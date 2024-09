Supercoppa: Perugia supera Piacenza e vola in finale

FIRENZE-Di fronte ad un Palazzo Wanny gremito, i Campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia si impongono per 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-21) nella prima semifinale della Del Monte®Supercoppa 2024 sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza: i Block Devils giocheranno così la terza finale consecutiva e tenteranno domani di assicurarsi la loro sesta Del Monte®Supercoppa.



Lo spettacolo sugli spalti è stato assicurato dai tifosi delle due compagini, giunti in terra toscana per applaudire i propri beniamini: in particolare i Sirmaniaci hanno colorato gli spalti di Palazzo Wanny e festeggiato l’approdo in Finale di Giannelli e compagni. Niente da fare invece per i piacentini, che hanno comunque tifato incessantemente per Brizard e compagni.



Perugia va in campo con la diagonale Giannelli-Ben Tara, Semeniuk e Plotnitskyi in posto quattro, il neoacquisto Loser e Russo al centro, Colaci è il libero. Piacenza risponde con Brizard-Romanò,Maar e Kovacevic schiacciatori, Simon e Galassi centrali, Scanferla libero.



Il sestetto di Angelo Lorenzetti, privo di Sebastian Solè, operato nei giorni scorsi al gomito, ha condotto il primo set fino all’11-9 poi ha subito la reazione degli emiliani che si sono portati sull’11-13. Lorenzetti getta nella mischia Ishikawa ma sono un errore di Romanò e un muro di capitan Giannelli a riportare avanti i Block Devils (17-16). Gli umbri scappano ancora (23-20, ace di Ben Tara) e questa volta l’allungo è decisivo (25-22).



Tra primo e secondo set è stata celebrata la nuova partnership tra Lega Pallavolo Serie A e Andrea Bocelli Foundation per garantire un impegno concreto per le nuove generazioni con un programma rivolto ai giovani tra i 16 e i 25 anni per la crescita personale e la valorizzazione dei talenti.



Le due squadre tornano in campo con lo stesso piglio e si danno battaglia (9-9 e 13-13) poi la Gas Sales prende un break di vantaggio (15-17) che diventano due dopo l’ace di Romanò (16-19, time out Lorenzetti). Giannelli spinge dal servizio (19-20), Bovolenta, appena entrato per Romanò, spara il pallone del nuovo +3 (19-22). Maar (5 punti con il 100% nel parziale) pareggia i conti (23-25).



Perugia scatta subito nel terzo set (5-2) e spinge con l’ace, il secondo nel match, di Ben Tara (10-6). Il sestetto umbro non si ferma (15-10, splendida parallela di Ishikawa) e mette in cassaforte il set, nonostante la mossa di Anastasi che decide di scuotere i suoi inserendo in campo Mandiraci, ultimo arrivato in casa Piacenza, e Bovolenta per Kovacevic e Romanò. Il punto del 2-1 è di Russo (25-20).



Nel quarto set i ragazzi di Lorenzetti si trovano ad affrontare un minimo momento di difficoltà inziale (2-4) poi rimettono subito le cose in chiaro andando avanti di un break fino al 16-14 ed aumentando il vantaggio (20-17), aggiudicandosi così il quarto set che vale l’approdo in Finale, dove i Block Devils incontreranno la vincente della sfida traItas Trentino e Vero Volley Monza.