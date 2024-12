Champions League: Perugia nella tana dell'Halkbank

ANKARA (TURCHIA) - La Sir Sicoma Perugia è già ad Ankara dove si sta allenando per affrontare la delicata sfida della Pool D che, nella terza giornata, la mettererà di fronte Halkbank Ankara. Oggi per gli uomini di Lorenzetti doppia seduta d'allenamento.

Questa mattina i ragazzi, sotto la guida del preparatore atletico Sebastian Carotti, hanno sostenuto una sessione in sala pesi e, nel pomeriggio, si sono allenati sul taraflex della TVF Ziraat Bankkart Volleyball Hall di Ankara che domani ospiterà il match, con fischio di inizio alle 18 ora locale e 16 ora italiana.

La squadra turca, allenata da coach Igor Kolakovic, è la diretta inseguitrice della Sir Sicoma Monini Perugia nella Pool D. Al secondo posto nella classifica del girone, è reduce dalla sconfitta interna al tie-break contro il Saint-Nazaire e dalla vittoria esterna a Budejovice.

I Block Devils cercheranno di tornare a casa con il bottino pieno per confermare la vetta della Pool, mentre i padroni di casa cercheranno di fare risultato, facendo leva sulla spinta del proprio pubblico.

Perugia aveva affrontato la formazione turca al Mondiale per Club, ma da allora la compagine ha cambiato alcune pedine importanti: come opposto è arrivato dal Berlin Recycling volley Marek Sotola e in posto 4 l’italo olandese Dick Kooy. Quest’anno è la prima volta che le due squadre si incontrano.

Le parole di Sebastian Solè-



«E’ rivale che ancora non abbiamo affrontato e quindi sarà sicuramente tosta: è sempre difficile giocare lì, quindi mi aspetto che sarà dura e l’atteggiamento nostro deve essere quello di puntare alla continuità e stare attaccati alla partita e speriamo di portare a casa la vittoria».

CEV CHAMPIONS LEAGUE- TERZA GIORNATA POOL D-

Mercoledì 4 dicembre Ore 16.00

Halkbank Ankara-Sir Sicoma PerugiaARBITRI: Risto Strandson di Tallinn (Estonia) e Ari Jokelainen di Rovaniem (Finlandia)