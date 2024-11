Champions League: VakifBank-Milano big match della Pool C

ISTANBUL (TURCHIA)- Altra partitissima per la Numia Milano che, dopo aver sfidato Conegliano in campionato, è attesa dalla difficilissima trasferta in Turchia dove domani ad Istanbul affronterà, alle 17.30 la corazzata VakifBank Istanbul allenata da Giovanni Guidetti. In palio il primato nella Pool C che ora vede le due contendenti appaiate in testa a punteggio pieno. L'atteso match sarà trasmesso in diretta da DAZN e da Sky Sport .

L'impegno per la formazione di Lavarini sarà ancor più gravoso per le assenze di Orro e Marinova rimaste a casa a causa di problemi fisici (il riacutizzarsi del dolore al ginocchio per la palleggiatrice e una distorsione alla caviglia per la bulgara).

Per la quarta volta consecutiva, le due formazioni si sfideranno nella massima competizione europea per club; l’ultimo incontro risale alla scorsa stagione, sempre al quarto turno, quando Milano ha ottenuto una netta vittoria per 3-0 a Istanbul, ma ha poi subito una sconfitta per 2-3 in casa. Nonostante ciò, Milano è riuscita a vincere il girone, costringendo ai Play Off il Vak?fBank, poi eliminata nei quarti di finale dalle campionesse dell’A. Carraro Imoco Conegliano. La formazione turca, che ha vinto il trofeo sei volte nelle ultime 13 stagioni, ha un bilancio positivo negli scontri diretti contro le meneghine, avendo vinto cinque dei sei incontri.

In Turchia, Orro e compagne cercheranno non solo di replicare il risultato dell’anno passato, ma anche di centrare la terza vittoria del girone (un doppio 3-0 contro Porto e il Calcit Kamnik) consolidando così la propria posizione al vertice. Anche il VakifBank è reduce da due successi nelle giornate precedenti: 3-1 contro le slovene e 3-0 contro le portoghesi. Tra le ex della partita per Milano Paola Egonu e Nika Daalderop, compagne di squadra a Istanbul nella stagione 2022/23.

LE AVVERSARIE-

Per questa stagione qualche movimento per la formazione turca, che conferma la sua panchina sempre saldamente guidata da coach Guidetti. La partenza di Gabi – approdata tra le fila di Conegliano – ha visto l’arrivo in Turchia di Bosetti. Rientro in patria invece per Thompson e Ogbogu. Si sono unite alla squadra anche la cinese Yuan e da Novara la schiacciatrice Markova. Tra le super confermate Ozbay, Gunes, Akbay, Frantti e il libero Aykac Altintas.

Le parole del tecnico Stefano Lavarini-

« Nell’ultima gara di andata del nostro girone di Champions incontreremo una squadra di grande tradizione che annovera tra le sue fila giocatrici di chiaro talento e importante fisicità, orchestrate al meglio da uno dei colleghi più stimati. Saranno in palio punti molto importanti per il nostro cammino nella competizione e daremo il massimo per fare dei passi in avanti ».

Le parole di Nika Daalderop-

« È una partita davvero importante per noi. Ovviamente, il nostro obiettivo è vincere per assicurarci la migliore posizione nel girone. Affrontiamo una squadra di altissimo livello, quindi sarà una sfida impegnativa e intensa. Sono davvero entusiasta di giocare questa partita e di tornare in Turchia, un luogo che per me ha un significato speciale ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE TERZA GIORNATA POOL C-

Giovedì 28 novembre 19.30

VakfBank Istanbul-Numia Milano Arbitri: Adler, Porvaznik