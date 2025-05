La Champions League la alza Purugia

LODZ (POLONIA)- La Sir Sicoma Perugia , vincendo per 2-3 (22-25, 22-25, 25-20, 25-22, 10-15) un'epica finale contro l'Aluron CMC Warta Zawiercie conquista, per la prima volta nella sua storia la Champions League maschile portando in Italia un altro spendido trofeo al termine di una stagione che ha visto le nostre squadre dominare sia al maschile che al femminile.

Avanti di due parziali, gli uomini di Angelo Lorenzetti incassano la rimonta degli avversari, ma si rialzano al quinto set rendendo epico il successo dopo ben 164 minuti di battaglia sportiva. Gli umbri passano subito in vantaggio e amministrano fino alla fine del primo set senza problemi (22-25). Stesso risultato, ma sviluppo diverso nel secondo parziale, con i Block Devils costretti a rimontare per poi contenere l’irruenza polacca (22-25). Reazione solo rimandata. Così come in Semifinale, l’Aluron CMC Warta Zawiercie si accende nel terzo atto della gara sfruttando una maggiore brillantezza nella volata (25-20). Quasi una partita a scacchi la quarta frazione, giocata punto a punto, con l’Aluron capace di crescere mattoncino dopo mattoncino per poi imporre lo strappo decisivo (25-22). Al tie break l’iniziativa è dei perugini, lucidi e incisivi (10-15). Angelo Lorenzetti sfata il tabù e alza al cielo la sua prima Champions League.

Simone Giannelli chiude in gloria con il premio di MVP della Final Four e viene nominato miglior palleggiatore del torneo. Anche Wassim Ben Tara, autore di 22 punti, entra nella squadra ideale insieme allo schiacciatore Oleh Plotnytskyi (18). Grande prova anche di Yuki Ishikawa (20). Top scorer del match Aaron Russell con 25 punti per l’Aluron. In doppia cifra anche Bartosz Kwolek (12) e Mateusz Bieniek (12), quest’ultimo inserito nel team ideale insieme al libero Luke Perry.

Nella Finale per il 3° posto ad avere la meglio sono i polacchi dello JSW Jastrzebski Wegiel, grazie al 3-1 firmato nel pomeriggio contro i turchi dell’Halkbank Ankara.

I protagonisti-

Simone Giannelli (Sir Sicoma Monini Perugia)- « Ringrazio tutti quelli che ci hanno sostenuto. Abbiamo vinto un match davvero incredibile e finalmente siamo riusciti a conquistare la Champions League. Da quando sono approdato a Perugia questo era il trofeo da vincere e oggi possiamo dire di aver reso felici tutti i nostri tifosi! ».

Il tabellino-

ALURON CMC WARTA ZAWIERCIE – SIR SICOMA MONINI PERUGIA 2-3 (22-25, 22-25, 25-20, 25-22, 10-15)

ALURON CMC WARTA ZAWIERCIE (POL): Kwolek 12, Russel 25, Perry (L), Zniszczol 7, Markiewicz, Tavares Rodrigues 2, Bieniek 12, Butryn 9, Ensing 9, Laba. Non entrati Gregorowicz, Nowosielski, Nasrimastanabad. All. Winiarski.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Ben Tara 22, Colaci (L), Giannelli 3, Herrera Jaime 1, Ishikawa 20, Loser 11, Plotnytskyi 18, Semeniuk, Solé 5. Non entrati Candellaro, Cianciotta, Piccinelli, Usowicz, Zoppellari. All. Lorenzetti Angelo.

ARBITRI: Ivanov, Fernandez Fuentes.

Durata set: 37′, 36′, 34′, 37′, 20′; tot: 164′.

Premiazioni best team

Miglior opposto: Wassim Ben Tara (Sir Sicoma Perugia).

Miglior palleggiatore: Simone Giannelli (Sir Sicoma Perugia).

Miglior libero: Luke Perry (Aluron CMC Warta Zawiercie).

Migliori centrali Anton Brehme (JSW Jastrzebski Wegiel) e Mateus Bieniek (Aluron CMC Warta Zawiercie).

Migliori schiacciatori: Tomasz Fornal (JSW Jastrzebski Wegiel) e Oleh Plotnytskyi (Sir Sicoma Monini Perugia).

L’albo d’oro

2000/01 Paris Volley (FRA)

2001/02 Lube Banca Marche Macerata (ITA)

2002/03 Lokomotiv Belgorod (RUS)

2003/04 Lokomotiv Belgorod (RUS)

2004/05 Tours VB (FRA)

2005/06 Sisley Treviso (ITA)

2006/07 Vfb Friedrichshafen (GER)

2007/08 Dinamo Kazan (RUS)

2008/09 Trentino Volley (ITA)

2009/10 Trentino BetClic (ITA)

2010/11 Trentino BetClic (ITA)

2011/12 Zenit Kazan (RUS)

2012/13 Lokomotiv Novosibirsk (RUS)

2013/14 Belogorie Belgorod (RUS)

2014/15 Zenit Kazan (RUS)

2015/16 Zenit Kazan (RUS)

2016/17 Zenit Kazan (RUS)

2017/18 Zenit Kazan (RUS)

2018/19 Cucine Lube Civitanova (ITA)

2019/20 non assegnata

2020/21 Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL)

2021/22 Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL)

2022/23 Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL)

2023/24 Trentino Itas (ITA)

2024/25 Sir Sicoma Monini Perugia (ITA)