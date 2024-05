Supercoppa di A2: la sfida Grottazzolina-Brescia assegna l'ultimo trofeo

GROTTAZZOLINA (FERMO)-I titoli di coda della stagione 2023/24 sono preceduti dall’assegnazione della quarta Del Monte® Supercoppa Serie A2. Domenica 19 maggio (ore 19.00), al Palasport di Grottazzolina, è in programma la Finale in gara unica tra i padroni di casa della Yuasa Battery Grottazzolina, vincitori dei Play Off Promozione, con tanto di salto in SuperLega Credem Banca, e la Consoli Sferc Brescia, squadra che domenica scorsa a Cuneo ha alzato al cielo la Del Monte® Coppa Italia Serie A2 superando con il massimo scarto Ravenna in Finale, e Porto Viro il giorno prima in Semifinale.