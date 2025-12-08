Mondiale per Club: Conegliano e Scandicci pronte all'esordio

SAN PAOLO (BRASILE)- Sta per scadere il count down per l'inizio del Mondiale per Club femminile che, domani martedì 9 dicembre a San Paolo del Brasile vedrà protagoniste due formazioni italiane, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e la Savino Del Bene Scandicci.

Sarà la quinta partecipazione di Conegliano nella rassegna intercontinentale. Le pantere sono campionesse in carica in virtù del successo ottenuto in Cina, a Hangzhou, nel 2024. In bacheca la Prosecco DOC Imoco conta 3 titoli e una finale disputata nelle precedenti quattro edizioni. Esordio assoluto invece per Scandicci, che si è qualificata alla rassegna in virtù dello splendido secondo posto nell’ultima CEV Champions League.

Le avversarie delle toscane, inserite nella Pool A, saranno le brasiliane dell’Osasco, le peruviane del Club Lima e le kazake del Zhetysu. Per le trevigiane, parte della Pool B, ci saranno invece le altre brasiliane del Dentil Praia, le egiziane dello Zamalek e le statunitensi dell’Orlando Valkyries.

Tutte le partite saranno visibili su DAZN e VBTV.

Il palazzetto

Tutte le gare del Mondiale per Club 2025 si giocheranno alla Mercado Livre Arena, impianto storico di Pacaembu, quartiere di San Paolo. Si gioca in Brasile, nel secondo paese del ranking mondiale della pallavolo femminile, la cui nazionale ha vinto il bronzo ai Mondiali in Thailandia e alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Le tre partite della fase a gironi della Prosecco DOC A.Carraro Imoco sono già sold out da qualche giorno.

Il calendario delle italiane

Martedì 9 dicembre

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Orlando Valkyries (ore 17.30 CET)

Zhetysu VC – Savino Del Bene Scandicci (ore 21.00 CET)

Mercoledì 10 dicembre

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Zamalek Sporting Club (ore 21.00 CET)

Giovedì 11 dicembre

Osasco São Cristóvão Saúde – Savino Del Bene Scandicci (ore 00.30 CET)

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Dentil Praia Clube (ore 17.30 CET)

Savino Del Bene Scandicci – Club Alianza Lima (ore 21.00 CET)

Sabato 13 dicembre – Semifinali

1ª A – 2ª B (ore 17.00 CET)

1ª B – 2ª A (ore 20.30 CET)

Domenica 14 dicembre – Finali

Finale 3º posto (ore 17.00 CET)

Finale 1º posto (ore 20.30 CET)