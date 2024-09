Starting Six: per Conegliano ottavo sigillo in Supercoppa

In Prima Fila la storia di una partita di rara intensità con le due squadre capaci di esprimere, a tratti, una grande pallavolo, pur se con qualche errore di troppo, giustificati dal fatto che si è soltanto all'inizio della stagione. Conegliano, sull'orlo della sconfitta è stata brava a reagire e a portare il match al quinto set dove ha fatto pesare la classe delle sue giocatrici, in particolare l'azzurra Sara Fahr premiata come MVP del match. Dall'altra parte della rete l'altra Olimpionica Miriam Sylla ha fatto vedere numeri straordinari mettento a segno 24 punti che però non sono bastati per portare le sue alla vittoria.

Show Globale permettere di rivivere gli intensi momenti di‘Ballando con le Stelle’ dove sei azzurre, Orro, Danesi, Sylla, De Gennaro, Fahr e Lubian sono state ospitidi Milly Carlucci, subito dopo la conclusione del match del PalaEur. Orro e Lubian si sono messe in gioco scatenandosi in un indiavolato merengue che ne ha messo in mostra doti insospettabili di ballerine.

Accademia Volley entra nei segreti del workshop formativo dell’Accademia FIPAV, svoltosi all'interno della Sala Tevere del Palazzo dello Sport di Roma, in occasione della Supercoppa Italiana. L'evento, organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con la Lega Pallavolo Serie A Femminile, ha visto svilupparsi una serie di approfondimenti sui principali aspetti del rapporto tra le nuove generazioni di atleti e i rispettivi genitori. L’evento, moderato dal direttore di Rai Sport Jacopo Volpi e dal titolo “Nuove generazioni di atleti e genitori: come gestirle”, ha avuto come obiettivo quello di elaborare possibili strategie di collaborazione tra le generazioni di atleti e i vari soggetti che operano all’interno delle società sportive, fornendo al contempo un primo contributo allo sviluppo di competenze nella gestione e valorizzazione delle nuove generazioni all’interno delle organizzazioni sportive. Hanno partecipato all'evento il vicepresidente federale Luciano Cecchi e il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris.