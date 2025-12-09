Champions League: Civitanova-Montpellier apre la Pool E

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Per la Cucine Lube Civitanova è tempo di Champions League. Stasera alle 20.30 gli uomini di Medei scenderanno in campo all’Eurosuole Forum contro il Montpellier per la prima sfida della Pool E. Il match, che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena, DAZN e Sky-DAZN1) apre la quattordicesima partecipazione alla massima competizione europea negli ultimi quindici anni per i vicecampioni d'Italia. La loro lunga striscia di presenze consecutive si è interrotta la scorsa stagione, quando il Club ha partecipato alla Challenge Cup 2025, raggiungendo la Finale. Giorno dell’Immacolata in palestra per capitan Fabio Balaso e compagni per preparare al meglio la gara.

Due Champions in bacheca per la Cucine Lube: i cucinieri hanno alzato il trofeo per due volte nella propria storia. L’ultimo successo in ordine di tempo è arrivato nella Finalissima 2019 a Berlino contro lo Zenit Kazan. La prima Champions messa in bacheca risale all’edizione 2002, grazie alla vittoria in Polonia, a Opole, contro l’Olympiakos Piraeus.

In SuperLega Credem Banca i campioni d’Italia sono sesti con 17 punti all’attivo dopo lo stop in quattro set al PalaPanini di Modena. La Champions 2025/26 si apre con il proposito di fare strada nella competizione, ma anche di fornire agli atleti più giovani un bonus di esperienza internazionale. Nell’ultima partecipazione, quella del 2023/24, i biancorossi arrestarono la loro corsa solo in Semifinale nel derby italiano contro l’Itas Trentino.

Gli avversari. Fatta eccezione per un passo falso a fine novembre in campionato e una sconfitta nella Coppa Nazionale, il Montpellier marcia spedito in Francia e si presenta in fiducia, soprattutto per la solidità nella gestione del punto a punto. Il 6+1 della squadra, che all’inizio vedeva Hirsch come opposto titolare, con il passare delle settimane ha incoronato Mathias in veste di riferimento offensivo, anche per la sua abilità al servizio. Inoltre, gara dopo gara Jeanlys ha preso il posto di Le Goff al centro. Statistiche alla mano, il collettivo transalpino si presenta come solido in ricezione. Anche se la pressione media dei battitori in Francia non è paragonabile ai servizi dinamitardi della SuperLega Credem Banca. La squadra di coach Loic Le Marrec non va sottovalutata perché è in salute e finora ha dimostrato costanza nel gioco. Di conseguenza, la Lube dovrà essere sul pezzo.

La formula della Fase a Gironi: la Pool Phase prevede 5 mini-gironi da 4 squadre. Si qualificano ai Quarti di Finale le prime di ogni raggruppamento, mentre le seconde e la migliore terza affronteranno un turno preliminare per raggiungere i Quarti.

Prima sfida con il Montpellier

Lube e Montpellier si ritrovano sotto rete per la prima volta, mentre i cucinieri hanno affrontato in varie occasioni i Club transalpini. Quattro le sfide con il Tours nel massimo torneo continentale con un en plein di successi biancorossi. Inoltre, i cucinieri hanno battuto il Paris per due volte nella Fase a Gironi della Champions e una volta in Semifinale di CEV Cup 2006 a Padova (trofeo poi vinto dal team marchigiano). Nella CEV Cup 2005, a dicembre 2004, negli Ottavi la Lube piegò il Cannes al tie break in Francia e completò l’opera al ritorno con un 3-1 casalingo.

Le parole di Alex Nikolov

« Sono contento di tornare in CEV Champions League, anche perché lo scorso anno non abbiamo avuto questa grande opportunità. Sono molto felice e orgoglioso della squadra. Sono altrettanto conscio che questa manifestazione raggiunga il livello più impegnativo tra tutte le coppe continentali perché in lizza ci sono le migliori squadre d’Europa, team che hanno meritato il pass disputando una grande stagione nelle rispettive leghe nazionali. So che Montpellier è un Club di valore e può creare problemi. Ho visto molti dei loro match, a partire dalle sfide con mio padre quando era in Franca. Si tratta di una squadra storica e dobbiamo giocare il nostro miglior volley per prevalere, ma di questo ne sono certo perché lo faremo all’Eurosuole Forum, davanti ai nostri supporter. Possiamo giocarci al meglio le nostre chance di successo ».

Le parole di Marko Podrascanin

« Tutta la squadra è impaziente di esordire in questa nuova edizione della CEV Champions League, competizione di assoluto prestigio per i club europei e per tutti i giocatori che hanno la fortuna di prendervi parte. Indossare la maglia della Cucine Lube Civitanova significa non porsi mai limiti; l'obiettivo è arrivare fino in fondo in una competizione che il Club ha già vinto nel 2002 e nel 2019. Il nostro girone impegnativo. La presenza di una squadra polacca e di una francese lo dimostra, trattandosi di due dei campionati più competitivi d'Europa, proprio come il campionato italiano. Il Montpellier è un'ottima squadra, con una rosa dal grande potenziale che sta disputando un'altra stagione di successo in patria. Per iniziare con il piede giusto, dovremo affrontare la gara con la giusta mentalità, puntando sulla continuità nelle fasi di battuta e cambio di lato. La formula non lascia spazio a passi falsi. Vincere è obbligatorio, soprattutto se si gioca in casa, al Civitanova Marche, davanti ai nostri tifosi, che spero davvero vengano numerosi a sostenerci ».

CHAMPIONS LEAGUE 1a GIORNATA POOL E

Martedì 9 dicembre, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Montpellier HSC VB (FRA) Arbitri: Bogdan Laurentiu Stoica (Romania), Epaminondas Gerothodoros (Grecia)