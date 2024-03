La Champions è tricolore Conegliano in finale, affronterà Milano

ISTANBUL (TURCHIA)- E’ festa grande in casa A.Carraro Imoco Volley per la conquista del biglietto per la SuperFinal di Champions League! Dopo un solo anno di assenza dal match per il titolo continentale Conegliano ha chiuso in trionfo stasera ad Istanbul il doppio confronto di semifinale con la corazzata Eczacibasi e quindi la stagione gialloblù si protrarrà certamente fino al fatidico 5 maggio, ancora in Turchia, quando le Pantere di coach Santarelli sfideranno in un “derby” europeo fratricida l’Allianz Milano che ieri ha a sua volta conquistato il pass per la SuperFinal con il Fenerbahce.

L’A.Carraro Imoco Conegliano dopo il successo di oggi, arriva all’atto finale per la quinta volta nelle ultime sette edizioni (2017 a Treviso argento con Vakif, 2018 a Berlino argento con Novara, vincitrici nel 2021 a Verona con Vakif, argento nel 2022 a Lubiana ancora con Vakif) e lo fanno da unica squadra imbattuta nella competizione con 10 successi in 10 gare quest’anno compresi gli scalpi pregiati nei quarti di finale con Vakifbank (campione in carica) e nella semifinale chiusa oggi con l’Eczacibasi campione del Mondo. Ora toccherà a Milano, ma nel mezzo ci saranno i playoff scudetto che iniziano mercoledì 27 marzo!

-Nell’ Infuocato palasport di Istanbul, tutto esaurito per Gara 2 di semifinale, l’A.Carraro Imoco Conegliano che parte dal 3-2 ottenuto in rimonta al Palaverde giovedì scorso si schiera con Wolosz-Haak, De Kruijf-Fahr, Robinson Cook-Plummer, libero Moki De Gennaro; l’Eczacibasi recupera Jack al centro con Arici, in regia Sahin con la fuoriclasse Boskovic opposta, schiacciatrici Baladin e l’ex Gray, libero Akoz.

L’inizio delle Pantere è travolgente, la difesa è subito “elettrica” con De Gennaro, Haak contrattacca forte, poi Fahr mura lo 0-4 e coach Akbas chiama time out. Solo Boskovic prova ad opporsi, ma la partenza gialloblù continua ad essere di alta qualità, c’è anche l’ace di Bella Haak per il 3-8. Dopo un muro di Baladin si accende l’Eczacibasi che entra in partita di prepotenza, con l’aiuto del pubblico torna sotto e pareggia a quota 8 con un break 5-0 fermato solo dal pallonetto dell’8-9 di una provvidenziale Robinson Cool. Dopo il breve blackout arriva un altro break delle Pantere, difesa di Haak, punto di Plummer, tocco di prima di Wolosz, muro e di nuovo +3 sul 9-12. Attacca solo Boskovic in casa-Eczacibasi, ma la serba sbaglia pochissimo (9 punti, oltre il 60% in attacco) e nonostante il gioco vario dell’attacco ospite le padrone di casa restano vicine: 10-14. Il ritmo dell’A.Carraro Imoco aumenta ancora, Wolosz fa male in battuta, Fahr chiude sotto rete, Isabelle Haak è essenziale (8 punti nel set, 60% in attacco) ed è +5 (11-16), nuovo time out delle turche che però non ferma l’ondata gialloblù, Kat Plummer è scatenata (5 punti nel set) chiude il +7. L’A.Carraro Imoco marcia con ordine fino al termine del set (si vedono anche Gennari e Lubian, poi anche Bardaro nel finale), con Wolosz che offre palloni a tutte le sue attaccanti mentre di là solo Boskovic non può bastare: netto il 17-25 che chiude il primo set per le campionesse d’Italia.

Secondo set con l’Eczacibasi che prova a mettere la testa avanti, ma Bella Haak fa la voce grossa, 3 attacchi a segno in fila, poi un paio di errori di una Boskovic sotto pressione e l’A.Carraro Imoco torna in vantaggio: 3-5. Baladin con esperienza riporta a contatto le “tigri” di casa, ma Haak è incontenibile e Conegliano tiene le redini del punteggio grazie a un ritmo difensivo che vede De Gennaro e Robinson Cook fare buona guardia dietro all’alto muro gialloblù. Robin De Kruijf (4 punti, 2 aces nel set per una concreta “The Queen”) sigla il primo tempo, Haak va a segno da età campo e l’A.Carraro Imoco dilaga (5-10). C’è Voronkova per l’Eczacibasi che prova a dare segnali di risveglio, ma finchè Isabelle Haak (9 punti anche nel secondo set con il 62%!), fantastica, continua a mettere a segno colpi che ammutoliscono i tifosi turchi è comodo per Conegliano allungare il gap che diventa preoccupante per le padrone di casa, sul 7-13 time out. De Gennaro e compagne non mollano la presa e continuano a spingere dominando la scena (10-17) con un muro-difesa impenetrabile e le visioni di Wolosz per contrattacchi di qualità: 11-18. Anche il secondo parziale se ne va con le Pantere che firmano un devastante 15-25, l’A.Carraro Imoco è avanti.

Terzo set, Eczacibasi con le spalle al muro prova la carta Stevanovic al centro, Voronkova per Gray e Ademir in palleggio. Baladin e Boskovic danno per la prima volta nel match un vantaggio importante (1-5) ed è ora di correre ai ripari per la banda di coach Santarelli, sorpresa dalla ritrovata aggressività delle tigri turche. Dopo il timeout le Pantere tornano a graffiare con Plummer e ace di De Kruijf (3-5). La spinta delle turche però non si è esaurita, Boskovic e Baladin sono ancora protagoniste (3-8) e coach Santarelli si brucia il secondo time out perchè non vuole lasciar scappare le padrone di casa. La gara si accende anche dal punto di vista agonistico nella bolgia di Istanbul e con grinta le Pantere si riavvicinano (7-10). Con Gennari in seconda linea per arginare insieme alla coppia De Gennaro-Cook le bombe di Boskovic e compagne, la difesa delle italiane torna impenetrabile e le Pantere arrivano a pareggiare (12-12) riaprendo i giochi. L’attacco turco con il nuovo assetto ora gestito dall’esperta Naz Ademir trova buone soluzioni con Voronkova che dà fiato a Boskovic, poi Baladin (grande set, 8 punti in carniere) sigla il nuovo +3 (16-13) e l’A.Carraro Imoco deve di nuovo inseguire. L’ingresso di Marina Lubian, come quello precedente di Gennari, dà ottimi frutti a coach Santarelli, due mezzi aces e una serie di servizi che mandano fuori giri l’Eczacibasi. Le Pantere raggiungono e sorpassano 16-17. Tensione alle stelle, le turche tornano avanti con Jack scatenata a muro (20-18), ma Conegliano pareggia subito con Haak (6 punti nel set) che passa sempre sopra al muro e Fahr: 20-20. Sul 21 pari entra anche la baby Bardaro, subito importante in seconda linea. Il testa a testa è vibrante, Jack mura ancora per il 24-22, il primo set ball turco è vanificato dall’errore di Boskovic (7 punti nel set), il secondo lo annulla Plummer in pallonetto: 24-24, ma alla terza occasione un errore di Haak regala il 26-24 all’Eczacibasi.2-

Il quarto set si apre con Kelsey Robinson Cook (11 punti alla fine) e una Sarah Fahr (9 punti nel suo score finale e il 60% in attacco) che sale in cattedra a muro, due “blocks” della centrale azzurra: 2-5. Preso il vantaggio Wolosz e compagne ritrovano lo smalto e il ritmo dei primi due set, Isabelle Haak è sempre presente in attacco, poi De Kruijf piazza un muro che ammutolisce i tifosi di casa: 4-10 e secondo time out di coach Akbas. Sussulto delle turche che approfittano di un calo dell’A.Carraro Imoco per risalire a -4 (9-13). Wolosz si affida a Fahr, sempre concreta al centro, poi Haak è ancora decisiva e Plummer piazza un ace fondamentale per l’11-17 che è una prima sentenza sul quarto set. Le Pantere avanzano splendidamente verso la SuperFinal tra una serie di ace di De Kruijf (5 nel match!), un vincente dell’MVP del match Isabelle Haak (29 punti, Boskovic ferma a 25) e un fendente di Kat Plummer (13 punti per la californiana), fino al 16-25 che fa scorrere fiumi di Prosecco DOC in tutta Conegliano per la qualificazione alla quinta finale di Champions della storia gialloblù, oggi arrivata a 500 partite giocate, le ultime 41 tutte vinte!

L’appuntamento con la Champions League è per la grande finale tutta italiana del 5 maggio in Turchia contro Egonu e compagne!0, a un passo dalla qualificazione.

I PROTAGONISTI-

Daniele Santarelli (Allenatore A.Carraro Imoco Conegliano)- « Dobbiamo essere tutti molto contenti, orgogliosi di queste ragazze, di questa squadra, abbiamo giocato un primo set e un secondo set bellissimi, pazzeschi, abbiamo toccato tantissimi palloni, abbiamo difeso e contrattaccato con tanta qualità e sono davvero soddisfatto di aver visto la squadra a questo livello. Nel terzo parziale abbiamo fatto alcuni errori che potevano costarci cari, poi abbiamo fatto un bellissimo quarto set, mettendole in difficoltà, visto che noi non mollavamo niente. E’ stato difficile per loro giocare contro di noi oggi. Siamo riusciti a superare anche le difficoltà ambientali, c’era un sacco di pubblico che spingeva per l’Eczacibasi. Vi garantisco che non è stato facile, soprattutto il risultato di Gara 1. Adesso pensiamo al campionato, abbiamo un mese di tempo per dedicarci ai Play Off e poi penseremo anche alla Super Final contro Milano ».

Monica De Gennaro (A.Carraro Imoco Conegliano)- « Abbiamo fatto una grande partita di squadra, abbiamo avuto un atteggiamento aggressivo sin dal primo punto del set. Ovviamente dopo il 0-2 per noi loro si giocavano l’ultima chances e sono partite molto aggressive al servizio nel terzo set, abbiamo commesso qualche errore di troppo ma ci siamo riprese combattendo fino alla fine nel parziale che abbiamo perso di un soffio, poi nel quarto siamo state subito aggressive. Questa sera il cambio palla ma anche il fondamentale muro/difesa e sono andati molto bene. Cari tifosi ci vediamo in finale ».

IL TABELLINO-

ECZACIBASI ISTANBUL-A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 1-3 (17-25, 15-25,26-24,16-25)

ECZACIBASI ISTANBUL : Akoz, Boskovic 25, Arici 1, Baladin 12, Gray 3, Erkek, Aydemir 1, Sahin E. 1, Stevanovic 1, Jack 3, Voronkova 4, Czyrnianska ne, Sahin Y. ne, Ozel ne. All. Akba?

A.CARRARO IMOCO: Wolosz 4, Haak 29, De Gennaro, Robinson Cook 11, Plummer 13, Fahr 9, De Kruijf 9, Bardaro , Lubian 1, Lanier ne, Gennari, Squarcini ne, Bugg ne, Piani ne. All.Santarelli

ARBITRI: Ferreira (Por), Rodriguez-Machin (Spa)

Durata set: 21′,28′,31′,21′ Tot: 101’

MVP: Isabelle Haak (A.Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 5.500