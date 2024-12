Cev Cup: Benfica-Trento, domani l'andata degli ottavi

LISBONA (PORTOGALLO)- La Trentino Itas, dopo la sconfitta in campionato in quel di Civitanova, cerca il riscatto in Europa. Domani, mercoledì 4 dicembre, la formazione di Fabio Soli, sfiderà in trasferta (ore 20.00) a Lisbona in Portogallo lo Sport Lisboa e Benfica.

Dopo la doppia vittoria contro la formazione rumena dell’Arcadia Galati, la squadra dolomitica si è così guadagnata la possibilità di arrivare agli Ottavi di Finale: una vittoria permetterebbe innanzitutto di guardare con maggiore ottimismo alla sfida di ritorno, fissata per il 19 dicembre al PalaPirastu di Cagliari, ma soprattutto garantirebbe a Michieletto e compagni uno stimolo in più nell’affrontare l’imminente Mondiale per Club, che vedrà Trento impegnata in Brasile la prossima settimana (Sbertoli e compagni non scenderanno infatti in campo in SuperLega nel weekend: già anticipata la sfida con Padova). La sfida di andata contro Il Benfica è in programma per domani, alle ore 20.00 locali: si tratta di una prima volta assoluta in Portogallo per Trentino Itas, che sarà di scena alla Sports Hall Benfica Lisboa. Tredici i giocatori portati da Fabio Soli, con Jan Kozamernik unico indisponibile.

CEV CUP-ANDATA OTTAVI DI FINALE-

Mercoledì 4 dicembre 2024, ore 20.00

Sport Lisboa e Benfica (POR) – Trentino Itas Arbitri: Gloria Souto Jimenez, Marko Oravainen