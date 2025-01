Champions League: Monza ospita l' Helios Grizzlys, serve una vittoria per andare ai Quarti                  

MONZA – La MINT Monza , domani alle 18.30 (diretta DAZN e Sky Sport) chiude tra le mura amiche dell'Opiquad Arena la fase a Gironi della Champions League. Dopo il ko in Grecia contro l'Olympiacos Pireo, gli uomini di Eccheli hanno bisogno di una vittoria contro i tedeschi dell' Helios Grizzlys Giesen per chiudere la Pool B in vetta alla classifica e conquistare l'accesso diretto ai quarti di finale della competizione. Con quattro successi nei turni precedenti, Monza guida il girone nonostante abbia un punto in meno rispetto agli ellenici, diretti concorrenti.

Per chiudere al primo posto e passare il turno, ai monzesi basterà conquistare la vittoria contro i tedeschi. Nella gara d’andata, disputata lo scorso dicembre, la MINT – orfana di Erik Rohrs – si era imposta in trasferta solo al tie-break, con Marttila eletto MVP del match.

GLI AVVERSARI-

Così come la squadra guidata da coach Eccheli, anche i tedeschi sono alla loro prima partecipazione nella massima competizione europea per club. Sono la settima squadra proveniente della Germania che riesce a prendere parte a una stagione di CEV Champions League; delle sei squadre precedenti solamente il TSV Haching Munchen è riuscito a superare la fase a gironi al debutto nella competizione, era l’annata 2010/2011. Al momento i “Grizzlys” occupano l’ultimo posto del girone con 4 punti.

Le parole del tecnico Massimo Eccheli-

« Siamo arrivati all’ultima sfida della Pool B di Champions contro una formazione che all’andata in Germania è riuscita a metterci in difficoltà e che arriva da una vittoria nell’ultima giornata. Si tratta di una partita molto importante per la classifica e per un eventuale passaggio diretto di turno. Dovremo mettere in campo la nostra miglior versione e restare focalizzati sull’obiettivo ».

Le parole di Erik Rohrs-

« E’ una gara importante per arrivare primi nel girone e anche per trovare i ritmi giusti per la cruciale partita di domenica contro Padova. Per me rappresenta anche un’occasione speciale per ritrovare alcuni amici tedeschi che all’andata non ho potuto incontrare per via del mio infortunio alla caviglia. Siamo pronti e carichi per questo match di Champions League, già proiettati verso la fase successiva ».

CHAMPIONS LEAGUE 6a GIORNATA POOL B-

Mercoledì 29 gennaio Ore 18.30

Mint Monza-Helios Grizzlys Giesen Arbitri: Cambré, Popovic (Andata: Helios Grizzlys Giesen-MINT Monza 2-3 16-25; 25-22; 22-25; 25-21; 9-15)