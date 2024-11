Champions League: Milano fatica ma batte il Roeselare

MILANO - Un'esordio quello dell'Allianz Milano in Champions League che più complicato non poteva essere. La squadra di Piazza va sotto di due set contro il Knack Roeselare e va ad un passo dalla sconfitta per 0-3 ma riesce a reagisce e a ritrovare il bandolo del gioco e a vincere in rimonta per 3-2 (17-25, 21-25, 25-23, 25-22, 16-14)-

Nel primo match della Pool C (4th round) la squadra del presidente Lucio Fusaro ha trovato una forte opposizione dai belgi, formazione di una compattezza assoluta e dotata di alcuni elementi che costituiscono l’ossatura della nazionale. I 30 punti dello schiacciatore Rotty potevano suonare come una sentenza. Invece la rosa ampia di Allianz Milano ha permesso a coach Piazza di mescolare le carte nel corso del match e, pallone dopo pallone di recuperare lo 0-2 iniziale che avrebbe tagliato probabilmente le gambe a qualsiasi squadra.

Alla Scala del volley, l’ex Palalido tirato a lucido per il ritorno della massima competizione europea di pallavolo maschile, Allianz Milano presenta un 6+1 inedito. Coach Piazza parte sì con la diagonale Porro-Reggers, ma mette schiacciatori ricevitori Gardini e Otsuka, al centro capitan Piano con Caneschi e Staforini libero. Non ci sono invece sorprese tra gli ospiti. C’è il veterano D’Ulst, ex Civitanova in diagonale al giovane e potente opposto Dermaux, lo scorso anno nel Menen (avversario di Cev di Allianz Milano), al centro il 35enne Coolman, allo Knack da una vita e il 23enne Lennert Van Elsen, ricevitori un altro veterano, Verhanneman con il 23enne Seppe Rotty, libero Dennis Deroey.

Si parte. Otsuka (farà 6 punti nel set) chiude il primo scambio lungo dopo un recupero monster di Staforijni per il 2-2. L’ace di Caneschi vale il primo break Allianz Milano. Monster block di Regger su Dermaux e Vanmedegael ferma il gioco per la prima volta sul 6-3. Fiammata Roeselare, squadra quadrata, dal gioco “pulito” e molto buona nella correlazione tra muro e difesa, che pareggia 7-7. Breack Knack ed è Piazza a dover interrompere il match sul 9-10. Gardini punge in diagonale, ma un ace dell’ex Lube D’Hulst fa il 15-12. Sul 15-17 entra il bicampione olimpico Louati su Gardini per il servizio. E’ però ancora la difesa dello Knack protagonista: 15-19 e time out Piazza. Dentro Kaziyski per Piano, Caneschi fa il 17-20. Cambio Barotto per Reggers sul 19-23, poi Larizza su Porro (20-23), Roeselare ha quattro setpoint per chiudere, Barotto ne annulla uno, ma Coolman chiude 21-25 e quinto punto per il centrale. I tre muri (a uno) della squadra fiamminga insieme con il 52% in attacco, ma soprattutto con il 78% di ricezione positiva (50%) perfetta contro il 29% (14%) risultano decisivi.

Nel secondo set Milano lascia in campo Louati per Gradini e Larizza per Piano. Piazza chiede “palla a terra” su un recupero belga. Il Challenge non trova però l’inquadratura, punto Knack 3-4. Dermaux colpisce dai nove metri e sul 4-6 Piazza spende un tempo. Otsuka gioca sulle mani dello Knack, ma il video challenge (così si chiama il video check in Euroa) corregge, punto belga. Ancora il Challenge a correggere un punto per gli ospiti 6-8. D’Hulst velocizza ancora di più il gioco, muro di Rotty 7-10. Larizza e Otsuka riportano Allianz Milano a -1 (10-11). Nuovo break Roeselare e sulla battuta di D’Hulst del 14-18 Piazza ferma il gioco. Il servizio di Rotty esce confermato dal Challenge, ma anche Allianz è fallosa al servizio. Dentro Van Hoywghen per la battuta per Van Elsen (17-20). Sul punto successivo di Otsuka (18-20) Vanmedegael ferma il gioco. L’ace di Dermaux suona come una sentenza sul set (18-22). Doppio cambio Allianz Milano dentro Zonta al servizio e Barotto opposto. Knack mette Wijkstra su D’Hulst. Come nel primo parziale i fiamminghi hanno 4 setpoint. Louati annulla il primo, ma l’incontenibile Rotty chiude 21-25 (9 punti per lui nel set). Roeselare è superiore a muro (4-0) in attacco (64-55%), non basta così alla squadra di Piazza l’ottima prestazione in ricezione anche di Allianz (entrambe le squadre oltre il 60%) per vincere il set.

Entra nella mischia anche Damiano Catania, Louati si fa sentire a muro e Roeselare ferma il gioco sul 5-2 meneghino. Al rientro altro monster block del francese su Dermaux. Otsuka con intelligenza, risponde Verhanneman. Louati passa sopra D’Hulst 11-8. La squadra belga risponde però palla su palla. Breack Knack 14-13. Doppio cambio Allianz Milano sul 16-14. Pareggia Roeselare 18-18 su un attacco out di Louati confermato dal video challenge. Il raro errore di Rotty riporta davanti Allianz, ma è ancora lo Knack a ribaltare 19-20 e time out Piazza. Kaziyski per Larizza sul 20-20. Sul turno al servizio di Reggers Louati firma il vantaggio 22-21 con time out Vanmedegael. Slash di Caneschi 23-22 è un finale thrilling. La battuta di Caneschi è in campo, corretta dal Challenge: 25-23 e partita riaperta.

Prova a spingere a tutta Allianz, ma l’avvio del quarto parziale è ancora equilibrato, anzi il primo strappo è belga 4-6. Pareggio e sorpasso Milano sul turno servizio di Porro pesano due errori di Rotty 9-7. L’ace corto proprio dello schiacciatore fa l’11-11. Ancora Caneschi di seconda intenzione, poi il muro di Louati 14-12. Dermaux pareggia e sorpassa con un ace in lungolinea: 14-15 e time out Piazza. Wijkstra su D’Hulst, ma Louati mette a terra il 16-16. Salgono il gioco e l’agonismo ancora sulla battuta di Porro il Challenge corregge prima il 18-16 per Allianz Milano che poi diventa 17-17 per un tocco a rete. Time out Knack sull’attacco out di Rotty che fa il 19-17. Sul 20-18 Gardini per Otusuka: 21-18, ma il video challenge corregge tocco a muro 20-19. Reggers ferma Dermaux, poi doppio cambio Allianz Milano (22-20). Time out Roeselare sul 23-21, Otsuka fa il 24 al rientro, chiude Barotto 25-22, si va al tie-break.

D’Hulst si inventa il 2-2, poi ace di Dermaux anche il quinto set sarà una battaglia. Diagonale di Reggers ed è 4-4, ma Roeselare mette ancora la testa avanti. Il muro di Porro e Larizza su Dermaux vale il controsorpasso 7-6. Si cambia campo sull’ace corto di Rotty (8-7) giocatore davvero esplosivo e tecnico. Sale la difesa di Allianz Milano, Catania è ovunque Reggers firma il 9-8. Muro di Larizza su Verhanneman 10-8. Entra Van Hoywenghen per la battuta ma sbaglia. Gradini sostituisce Otusuka. Non è ancora finita, pareggio Roeselare 11-11 e time out Piazza. Dentro anche Barotto per Porro con time out belga (12-13). Reggers si prende il primo match point (14-13). Pareggia Rotty si va ai vantaggi. Louati riporta avanti Milano. Chiude un ace di Caneschi 16-14 davvero una bella partita dal punto di vista delle emozioni.

Le parole del tecnico Roberto Piazza-

« A qualcuno sarà parso di essere sull’ottovolante, ma il merito è stato sicuramente dell’avversario, della sua aggressività pazzesca. Certo, un pelino di demerito è anche nostro, non siamo stati capaci di chiudere tutte le transizioni positive che si erano create nel primo, secondo e terzo set. Ora sarà mio compito cercare i dettagli che possono migliorare immediatamente la costruzione del punto. Sono anche molto contento di come l’abbiamo girata ».

Le parole di Paolo Porro-

« Mi aspettavo livello alto fin dalla prima partita. Roeselare ha un palleggiatore fortissimo e attaccanti di alto livello. Lo Kmack aveva studiato molto bene la mai distribuzione e ci hanno messo in difficoltà. Siamo però stati bravissimi a risolvere la situazione con i cambi. Chi è entrato si è dimostrato sempre di altissimo livello. Credo sia una vittoria importante che ha coronato uno storico esordio in Champions per noi di Milano ».

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO (ITA) – KNACK ROESELARE (BEL) 3-2 (17-25, 21-25, 25-23, 25-22, 16-14)

ALLIANZ MILANO (ITA): Kaziyski, Staforini (L), Larizza 3, Zonta, Catania (L), Reggers 24, Barotto 2, Piano, Gardini 3, Tatsunori 12, Porro 2, Louati 21, Caneschi 10. Non entrati Schnitzer. All. Piazza.

KNACK ROESELARE (BEL): Deroey (L), D’Hulst 1, Coolman 15, Wijkstra, Van Elsen 6, Verhanneman 8, Van Hoyweghen, Rotty 30, Dermaux 6. Non entrati Siksna, Lips, Mills, Angillis, Haapaniemi. All. Vanmedegael.

ARBITRI: Muha, Adler.

Durata set: 31′, 32′, 29′, 33′, 19′, tot: 144

Spettatori: 1.024