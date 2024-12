Champions League: Monza nella tana del Helios Grizzlys

HILDESHEIM (GERMANIA)- La MINT Monza, reduce dalla sconfitta in campionato contro Perugia torna a giocare in Europa per la terza giornata di Champions League. La squadra di Eccheli, che ha vinto nei primi due impegni nella Pool B scenderà in campo martedì 3 dicembre alle ore 18.30 (diretta DAZN e Sky Sport) in campo degli Helios Grizzlys Giesen alla Volksbank-Arena di Hildesheim.