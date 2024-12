Cev Cup: Trento-Benfica giovedì a Cagliari

CAGLIARI - Lunga trasferta dal Brasile fino alla Sardegna per la Trentino Itas. Per promuovere la pallavolo di alto livello sull'isola la squadra di Soli giocheranno domani alle 19.00 il ritorno dei quarti di finale al Pala Pirastu di Cagliari-

Il programma di avvicinamento all’appuntamento, con la squadra di Soli che parte dal vantaggio del successo per 3-0 ottenuto a Lisbona lo scorso 4 dicembre, prevede un allenamento nella sala pesi del PalaPirastu già nella serata odierna, una sessione con palla nel pomeriggio di mercoledì e la classica rifinitura mattutina nel giorno della gara.

La Trentino Itas soggiornerà a Cagliari sino a sabato mattina, per poi spostarsi, sempre in aereo, direttamente a Taranto, dove domenica affronterà i padroni di casa della Gioiella Prisma nell’incontro valevole per la tredicesima giornata di regular season SuperLega Credem Banca. Il ritorno a Trento è previsto all'alba di lunedì 23 dicembre, dopo sedici giorni di assenza.

CEV CUP- GARA DI RITORNO OTTAVI DI FINALE-

Giovedì 19 dicembre ore 19.00- Pala Pirastu Cagliari

Trentino Itas-Benfica Arbitri: Barev, Sanchez Rodriguez (Andata Benfica-Trentino Itas 0-3)