlin Recycling Volleys: 1. Adam Kowalski (l), 2. Satoshi Tsuiki (l), 3. Robert Taht (s), 4. Timo Tammemaa (c), 5. Nehemiah Mote (c), 6. Johannes Tille (p), 9. Timothèe Carle (s), 10. Daniel Malescha (o), 11. Cody Kessel (s), 12. Saso Stalekar (c), 13. Ruben Schott (s), 14. Leon Dervisaj (p), 17. Marek Sotola (o), 21. Tobias Krick (c). Allenatore Joel Banks.



I PRECEDENTI-

Sono sei le partite ufficiali già giocate fra Trentino Volley e Berlin Recycling Volleys, con bilancio favorevole al club gialloblù per 4-2. In due delle tre occasioni in cui si è giocato nella capitale tedesca, il Club di via Trener ha dovuto fare i conti con una sconfitta: per 3-0 il 18 dicembre 2013 (gara della fase a gironi) e per 3-2 il 16 marzo nell’ultimo precedente (ritorno dei quarti di finale). L’unica vittoria a Berlino di Trento è quindi riferita al 25 febbraio 2021 (successo per 3-1 nell’andata dei quarti, mentre in Italia hanno sempre e solo vinto i padroni di casa: due volte per 3-0 (4 marzo 2021 e 10 marzo 2022) e una per 3-1 (28 ottobre 2013). Il bilancio totale con le squadre tedesche, tenendo conto anche delle partite giocate con Friedrichshafen e Haching, è di undici confronti con otto vittorie e tre sconfitte.



CEV CHEMPIONS LEAGUE ANDATA QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 21 febbraio Ore 19.30

Berlin Recycling Volleys-Trentino Itas Arbitri Ovuka (Bosnia-Erzegovina) e Sikanjic (Liechtenstein).