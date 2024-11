Challenge Cup: mercoledì Civitanova ospita il Karlovarsko

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA) - La Cucine Lube Civitanova, reduce dal successo in campionato contro Modena, si prepara ad affrontare il ritorno dei 16i di finale della Challenge Cup. Mercoledì 20, alle ore 20.30 la formazione di Medei ospita all'Eurosole la formazione ceca del VK Karlovarsko già battuta all'andata per 0-3 per staccare il pass per gli ottavi.

Poi sarà la volta del blitz al PalaMazzola in occasione della sfida di campionato con la Gioiella Prisma Taranto, in calendario domenica 24 novembre (ore 18), per il 9° turno della Regular Season in SuperLega Credem Banca.

In vista del doppio appuntamento, gli uomini di Giampaolo Medei sono tornati al lavoro oggi per una seduta di pesi e una di tecnica. Morale alto per Fabio Balaso e compagni, in serie positiva da tre gare tra campionato e coppa e imbattuti in casa dall’inizio della stagione grazie a un en plein di cinque successi su cinque incontri interni nella massima serie.

I cucinieri vogliono firmare la qualificazione agli Ottavi del torneo continentale e poi tornare dalla Puglia con una vittoria chiave nella corsa al tabellone di Del Monte® Coppa Italia SuperLega. Al momento i marchigiani sono quarti con un punto di ritardo da Piacenza e quattro di vantaggio su Milano.

CHALLENGE CUP- RITORNO DEI SEDICESIMI DI FINALE- (Andata VK Karlovarsko-Cucine Lube Civitanova 0-3)

Mercoledì 20 novembre ore 20.30

Cucine Lube Civitanova-VK Karlovarsko Arbitri: Gjoka, Tirsel