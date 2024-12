Mondiale per Club: Milano-Conegliano sfida per la finale

HANGZHOU (CINA)- Conclusa la fase a Gironi del Mondiale per Club. Il successo delle cinesi del Tianjin Bohai Bank contro le brasiliane del Gerdau Minas ha determinato gli accopiamenti delle semifinali. La Numia Milano, seconda nella Pool A, si confronterà con la Prosecco Doc Conegliano, che ha vinto la Pool B, in un derby tutto italiano. La sfida fra le compagini di Lavarini e Santarelli è in programma domani alle ore 12.30. Dentil Praia e Tianjin si giocheranno l’altro posto in finale alle ore 8.00.