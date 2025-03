Champions League: Milano conquista la Final Four

ISTANBUL (TURCHIA)- La Numia Vero Volley Milano per la seconda volta consecutiva è tra le migliori quattro formazioni d’Europa. Orro e compagne con una grande prova di forza hanno bissato il risultato della gara d’andata dei Quarti all’Allianz Cloud, superando in tre set 0-3 (24-26; 24-26; 21-25) la formazione di casa dell’Eczacibasi e regalandosi il prezioso pass per la Final Four di inizio maggio a Istanbul. Milano raggiunge così nell’atto finale della massima competizione continentale per club il VakifBank Istanbul – già affrontato nella fase a gironi – e le due squadre italiane: la Savino Del Bene Scandicci e la A. Carraro Imoco Conegliano, con quest’ultima avversaria proprio delle meneghine in Semifinale. Contro l’Eczacibasi, Milano è scesa in campo fin da subito con grinta e determinazione, elementi che hanno permesso di aggiudicarsi i primi due parziali – entrambi terminati ai vantaggi – e chiudere la pratica qualificazione in un’ora di gioco. Nel terzo set la formazione di coach Lavarini, dopo il break delle padrone di casa, grazie a tre ace consecutivi di Kurtagic si è presa il comando e ha chiuso la sfida con Myriam Sylla, MVP della partita con 15 punti. Grande prestazione anche per il capitano Alessia Orro, a referto con 7 punti. Per la Numia Vero Volley non c’è molto tempo per festeggiare: subito dopo il rientro dalla Turchia, Milano partirà alla volta di Pesaro per affrontare domenica 16 marzo alle ore 16:30 la Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia in Gara 2 dei Quarti di Finale Playoff Scudetto.

Per il ritorno dei Quarti di Finale di CEV Champions League, coach Lavarini sceglie la sua formazione tipo: Orro-Egonu come diagonale palleggio-opposto, Sylla e Daalderop schiacciatrici, la coppia Danesi-Kurtagic al centro e la francese Gelin libero.

Partenza forte per l’Eczacibasi che prende subito il comando e costringe la Numia Vero Volley al time-out (4-0). Sylla e Orro rientrano bene dalla sospensione e mettono a segno il primi due punti di serata per Milano. Le meneghine provano a restare a contatto e con Egonu trovano il -1 (6-5). Le padrone di casa tentano un nuovo allungo, ma due muri consecutivi riportano Milano in parità (8-8). Il punto a punto si interrompe sul 13-11, ma le milanesi restano a una sola lunghezza di svantaggio e con Kurtagic ritrovano l’equilibrio (16-16). Cambio al comando con Milano che per la prima volta nella serata si mette alla guida (17-19). La diagonale di Egonu non perdona le turche sul 20-22, ma l’Eczacibasi recupera il gap e si porta avanti di uno (23-22). Set point per la formazione di casa, ma Egonu lo annulla e si va ai vantaggi: 24-24. Occasione per Milano che chiude con il muro di Orro 24-26.

Ancora break in apertura del secondo set per la squadra di casa (3-1), che però subisce il rientro delle ospiti ed è 3-3. Botta e risposta tra le due formazioni con l’Eczacibasi che prova a staccarsi, ma la Numia risponde subito (6-6). Plummer regala alle sue un nuovo +2 (8-6) e Milano deve rincorrere (13-10). L’errore delle turche vale il -1 (15-14) per Vero Volley, che al rientro dal time-out trova la parità. Kurtagic impedisce alle avversarie di scappare avanti (19-19), ma l’Eczacibasi si prende il break sul 21-19 e coach Lavarini richiama le sue ragazze. La sospensione aiuta Milano che ritrova l’equilibrio e può ripartire. Bošković trova due set point per la formazione di Istanbul, ma Egonu e Danesi annullano entrambi (24-24). Il muro di Danesi regala a Milano l’occasione di chiudere e Sylla permette alla Numia Vero Volley di volare in Final Four.