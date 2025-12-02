Champions League: Volero e Scandicci si sfidano nella 2a della Pool A

La sffida europea precede la partenza delle toscane per il Brasile dove, dal 9 dicembre saranno protagonista del Mondiale per Club.

EX E PRECEDENTI

Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Volley ha indossato in passato la maglia del Volero Le Cannet. Allo stesso modo nella formazione francese non ci sono ex giocatrici della Savino Del Bene Volley.

Il tecnico del Volero Le Cannet è l’italiano Marco Fenoglio, tecnico di grande esperienza che ha allenato numerose compagini femminili di Serie A1: Chieri, Bergamo, Novara, Modena e Busto Arsizio. Proprio quando era tecnico della Unet E-Work Busto Arsizio, nella stagione 2020-2021, Fenoglio ha affrontato la Savino Del Bene Volley in CEV Champions League, in occasione della prima giornata della Pool A, in quell’occasione Scandicci si impose per 3-2.

Quello di mercoledì sarà il primo confronto assoluto tra le due formazioni. La Savino Del Bene Volley ha tuttavia già giocato contro una formazione francese nella sua storia europea: si tratta del RC Cannes, affrontato e sconfitto nei quarti di finale della Challenge Cup 2021-2022. La Savino Del Bene Volley si impose per 3-1 all’andata e per 3-0 al ritorno.

Le parole del tecnico Marco Gaspari

« È chiaro che noi abbiamo l’obiettivo di concentrarci bene sulla partita con Le Cannet, perché riuscire a portare a casa una vittoria ci permetterebbe di confrontarci con il Vakifbank e cercare di portare a casa il risultato per evitare gli ottavi di finale. Detto questo, domani giochiamo contro una squadra molto giovane, quindi come tutte le squadre giovani, imprevedibile e soprattutto che sa giocare partite su partite, nel senso che possono esserci set altalenanti, ma il set dopo possono ripartire alla grande. Sono dotate di un’ottima fisicità e dobbiamo stare attenti a un gioco un po’ diverso da quello a cui siamo abituati nel campionato italiano. Sarà importante all’interno della partita cercare di raggiungere l’obiettivo, che è appunto quello della vittoria, ma anche continuare questo percorso di crescita tecnica: per prepararci poi al Mondiale che partirà martedì prossimo ».

LE AVVERSARIE-

Il Volero Le Cannet è attualmente al quinto posto nella classifica del massimo campionato transalpino, avendo raccolto 9 vittorie e 6 sconfitte per un totale 16 punti.

La formazione guidata da coach Marco Fenoglio, nell’ultima sfida di campionato, disputata sabato 29 novembre, ha superato il Levallois Paris per 3-2. L’avvio della CEV Champions League ha invece visto la formazione francese sconfitta per 3-0 dal Vakifbank Istanbul nel primo match della Pool A.

Questo mercoledì la formazione di coach Marco Fenoglio scenderà in campo con il sestetto formato da De Almeida Rios al palleggio, Popova come opposta, Rachkovska e Svetnik in banda, Staniulytė e Dautova come centrali e Giardino nel ruolo di libero.

CHAMPIONS LEAGUE 2a GIORNATA POOL A-

Mercoledì 3 dicembre ore 20.00

Volero Le Cannet-Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Sarikaya (Turchia)- Miklosic (Serbia)