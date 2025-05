Champions League: Milano sul terzo gradino del podio

ISTANBUL( TURCHIA) – Prestigioso terzo posto per la Numia Milano nella Final Four di Champions League. Egonu e socie, nella finale di consolazione, davanti al oltre 4000 spettatori, stasera hanno chiuso superando per 3-1 (25-15; 25-19; 23-25; 25-18) le padrone di casa dell VakifBank Istanbul salutando così la stagione 2024/2025 con il sorriso. Milano è stata brava a lasciarsi velocemente alle spalle la sfida in semifinale contro Conegliano, approcciando con il giusto ritmo la partita contro il VakifBank: dopo essersi aggiudicate i primi due parziali, le meneghine tra continui cambi al comando hanno subito il rientro della squadra di coach Guidetti nella terza frazione, per poi controllare il quarto set e chiudere così l’incontro. Top scorer del match Paola Egonu, a referto con 21 punti; buona prestazione anche da parte di Cazaute (15), Daalderop (12) e Danesi (11). Questa edizione della CEV Champions League parla dunque italiano: a seguire Milano sul podio saranno infatti Conegliano e Scandicci, protagoniste della finale per le prime due posizioni.

Anche per questa sfida, coach Lavarini schiera in campo Orro ed Egonu in diagonale, Cazaute e Daalderop coppia di schiacciatrici, Danesi e Kurtagic al centro, Fukudome nel ruolo di libero.

E’ Cazaute ad inaugurare questa finale per il terzo posto (1-0), ma è il VakifBank a prendersi il primo break sul 3-5, nonostante Danesi e Daalderop a riportare sempre Milano in parità. La formazione turca prova a scappare avanti, ma Egonu accorcia a -1 (7-8) mentre Daalderop completa la rimonta sul 10-10; Milano si prende il comando sul 13-11 e con Orro allunga ancora (19-13). L’ingresso in campo di Sylla regala alla Numia il 20-15, seguito da un doppio ace di Kurtagic; Milano sale 24-15 e con Sylla si aggiudica il primo parziale.

Grande spettacolo in avvio con Milano che trova il break sul 5-3, ma che deve guardarsi dal tentativo di rientro del VakifBank. Le meneghine continuano a guidare il parziale e con l’11-8 messo a terra da Cazaute spingono coach Guidetti a sospendere il gioco. Al rientro in campo, le turche provano a mettere pressione, ma Milano non accenna ad arrestare la sua corsa e con l’ace di Orro allunga 18-13. Il Vakif si riavvicina pericolosamente, ma la Numia rimette margine e altra sospensione per la panchina turca (21-17). Daalderop sale in cattedra e Milano trova cinque set point (24-19): ancora Sylla firma il punto decisivo e Vero Volley si aggiudica anche il secondo parziale.

L’ace di Danesi vale il break per la Numia (4-2) nel terso parziale, ma Frantti guida il VakifBank al sorpasso e sul 6-7 coach Lavarini richiama le sue ragazze. Contro-sorpasso Milano che con Danesi sale 10-8. Spinta dal pubblico di casa, la formazione turca ritrova il giusto ritmo e la parità sul 13-13. Il punto a punto di interrompe sul 16-19 e arriva un altro time-out per la panchina milanese. Alla ripresa, Milano prova a restare in scia ma il VakifBank trova quattro set point (20-24); Sylla annulla il primo, ma le turche riescono ad allungare la sfida al quarto parziale (23-25).

Dopo il break subito in apertura, Milano tenta la fuga nel quarto set (6-3), ma Markova riporta la parità. Botta e risposta tra le due formazioni fino all’11-13 e primo time-out del set per coach Lavarini. Le meneghine rientrano bene in campo e si riavvicinano (13-14), trovando nuovamente l’equilibrio sul 15-15 e poi il comando sul 17-15. Nonostante il tentativo del Vakif, Milano continua a mettere margine sulle avversarie e tocca il 22-17. Cazaute va a segno per il match point (24-18), mentre a chiudere i conti è Egonu. La Numia Vero Volley Milano si aggiudica la finale e il terzo posto in CEV Champions League.