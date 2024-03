Champions League: Conegliano-Eczacibasi che sfida al Pala Verde

Dopo otto partite, sei di girone e due dei quarti di finale, tutte vinte dalle Pantere, stavolta bisognerà alzare l'asticella per conquistare la finale. La vincente della doppia sfida sfiderà la squadra che uscirà dall'altra semifinale, che ha visto già il suo primo episodio ieri sera con la vittoria di Allianz Milano in gara1 con il Fenerbahce Istanbul.

EX E PRECEDENTI –

Cinque precedenti tra i due team, 3 volte al Mondiale per Club, 2 sfide nel 2019 in Cina con un doppio 3-1 a favore di Conegliano nel girone e nella finalissima, poi nel 2019 una vittoria per parte nei quarti di finale di Champions League (3-0 per le turche al Palaverde, grande rimonta con vittoria delle Pantere al golden set nel ritorno a Istanbul) e per chiudere nel 2021/22 vittoria gialoblù al Mondiale di Ankara nel girone eliminatorio. 4-1 il bilancio a favore dell'A.Carraro Imoco Volley.

-Ex di turno (verrà premiata domani nel pre partita) la schiacciatrice USA Alexa Gray, la scorsa stagione decisiva nella gara5 di finale scudetto al Palaverde.

WOLOSZ 300 –

La capitana delle Pantere Joanna "Asia" Wolosz tocca domani la pietra miliare delle 300 presenze in gialloblù, seconda nella classifica "all time" della società. La regista polacca verrà premiata nell'anteprima della partita domani al Palaverde.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-

« E' una partita di altissimo livello, giochiamo contro la squadra campione del Mondo che da anni è al vertice internazionale. Grandi stelle si sono alternate in questi anni in campo per l'Eczacibasi, ma il loro caposaldo è lì da quando era bambina, Boskovic una vera fuoriclasse, un'attaccante straordinaria che migliora di anno in anno, giocatrice top e faro di un attacco davvero potente. Loro hanno tante stelle, c'è il faro Boskovic, ma anche un'attaccante di razza che conosciamo come Alexa Gray che sappiamo bene quanto possa risultare decisiva come ha dimostrato nella nostra ultima finale scudetto, giocatrice e persona di cui ho un ottimo ricordo. Poi ci sono altre giocatrici importanti che conosco bene perchè le alleno con la Turchia e una serie di top player da rispettare, esperte e complete. Giocheremo in casa e questo per noi è una spinta in più, il Palaverde ha fatto vedere già nei quarti quanto sia caldo nei momenti che contano e in casa nostra il fattore campo può fare la differenza, dobbiamo sfruttarlo con una grande partita, ci serve davvero una prestazione corale per battere l'Eczacibasi e il nostro pubblico potrà essere l'arma in più. Un fondamentale che farà la differenza? Loro puntano molto sull'attacco, hanno un terminale che può far male anche con ricezione non buona e palla alta, quando si affrontano opposti come Boskovic per forza un nostro successo può passare solo da un muro e una difesa particolarmente efficaci, sarà fondamentale la fase-break. In attacco bisogna fare attenzione al loro muro, che è temibile, insomma, ci vorrà ancora una volta una super prestazione, consapevoli comunque che sarà solo il primo tempo di una sfida che si deciderà non domani, ma nel ritorno a Istanbul.».

CEV CHAMPIONS LEAGUE SEMIFINALE DI ANDATA-

Giovedì 14 marzo ore 20.30

A.Carraro Imoco- Eczacibasi Istanbul Arbitri: Yovchev (Bul)- Vasileiadis (Gre)