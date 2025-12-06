Modena vince il 'classico' contro Civitanova

MODENA -Bella prestazione e vittoria da tre punti che vale il sorpasso in classifica della Valsa Modena nel 'classico' della pallavolo italiana contro la Cucine Lube Civitanova. La squadra di Giuliani, nell'anticipo della 10a giornata, si è imposta per 3-1 (25-23, 26-24, 20-25, 25-11) dimostrando carattere e probabilmente maggior voglia degli avversari che anche stasera, come mercoledì a Monza, sono andati a corrente alternata facendo vedere ottime giocate ma anche tante sbavature ed amnesie in tutti i fondamentali.

Primi due set equilibratissimi con la Lube che perde l’attimo sul 23-23 del parziale d’apertura, cedendo 25-23, e che trova un’ottima rimonta nel secondo, procurandosi due palloni per chiudere (22-24), per poi subire un parziale di 4 a 0 con tre muri finali di Pardi (26-24). Nel terzo atto il servizio biancorosso è più efficace, la ricezione regge e la Lube attacca con continuità riaprendo il match (20-25). Il quarto parziale segna la rinascita modenese.

Impietoso il dato dei muri, 15 a 3 per i canarini (5 di Mati), la Lube combatte nei primi tre set crescendo al servizio (7 i vincenti a fine gara), ma Modena trova il sorpasso anche dai nove metri (10), complice un quarto atto sul velluto. Nominato MVP Sanguinetti (14 punti con 6ace), in doppia cifra come Davyskiba (15), Buchegger (10) e Porro (10). Tra i biancorossi, il top scorer Nikolov è il più efficace (20 punti). In doppia cifra anche Loeppky (14).

Modena parte con Tizi-Oualou in cabina di regia e Buchegger bocca da fuoco, Davyskiba e Porro di banda, l’ex biancorosso Mati e Sanguinetti al centro, Perry libero.

Lube in campo con Boninfante al palleggio, gli schiacciatori Loeppky, Nikolov e Bottolo ad attaccare, Gargiulo e Podrascanin al centro, Balaso libero.

Minuto di silenzio iniziale anche a Modena per ricordare Nicola Pietrangeli.

La Lube parte molle in attacco e Modena ne approfitta (8-4). Buona la reazione dei biancorossi, che si fanno valere a muro (11-10), con Podrascanin che centra il suo block n. 1.300 nei tornei della Lega Pallavolo Serie A. Si procede a strappi: la Valsa Group risponde al centro (15-12), la Lube torna sotto con Bottolo (15-14). Appena si creano i presupposti per la rimonta, i gialli chiudono la strada (18-15). Davyskiba (6 punti con il 75%) ha la mano calda, ma gli errori modenesi dai nove metri e in attacco tengono in corsa gli ospiti (20-18). L’esperienza del Potke vale oro (21-20), almeno quanto il bolide di Nikolov per il 22-22 dopo il servizio del nuovo entrato Poriya. Intanto il bulgaro supera i 200 punti stagionali (23-23). Come a Monza, però, il primo set va al team di casa al fotofinish. Decisivo l’ace di Buchegger (25-23).Padroni lievemente avanti in tutti i fondamentali, ma l’atleta più prolifico è Nikolov (7 sigilli).

Al rientro la Lube ha la testa al primo parziale, la Valsa Group è in fiducia (6-2). I vicecampioni d’Italia ingranano e si portano sotto con gli schiacciatori (9-8). Sembra un film già visto, a un passo dall’aggancio, ecco il guastafeste Davyskiba (13-10). Nikolov in attacco e Loeppky a muro fanno vedere che la Lube c’è (13-12). Davyskiba e Buchegger replicano (15-12), ma il “problem solver” Nikolov rimette in carreggiata i suoi (15-15). Il miglior schiacciatore del Mondiale (7 punti nel set) si ripete dalla seconda linea per il primo vantaggio cuciniero (16-17). Sul 18-19 Giuliani completa il doppio cambio con Giraudo che raggiunge il neoentrato Ikhbayri, la Lube vola con il servizio di Bottolo, ma vanifica il potenziale +3 con un’invasione (19-20). Gargiulo carica spinge (19-21), Ikhbayri e Davyskiba impattano (21-21). La Lube trova il break con l’ace di Loeppky (22-24), poi succede l’impensabile. Gli emiliani infilano un 4 a 0, con gli ultimi punti 3 firmati da Mati a muro (26-24).

I biancorossi stavano prendendosi il set con il servizio (4 ace a 1), Modena lo vince a muro (6 a 0). Nel terzo set la Lube trova un buon approccio (2-4) e prosegue a martellare con determinazione (7-9) trovando il +3 sull’invasione di Sanguinetti (11-8). L’ace di Boninfante frutta alla Lube un buon cuscinetto (13-17). Proprio la continuità al servizio dei marchigiani mette in difficoltà i gialli e permette a Loeppky di trovare il +5 con un diagonale ben assestato (15-19), mentre grazie a un errore dei padroni di casa il tabellone segna il massimo vantaggio esterno (16-22). Dopo due ace di Sanguinetti la Valsa Group dimezza il divario (19-22). Finale più tranquillo del precedente per Balaso e compagni, che riaprono la partita su un errore degli uomini di Alberto Giuliani (20-25).

Un riscatto innescato dalla una ricezione costante e da un attacco più pimpante (55%), con una distribuzione equilibrata dei palloni. L’avvio di quarto set è di marca emiliana, con Davyskiba in attacco, Sanguinetti al servizio e Tizi-Oualou che si mette in proprio (6-1). Il calo di tensione civitanovese impone cambi in serie a Medei, Nikolov compreso, ma la Lube non trova più il filo del gioco (13-3), sbandamento molto simile a quello andato in scena mercoledì in Brianza. L’ace di Mati suona come una sentenza (16-4). Con Nikolov di nuovo in campo e l’ace di Loeppky Civitanova prova a rientrare (18-8). I biancorossi incassano un rosso per proteste e cercano di limitare i danni nel finale, ma cedono 25-11 contro una squadra trascinata da 3.500 persone.

I protagonisti-

Pardo Mati (Valsa Group Modena)- « Stiamo mettendo un mattoncino alla volta, confermando che siamo una squadra diversa rispetto all’anno scorso. Abbiamo dimostrato che possiamo dire la nostra anche contro squadre forti come la Lube. Non mi era sicuramente mai capitato di mettere a segno tre muri consecutivi, farli in questa gara al PalaPanini è stata un’emozione unica ».

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Oggi abbiamo assistito a due partite diverse e anche la mia analisi ne deve tenere conto. Nei primi tre set abbiamo disputato una buona gara e proposto un gioco da squadra unita, sprecando però delle occasioni importanti per mancanza di freddezza nei finali. Poi bisogna parlare del quarto set, in cui il gruppo non ha saputo reagire. Una cosa del genere non deve più verificarsi. Questo non è un discorso tecnico, ma psicologico. La Lube ha avuto due facce e non è ammissibile che riaccada quanto visto nel finale! ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-1 (25-23, 26-24, 20-25, 25-11) –

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 5, Davyskiba 15, Mati 9, Buchegger 10, Porro 10, Sanguinetti 13, Federici (L), Perry (L), Ikhbayri 3, Giraudo 0. N.E. Massari, Tauletta, Anzani, Bento. All. Giuliani.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 1, Bottolo 8, Gargiulo 4, Loeppky 14, Nikolov 20, Podrascanin 4, Bisotto (L), Orduna 0, Balaso (L), Hossein Khanzadeh 0, Kukartsev 0, Duflos-Rossi 0. N.E. D’Heer, Tenorio. All. Medei.

ARBITRI: Curto, Verrascina.

Durata set: 33′, 33′, 24′, 22′; tot: 112′.

MVP: Giovanni Sanguinetti (Valsa Modena)

Spettatori: 3.500