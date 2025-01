Coppa Italia: Civitanova raggiunge Verona in finale

CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA)- Cucine Lube Civitanova in Finale Del Monte® Coppa Italia . I marchigiani la spuntano sugli avversari trentini nel secondo tie-break di giornata dopo un match tiratissimo che ha visto i primi due set molto equilibrati, mentre il terzo è stato dominato dalla Lube e il quarto condotto sempre dall’Itas nonostante un tentativo di rimonta dei marchigiani. Anche il quinto set è stato all’insegna del punto a punto per la gioia dei tifosi dell’Unipol Arena di Bologna che hanno applaudito a lungo le due formazioni. Decisivi nel finale due ace dell’iraniano Poryia e le difese di un fenomenale Balaso. Il sestetto di Medei sfiderà così la sorpresa Rana Verona in una finalissima inedita della competizione.

Si tratta del secondo anno consecutivo in cui servono ben 10 set a decidere le finaliste, dopo i tie break di Trento – Monza e di Perugia – Milano. Da quando la Coppa Italia si gioca con la formula “Final Four” era successo altre due volte, sempre a Bologna: nel 2015 furono Trento e Modena a conquistare il passaggio del turno al tie-break, nel 2017 Civitanova e Trento.

Nella terza sfida stagionale tra il sestetto di Medei, vincitore in campionato all’Eurosuole Forum per 3-1, e quello di Soli, netto 3-0 ai rivali nella Semifinale del Mondiale per Club a Uberlandia, uno strepitoso Balaso guida i compagni a giocarsi il titolo nella finale di domani alle 15:15.

Lo spettacolo dell’Unipol Arena di Bologna ha fatto da sfondo al match che ha visto scendere in campo i sestetti annunciati: coach Soli, con Kozamernik non pienamente recuperato ma comunque arruolato in panchina, sceglie Bartha al centro in diagonale con Flavio e l’ex Rychlicki come opposto al palleggiatore Sbertoli, in posto quattro ci sono gli azzurri Lavia e Michieletto, il libero è Laurenzano; Medei invece conferma il 6+1 che ha battuto domenica scorsa Perugia: Boninfante e Lagumdzija palleggiatore e opposto, Loeppky e Bottolo schiacciatori, Gargiulo e il campione olimpico Chinenyeze al centro con Balaso libero.

Scatta subito Trento con un Michieletto implacabile (9-5, time out Medei) e col muro di Flavio che va a segno su Bottolo (6-10). Sono Loeppky e ancora Bottolo a spingere la rimonta dei cucinieri (16-16). Nel punto a punto finale la Lube ha una palla set sul 23-24, Michieletto dal servizio ribalta e porta l’Itas sull’1-0.

Il secondo set inizia con grande equilibrio e belle giocate, soprattutto in difesa (7-7). Gli scambi sul campo tricolore dell’Unipol Arena tengono con il fiato sospeso i tifosi delle due compagini. Sul 13-16 Fabio Soli chiama il suo unico time out dopo un ace di Lagumdzija, Giampaolo Medei lo imita sul 16-17. I marchigiani hanno un break di vantaggio (20-22), Chenenyeze a muro conquista tre set point che sono annullati da Bartha e Lavia. Alla terza occasione ci pensa il muro biancorosso (24-26).

La Lube è in palla nel terzo set e si porta sul 6-10 con Balaso protagonista. Loeppky si fa sentire con lo slash del 7-12, Lagumdzija con l’ace del 9-14 e i cucinieri imprimono un’accelerata decisiva al set. Con il set ormai compromesso coach Soli fa respirare Michieletto ed inserisce Magalini: il set è chiuso dal muro di Chenenyeze.

Sprint di Bartha e Lavia e subito 3-0 Itas nel quarto set. Ma la Lube non ci sta e raggiunge subito un’effimera parità (4-4) perché i trentini scattano ancora avanti (11-7, time out Medei). Nikolov va in campo per Loeppky proprio quando Bartha fa sul serio dalla zona di battuta (14-8). Il set sembra segnato (19-12) eppure Balaso e compagni non ci stanno (21-19): la rimonta è solo parziale e si va al quinto set.

Gabi Garcia a muro sigla il primo break del quinto set (6-4). Un lunghissimo Video Check su invasione aerea porta i cucinieri sull’8-8: l’equilibrio è rotto da Michieletto (11-9). Medei fa entrare Poriya che trova due ace perfetti per il 12-13; poi Bartha non trova il campo: la Lube torna così in Finale dopo quattro anni di assenza (2020/21 l’ultima partecipazione).

I protagonisti-

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « Per la pallavolo italiana è stato uno spot importante, noi però siamo delusi perché abbiamo avuto la palla per andare 13-10 ma in quel momento la Lube ha fatto qualcosa di straordinario e non ho nulla da recriminare perché noi abbiamo fatto tutto bene ma non perfetto. Si dice sempre che il nostro sia il campionato più bello del mondo, perciò, non bisogna stupirsi se chi è più sotto in classifica riesce a battere chi sta sopra: il messaggio è che Trento c’è e ci sarà da qui alla fine del campionato ».

Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)- « Ho cercato sempre di compattare la squadra nei momenti di difficoltà. Siamo però stati bravi a rimanere uniti anche in quei frangenti: l’abbiamo girata e portata a casa dopo un momento difficile. Però ancora non abbiamo fatto nulla, abbiamo una finale importante domani dopo un’assenza di alcuni anni dalla Final Four ».

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA-ITAS TRENTINO 3-2 (24-26, 26-24, 25-14, 22-25, 15-13) –

ITAS TRENTINO: Sbertoli 1, Lavia 16, Resende Gualberto 15, Rychlicki 1, Michieletto 15, Bartha 13, Bristot (L), Garcia Fernandez 11, Magalini 2, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. Pesaresi, Kozamernik, Pellacani. All. Soli.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 4, Bottolo 16, Gargiulo 6, Lagumdzija 18, Loeppky 18, Chinenyeze 9, Bisotto (L), Orduna 0, Balaso (L), Hossein Khanzadeh 2, Nikolov 6, Dirlic 2, Podrascanin 0. N.E. Tenorio. All. Medei.

ARBITRI: Puecher, Piana.

Durata set: 28′, 29′, 21′, 33′, 22′; tot: 133′.

Spettatori: 7.812

Finale

Domenica 26 gennaio 2025, ore 15.15

Cucine Lube Civitanova – Rana Verona