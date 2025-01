Challenge Cup: Roma contro il Charleroi per volare in semifinale

ROMA- La Smi Roma è ad un passo dalla sua prima storica semifinale Europea. Dopo aver espugnato per 0-3 (15-25, 14-25, 18-25) il campo del Charleroi domani alle 20.00, nel Palazzetto dello Sport capitolino, deve chiudere i conti con le belghe per entrare fra le prime quattro del terzo torneo europeo. Un risultato atteso da tanti, troppi anni dal volley romano, basti pensare l’ultima semifinale di una competizione pallavolistica per club continentale fu quella raggiunta e persa nel 2001 in ambito maschile dalla Piaggio Roma contro i francesi del Paris Volley. Il Branco e tutto il pubblico giallorosso hanno ancora negli occhi le emozioni del terzo set contro Cuneo, in cui le capitoline sono state capaci di risorgere dal 18-23 per aggiudicarsi la frazione a quota 25 e poi dominare il quarto e ultimo set, conquistando tre punti fondamentali per la classifica del Campionato Italiano di Serie A1 Femminile. Adesso le capitoline dovranno mantenere la concentrazione contro un avversario assetato di rivincita che, con il successo di sabato scorso contro il Roeselare (un giorno in più di riposo per la compagine guidata in attacco dall’opposta ex Pescara Milica Tošić), ha agguantato il terzo posto a soli due punti dalla vetta nella graduatoria belga. Chi passerà il turno incontrerà le tedesche del Potsdam o le romene del Targoviste, con le prime che si sono aggiudicate per 3-0 la gara d’andata tra le mura di casa. Prima dell’incontro di domani sera, alle ore 16:00, si terrà un’interessante iniziativa dal titolo “Sostenibilità e Sport – Dal sociale alla legalità il cammino verso l’ESG”, organizzata da LP Avvocati, in collaborazione con Gabetti Sport e Roma Volley Club, sulla tematica della sostenibilità in ambito sportivo.