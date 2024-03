Champions League: è la notte di Milano, travolto il il Fenerbahce

Milano parte con il sestetto composto da Orro – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici composta da Sylla e Cazaute, Rettke-Folie come centrali e Castillo libero.

E’ il muro vincente di Folie a inaugurare il match per l’Allianz Vero Volley Milano (1-0). Le meneghine sono implacabili a muro in questo avvio, chiave per piazzare il primo break del match per il +3 (4-1) grazie alle prodezze della coppia Folie-Rettke. Il Fenerbahce non è disposto a cedere e mette in scena la furiosa rimonta che permette di trovare il contro-break (5-7). Il match, come da aspettative, è accesissimo, con due squadre che giocano a viso aperto e con Milano che può contare sul grande apporto di Cazaute, autrice di ottime scelte in attacco (10-10). Fedorovtseva sfoggia il suo servizio, rompendo l’equilibrio e riportando le ospiti sul +2 (11-13) inducendo Gaspari a spendere il primo time-out. Le meneghine escono bene dalla sospensione tecnica, trovando subito un perentorio 4-0: 15-13 e contro time-out Fenerbahce. Milano è ispirata in attacco, spinge forte al servizio e non lascia scampo alle turche, allargando il gap sul +4 (17-13) prima del secondo time-out per la compagine ospite. Le meneghine hanno l’abito da serata di gala, sfoderando il meglio del repertorio anche in difesa con Castillo e sono ispirate dalla sapiente regia di Orro che arma la mano a turno di Egonu come delle centrali: il punteggio tocca il 21-17. La direzione è quella giusta: Milano si prende il primo set per 25-21 (chiude un errore di Fedorovtseva al servizio).

Nel secondo gioco è il Fene ad approcciare meglio, trovando l’immediato break (1-4) con Vargas sugli scudi. Milano non si scompone e ricuce lo svantaggio grazie a una splendida Cazaute (6-6). Ed è sempre la schiacciatrice francese la protagonista in questo set, propiziando il break milanese con l’ace del sorpasso suggellato poi dal mani-out di Egonu (9-7). Lavarini sceglie di spendere i primi trenta secondi di sospensione del parziale, utili per rimettere in carreggiata le proprie giocatrici che al rientro in campo sfruttano al meglio il turno di servizio di Fedorovtseva per pareggiare e portarsi sul +2 (12-14). Milano, nel momento di difficoltà può sempre contare sull’apporto di Egonu (12 punti fin qua) per impattare nuovamente sul 17-17. La linea dei nove metri premia ancora una volta Fedorovtseva (quarto ace della gara) per il sorpasso turco (19-20), prima del time-out di Gaspari. Egonu trova la diagonale vincente, Folie va a segno con il monster block del -1 (22-23): seconda sospensione tecnica per Lavarini. L’Allianz Vero Volley Milano trova il pareggio con un inaspettato recupero di piede, prima del sorpasso targato Folie (24-23). Le turche annullano il primo set, ma Milano tiene l’inerzia grazie all’ennesimo monster block di Folie (25-24). Egonu a segno con il mani-out, ma l’ultimo punto è di Cazaute per il 2-0 (27-25).

Sylla scarica una diagonale potentissima in avvio di terza frazione, per ribadire che Milano non ha intenzione di abbassare i giri del motore (1-0). Le meneghine spingono forte al servizio, trovando i due ace consecutivi di Folie per il +3 (5-2): time-out Fenerbahce. Il tocco di seconda di Orro mantiene le italiane sul +3 (8-5). Le turche rientrano, ma ci pensa Egonu a trovare il lungolinea che tiene Milano avanti (10-9). La Vero Volley è coesa e compatta, gioca in modo ordinato e mantiene il controllo del match (15-14). Milano mette a segno il break (19-17), sfruttando il mani-out di Egonu: time-out Lavarini. Milano quando gioca così è inarrestabile e aumenta il gap fino al +5 (22-17) dopo la parallela vincente di Sylla. Il muro di Folie manda le meneghine direttamente al match point (24-18). Il Fene annulla i primi due punti utili per chiudere la gara, inducendo Gaspari al time-out. E’ però solo il prologo dell’urlo che squarcia la notte milanese: la Vero Volley vince il set per 25-20 e la sfida d’andata per 3-0. Il miglior biglietto da visita da presentare in vista del match di ritorno, martedì 19 a Istanbul per fare un altro passo verso la storia.

MVP del match Helena Cazaute, che chiude la gara con 11 punti e tante giocate importanti nei momenti decisivi della sfida. Top scorer del match Paola Egonu, autrice di 22 punti, ben supportata da Raphaela Folie che ha chiuso con 16 punti di cui 3 ace e ben 8 muri.

L’Allianz Vero Volley Milano, prima della gara di ritorno valida per la semifinale della CEV Champions League, sarà impegnata ancora in campionato: sabato 16 marzo alle ore 17:00, infatti, all’Allianz Cloud andrà in scena la gara di Serie A1 Tigotà contro il Bisonte Firenze.

I PROTAGONISTI-



Raphaela Folie (Allianz Vero Volley Milano)-« E’ stata una partita molto tirata. Abbiamo fatto bene quello che avevamo studiato, muro e difesa per esempio. Ci serviva, perché ultimamente non stavamo facendo benissimo e oggi è arrivata una risposta da parte di tutte. Si vedeva che funzionava tutto ed eravamo in campo l’una per l’altra. Siamo state brave e ci siamo meritate questa vittoria ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO – FENERBAHCE OPET ISTANBUL 3-0 (25-21, 27-25, 25-20)-

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 11, Folie 16, Orro 2, Rettke 4, Sylla 7, Egonu 22, Castillo (L), Malual, Bajema, Candi. Non entrate: Heyrman, Prandi, Pusic (L), Daalderop. All. Gaspari.

FENERBAHCE OPET ISTANBUL: Kalac 3, Diken 4, Fedorovtseva 17, Fetisova 6, Drca 2, Vargas 14, Orge (L), Stysiak, Germen Korkmaz, Menezes Oliveira De Souza 1, Unal. Non entrate: Eroglu, Boz (L). All. Lavarini.

ARBITRI: Geldof, Collados. Durata set: 25′, 32′, 29′; Tot: 86′.