Champions League: Conegliano al Palaverde sfida l'Ankara Zeren Spor

Le ragazze di Santarelli giocheranno la loro prima fase della competizione nel raggruppamento che comprende anche le tedesche del Dresda SC e le polacche del Łks Commercecon Łodz.

Domani c’è il confronto contro le turche, inserite nel massimo torneo continentale dopo aver ricevuto una “wild card” per la partecipazione. Nelle ultime due edizioni Conegliano ha alzato il trofeo ad Antalya e Istanbul, per un totale di 3 Champions League già presenti nella bacheca gialloblù.

-Conegliano è imbattuta in Champions da due stagioni (21 successi consecutivi).

-Sarà l’undicesima edizione a cui prenderà parte il club.

-Domani squadra al completo per coach Daniele Santarelli con il rientro della cinese Zhu Ting dopo i Chinese National Games.

PRECEDENTI ED EX: Sarà il primo confronto storico tra le due compagini. Tra le file di Ankara è presente l’ex Ofelia Malinov, palleggiatrice italiana al Palaverde nella stagione 2016-17.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli

« Ankara è una squadra molto temibile che sta disputando un ottimo campionato in Turchia, in una lega competitiva che seguo sempre con grande attenzione. È una società nata da pochi anni, che si sta affacciando sul panorama nazionale e internazionale con le credenziali per stupire. Vederla nel circuito della Champions League dà la dimensione di quanta ambizione nutrano di crescere e migliorare come club. Come squadra, hanno attaccanti di livello europeo, molto forti, a cui dobbiamo fare particolare attenzione domani sera. Sono un gruppo temibile che dovremo rispettare al massimo, faranno di tutto per farci faticare e metterci in difficoltà, se non saremo performanti al 100% nasceranno i problemi veri per noi. Nel loro roster conosco bene sia il valore delle giocatrici turche, sia delle straniere, tra club e nazionale che alleno le ho affrontate in svariate circostanze. Da domani avremo a disposizione anche Zhu che abbiamo ritrovato e riabbracciato in allenamento già ieri, finalmente saremo al completo e avrò ancora più margine nelle scelte. Stiamo bene e veniamo da un bel momento, ci teniamo a partire con il piede giusto in Champions League e farlo davanti al nostro pubblico sarà il modo migliore per farlo. È bello iniziare il nostro percorso ancora al Palaverde, in un periodo in cui abbiamo giocato tantissime gare, ma questa sarà l’ultima prima del Mondiale di dicembre. La Champions League è una competizione affascinante a cui teniamo tantissimo, siamo contenti di esserci e di ripartire ».

CHAMPIONS LEAGUE-POOL D-

Martedi’ 25 novembre ore 20.30

Carraro Prosecco DOC Imoco Conegliano-Ankara Zeren Spor Kulübü Arbitri: Ovuka (BIH) e Ivanov (BUL)