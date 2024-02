Champion League: Scandicci cerca il tris con Eczacibasi

ISTANBUL (TURCHIA)- Dopo le due vittorie nella Pool B la Savino del Bene Scandicci incrocia per la terza volta l'Eczac?ba?? Istanbul per l'andata dei quarti di Champions League.

Appuntamento ad Istanbul dove, a partire dalle 17.00 italiane, prenderà il via il match d’andata, il primo capitolo di un confronto che mette in palio un posto in semifinale, un traguardo che la Savino Del Bene Scandicci non ha mai tagliato in tutta la sua storia.

Nonostante i precedenti non sarà facile contro campionesse del mondo in carica dell’Eczac?ba??, soprattutto in casa loro, Il Burhan Felek Voleybol Salonu, impianto da 7000 posti, sempre ribollente di tifo. La speranza della formazione di Barbolini è quella di mettere in cascina una vittoria che poi potrà essere preziosa in vista della gara di ritorno in programma per il 28 febbraio a Palazzo Wanny.

EX E PRECEDENTI

Due ex giocatrici della Savino Del Bene Scandicci nel roster dell’Eczac?ba??, si tratta di:

Alexa Gray, schiacciatrice canadese classe ’94, che ha giocato con la Savino Del Bene Volley nella seconda metà della stagione 2019-2020.

Jovana Stevanovic, centrale serba classe ’92, che ha militato per due stagioni nella Savino Del Bene Volley (2018-2020).

Anche nella formazione di coach Barbolini è presente una ex giocatrice dell’Eczac?ba??:

Maja Ognjenovic, palleggiatrice serba classe 1984, che ha giocato con la maglia della formazione turca in tre momenti distinti della sua carriera. Dopo la prima stagione nel 2009-2010, Maja ha giocato con l’Eczac?ba?? per altre quattro annate: dal 2016 al 2018 e poi successivamente dal 2021 al 2023. La palleggiatrice serba ha ottenuto grandi successi con la società turca, conquistando tra le altre cose un Campionato mondiale per club e due CEV Cup.

Va ricordato che lo stesso coach Barbolini ha allenato l’Eczac?ba?? nella stagione 2016-2017.

Quello di questo mercoledì sarà il terzo confronto ufficiale tra le due formazioni, con i due precedenti che risalgono entrambi a questa stagione. Savino Del Bene Volley ed Eczac?ba?? si sono infatti già affrontate all’interno della Pool B della CEV Champions League 2023-2024, con la squadra di coach Barbolini che si è aggiudicata entrambe le sfide: vincendo 3-1 sia nella gara d’andata che in quella di ritorno. Il bilancio della Savino Del Bene Volley contro le formazioni turche recita: otto vittorie e quattro sconfitte.

LE AVVERSARIE-

Fondata nel 1966 l’Eczac?ba?? Spor Kulübü è una società polisportiva con sede a Instabul che, nel corso della sua attività ha operato nel basket, pallavolo, tennis tavolo e scacchi.

La formazione di pallavolo femminile è una delle migliori al mondo e l’Eczac?ba?? partendo da un dominio nazionale ha poi raggiunto grandi traguardi a livello internazionale. La società di Instabul detiene il record di campionato turchi vinti, essendosi aggiudicata la Sultans League in 16 occasioni. L’Eczac?ba?? può inoltre vantare il record di coppe di Turchia vinte, visto che l’ha conquistata per 9 volte.

La società di Instabul può vantare inoltre 5 successi nella Supercoppa turca, trionfi che, sommati a quelli ottenuti in campionato e coppa, fanno dell’Eczac?ba?? è il club turco di maggior successo con 30 titoli nazionali in totale.

Come detto la formazione turca si è affermata anche fuori dai confini nazionali, nella stagione 2014/2015 ha vinto la CEV Champions League e nella stagione successiva ha conquistato il Campionato mondiale per club FIVB, superando nella finale di Zurigo la Dinamo Krasnodar.

Titolo mondiale difeso nella stagione successiva, nel 2016 infatti l’Eczac?ba?? ha fatto il bis iridato, superando Casalmaggiore nella finale di Manila nelle Filippine.

A proposito di successi internazionali va inoltre ricordato che l’Eczac?ba?? ha anche vinto una Coppa delle Coppe nella stagione 1998/1999 e due CEV Cup (una nel 2017/2018, l’altra 2021/2022).

CEV CHAMPIONS LEAGUE ANDATA QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 21 febbraio ore 17.00 italiane-

Eczacibas? Istanbul-Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Simonovska, Szabo-Alexi