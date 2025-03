Champions League: Conegliano di slancio in semifinale

VILLORBA (TREVISO) - Gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League fra la lanciatissima A. Carraro Imoco Conegliano e il Developres Resovia, già sconfitta 3-0 all'andata . Nelle mirino delle due squadre c’è l’obiettivo delle Final Four di Istanbul del 3-4 maggio. Coach Daniele Santarelli opta per la diagonale Wolosz-Haak, Gabi e Zhu sono le bande, Fahr e Chirichella le centrali, libero De Gennaro. Per Resovia, coach Masek sceglie la diagonale Wenerska-Machado, Jasper e Dudek sono le bande, Korneluk e Jurczyk le centrali, Szczyglowska il libero.

Al Palaverde l’atmosfera e la tensione rispetta l’importanza dell’appuntamento: la Pantera scatenata del primo set è Haak, ingaggiata da posto 2 e dalla pipe di Wolosz, poi sfodera due aces letali che portano il primo solco in favore della A. Carraro Imoco (14-11). Chirichella (in versione regale a muro, 3 per lei) e Fahr battezzano primi tempi e muri (17-13, la campionessa olimpica ha chiuso il primo set con 6 punti e il 100% in attacco), poi le difese di Gabi e De Gennaro accendono Zhu (21-15, 5 punti nel primo periodo con il 71% nel primo periodo per la cinese, chiuderà a quota 10). Seki garantisce un turno di battuta affidabile, così le Pantere volano verso l’1-0 sul 25-18.

Il primo break del secondo set dell’A. Carraro Imoco arriva anche grazie al muro di Wolosz (7-4), poi Chirichella pizzica per il +4 con l’ace (10-6) e quando Resovia torna a contatto piazza il secondo muro a livello personale (14-11). La Principessa ha illuminato la scena nel secondo set con 5 punti, 1 muro e 1 ace. Con Zhu e Haak ancora fiammeggianti, le Pantere tentano la fuga (17-12). Coach Santarelli sceglie Lukasik per le difese in coda al set (20-15), Haak sfonda da posto 2 (svedese in formato mvp con 22 punti, 4 aces e 2 muri), con il set point di Fahr le Pantere intascano il 2-0 e raggiungono ufficialmente la semifinale. L’azzurra ha chiuso il match con uno score strepitoso da 13 punti e 3 muri con l’82% in attacco.

Nonostante l’obiettivo messo in saccoccia, le Pantere difendono tirando su di tutto (3-3, ricezione di squadra positiva al 56% nel match), mentre Haak non accenna a placarsi e sputa fuoco in ogni dove (7-3), il set resta combattuto fino a quando l’A. Carraro Imoco sgasa con Fahr (12-9). Coach Daniele Santarelli vuole vederci chiaro e chiama il primo time-out della partita: Gabi riprende il filo del discorso (15-15, la brasiliana ha sfoderato uno straordinario 92% di ricezione positiva), Zhu punge da posto 4 (20-19), poi Lukasik prende il suo posto in seconda linea. Alla fine l’ultimo ruggito è delle Pantere con il muro di Lukasik, che anche contro Bergamo aveva siglato il matchpoint.

L’A. Carraro Imoco Conegliano attenderà la gara di ritorno di domani tra Numia Vero Volley Milano e l’Eczacibasi Dynavit Istanbul per conoscere l’avversario della semifinale (sarà la settima della storia gialloblù) delle Final Four di CEV Champions League che giocheranno da campionesse in carica e imbattute da due anni nella competizione.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-

« Dopo gara 1 certo era più facile per noi ma non è sempre così scontato il risultato, stavamo sempre affrontando un quarto di finale. Loro sono venute qua non avendo nulla da perdere sapendo che i valori in campo erano diversi. Noi abbiamo fatto una buonissima gara in moltissime cose, forse in alcuni momenti siamo stati deficitari in ricezione e un po' frettolosi in attacco ma credo che alla fine abbiamo giocato una gara equilibrata in tutto il match. Ci hanno dato filo da torcere in alcuni momenti della partita ma poi sono emersi i nostri migliori valori tecnici. Credo che abbiamo ampiamente meritato la qualificazione alla Final Four ».

Il tabellino-

A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO – DEVELOPRES RZESZOW 3-0 (25-18, 25-19, 25-22) –

A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Braga Guimaraes 5, Zhu 10, Haak 22, Wolosz 1, Chirichella 8, Fahr 13, De Gennaro (L), Seki, Lukasik 1. Non entrate: Eckl, Lubian, Adigwe, Lanier, Bardaro (L). All. Santarelli.

DEVELOPRES RZESZOW: Korneluk 10, Jasper 9, De Jesus Machado 13, Wenerska, Dudek 5, Jurczyk 7, Szczyglowska (L), Honorio Marquez, Fedusio 1, Fedorek. Non entrate: Centka, Chmielewska, Vicet Campos, Kubas (L). All. Masek.

ARBITRI: Szabo, Markelj.

Durata set: 23′, 25′, 28′; Tot: 76′.

MVP: Isabelle Haak (A.Carraro Imoco Conegliano)