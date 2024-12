Champions League: per Milano supersfida con l'Aluron

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- L' Allianz Milano, eccezionalmente all' e-Work Arena per l'indisponibilità dell' Allianz Cloud, domani, martedì 3 dicembre, alle 20.45, affronterà la 3a partita della Pool C di Champions League. La squadra di Piazza, che ha vinto le prime due sfide, dovrà affrontare una delle squadre più forti d'Europa, Aluron CMC Warta Zawiercie. I “Cavalieri giurassici” sono la squadra capolista nella Plusliga polacca con 11 successi in 14 partite. In Champions ha fatto come Milano, percorso netto fino a questo punto sbarazzandosi con grande facilità di Roeselare ed Innsbruck (match entrambi vinti 3-0).

La squadra di coach Michal Winiarski, ex giocatore di Trento e coach anche della nazionale tedesca, ha lasciato a riposo nell’ultimo turno Aaron Russel, una delle stelle del team, che ha preso il posto del francese Clevenot. Nella Coppa Cev dello scorso anno i polacchi dominarono con un doppio 3-0 la sfida, eliminando Allianz Milano dalla competizione, ma non riuscirono ad alzare la Coppa. Ora c’è in gioco il primo e secondo posto del girone, per l’accesso ai quarti di Coppa dei Campioni. Sarà indispensabile contenere l’opposto polacco Karol Butryn, ma anche lo schiacciatore della nazionale Barosz Kwolek. Temibili anche il palleggiatore portoghese Tavares, dotato di un servizio importante, il centralone e capitano Mateusz Bieniek che ha giocato anche in Italia, nella Lube, campione del mondo nel 2018 e argento iridato nel 2022, l’altro centrale è Yuri Gladyr arrivato dallo Jastrzebski e per due volte vicecampione della Cev Champions League, il libero è il grintoso australiano Luke Perry.

Le parole di Tommaso Barotto-

« Martedì sera giochiamo contro Zawiercie, in un campo “nuovo” come quello di Busto Arsizio, la squadra è una formazione molto forte dove dovremmo prestare molta attenzione sul nostro gioco ed essere sempre mentalmente pronti per riuscire a portare a casa una partita dove loro ci metteranno sotto pressione »..

Barotto fa un appello al pubblico:« Ci servirà tutto il loro apporto ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE 3a GIORNATA POOL C-

Martedì 3 dicembre Ore 20.45

Allianz Milano-Aluron CMC Warta Zawiercie Arbitri: Fernandez Fuentes, Markelj