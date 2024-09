Trofeo Wevza: Roma travolge le francesi del Terville

ROMA- Brillante esordio della Roma Volley nel Torneo Wevza davanti al pubbico amico. La formazione di Cuccarini alla 'prima' ufficiale della stagione ha travolto 3-0 (25-14; 25-15; 25-10) le francesi del Terville Florance OC dando una convincente dimostrazione di forza. Le chiavi del successo una grande solidità a muro (ben 10 i muri realizzati) e una battuta efficace e potente (8 ace di squadra). Nella serata spicca la prova di Anna Adelusi, premiata come MVP della gara grazie ad una prestazione completa. Top scorer dell’incontro, invece, è stata Gabriela Orvošová con 13 punti messi a segno. Le giallorosse torneranno in campo venerdì 20 settembre, alle ore 20:30, contro le svizzere del Volleyball Academy Bülach per difendere il primato nella Pool B e guadagnare l’accesso in semifinale.