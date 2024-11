Challenge Cup: Karlovarsko-Civitanova per l'andata dei 16i

KARLOVARSKO (REPUBBLICA CECA)-Dopo il prestigioso successo contro la capolista Piacenza in Superlega la Cucine Lube Civitanova non può concedersi soste. Giovedì 14 novembre, alle 18.00 (live streaming su EuroVolley TV) affronterà il VK Karlovarsko, in Repubblica Ceca, per l'andata dei sedicesimi di finale di Challenge Cup, ragione per cui, il giorno del 13° compleanno di Lube nel Cuore, gli uomini di Giampaolo Medei sono rientrati al lavoro in sala pesi per preparare due impegni ravvicinati perchè alla sfida europea, domenica 17 novembre farà seguito quella di campionato contro la Valsa Group Modena, in programma tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum dove i cucinieri sono ancora imbattuti. La formazione marchigiana lavorerà con massima attenzione ai dettagli nel pomeriggio odierno per una sessione di tecnica. Mentre lo staff sanitario continuerà a monitorare le condizioni di Eric Loeppky, in panchina domenica scorsa per un risentimento al retto addominale, i suoi compagni di reparto, ben imbeccati da un Mattia Boninfante in ascesa, hanno dimostrato di avere benzina per sostenere gli impegni delicati. A partire da Mattia Bottolo, ficcante al servizio e dalla spiccata personalità nel gioco, passando per il talento bulgaro Alex Nikolov, che pur essendo convalescente ha ricordato a tutti quanto possa pesare il suo estro nelle fasi critiche dei match, fino al potente iraniano Poriya Hossein Khanzadeh, entrato con il giusto spirito, e Francesco Bisotto, impiegato da schiacciatore in situazioni del genere. D’ora in avanti si marcerà al ritmo di due gare a settimana fino al Mondiale per Club, in programma dal 10 al 15 dicembre in Brasile. Per la Lube sarà fondamentale svuotare l’infermeria e sfruttare ogni situazione per allenarsi in palestra nonostante i molti impegni ufficiali.