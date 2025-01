Cev Cup: Novara nella tana del Kuzeyboru

AKSARAY (TURCHIA)- La Igor Gorgonzola Novara è in Turchia, nella città di Aksaray nel cuore della regione turca dell’Anatolia, per disputare, domani alle 19.00 locali (17.00 italiane), la gara di andata dei Play Off di Cev Cup che possono schiudere le porte ai quarti di finale. Le avversarie del Kuzeyboru sono guidate dalla in campo da una delle grandi della pallavolo mondiale, Anna Lazareva, opposto dalla grande esperienza internazionale maturata con club prestigiosi come Dinamo Mosca e Fenerbahce.

Le turche hanno fin qui raccolto quattro successi e sono imbattute in CEV Cup, avendo eliminato prima la Dinamo Zagabria (3-1 e 3-0) e poi il Mulhouse (3-1 e 3-2). Novara ha invece superato il turno precedente, unico disputato nella competizione, con un doppio 3-0 ai danni di LKS Lodz. La vincente della doppia contesa accederà ai quarti di finale, in cui sarà chiamata a sfidare una delle formazioni eliminate dalla Champions League e ripescate appunto in CEV Cup.

Le parole di Valentina Bartolucci

« Abbiamo chiuso bene il 2024 e iniziato al meglio il 2025 e questo fa sì che il nostro morale in questo momento sia assolutamente alto. Siamo consapevoli di quanto sarà impegnativa questa doppia sfida con il Kuzeyboru, squadra solida e ostica e che in casa trae il massimo anche dall’entusiasmo e dal sostegno di un pubblico caldo e numeroso. Sappiamo quello che ci aspetta e siamo pronte: daremo il massimo per provare a incanalare fin da subito la doppia sfida sui binari migliori per noi, perché la CEV Cup è un obiettivo prestigioso e cui teniamo molto ».

CEV CUP ANDATA PLAY OFF-

Giovedì 9 gennaio 2025 Ore 17.00

Kuzeyboru-Igor Gorgonzola Novara