Champions League: Milano-Olympiacos apre la Pool C

MONZA - La Numia Milano è pronta all'esordio nella Cev Zeren Group Champions League Volley 2026. Domani alle 20.00 (diretta Sky Sport Arena e DAZN) all'Opiquad Arena di Monza Egonu e compagne scenderanno in campo nella prima della Pool C, che comprende anche Eczacibasi Istanbul, OK Zelezničar Lajkovac e Olympiacos Piraeus, proprio contro le greche qualificatesi ai gironi grazie al successo su Budapest nella fase preliminare, arrivano a Monza con l’obiettivo di fare bene contro una testa di serie come Vero Volley.

Prima notte europea per diverse giocatrici della Numia Vero Volley, che nel match contro l’Olympiacos faranno il loro debutto assoluto in Champions League: tra queste Miner, Modesti, Sartori, Cagnin e Piva. Vecchie conoscenze dall’altra parte della rete per Milano, che tra le fila avversarie ritrova Jovana Stevanovic, centrale serba che ha militato a Milano nella stagione 2022/23, e la palleggiatrice Isabella Di Iulio, a Vero Volley nell’annata sportiva 2019/2020 e al secondo anno con i colori biancorossi.

Le parole del tecnico Stefano Lavarini

« Siamo pronti all’esordio in Champions e non vediamo l’ora di cominciare questa avventura. L’Olympiacos ha giocatrici di esperienza internazionale ed è approdato alla fase a gironi agevolmente. Sarà fondamentale per noi mettere in campo grande attenzione e aggressività per cominciare al meglio il nostro cammino con l’aiuto del nostro caloroso pubblico ».

Le parole di Hena Kurtagic

« Mercoledì affronteremo l’Olympiacos e inizierà il nostro cammino in Champions League. Sono davvero felice e non vedo l’ora di scendere in campo. Quest’anno abbiamo una bella squadra e credo che daremo il massimo per vincere, già a partire dalla partita di mercoledì; dopo il terzo posto conquistato lo scorso anno, il nostro obiettivo è quello di ottenere un buon risultato e andare il più avanti possibile in questa prestigiosa competizione ».

Le avversarie

Prima storica partecipazione in CEV Champions League per la formazione femminile dell’Olympiacos Piraeus. Vincitrici di una CEV Challenge Cup nel 2018 – unico titolo europeo – e la scorsa stagione vincitrici del campionato greco e della Coppa di Grecia, le elleniche sono la prima squadra femminile della pallavolo greca a partecipare alla Champions League dalla stagione 2000/2001, quando il Panathinaikos e il Filathlitikos disputarono la fase a gironi senza riuscire ad andare oltre. Nel suo roster vanta giocatrici di spicco, su tutte la centrale serba Jovana Stevanovic al primo anno tra le fila della squadra guidata da coach Kovacevic.