Cev Cup: sarà Cagliari ad ospitare Piacenza-Budejovice

CAGLIARI-Sarà il Pala Pirastu di Cagliari il teatro dell'andata dei 16i di Cev Cup che vedranno protagoniste la Gas Sales Bluenergy Piacenza e la formazione ceca del Johostroj Ceske Budejovice. Le squadre scenderanno in campo alle 19.30 nell'impianto sardo non nuovo ad ospitare eventi pallavolistici di grande importanza, nel quadro di un progetto volto alla promozione del volley in Sardegna.
La gara sarà trasmessa gratuitamente, previa iscrizione, su DAZN.
Piacenza, che viene dall’importante successo esterno sul campo di Cisterna, vorrà dare seguito al buon momento di forma anche in campo europeo.
Il Budejovice conta tra le sue fila Samuli Kaislasalo, lo scorso anno in Serie A2 a Pineto, oltre ad Aleksandar Okolic, visto a Milano diverse stagioni fa. Le due squadre torneranno poi in campo tra circa un mese per la sfida di ritorno, in programma martedì 7 gennaio.
CEV CUP SEDICESIMI DI ANDATA
Mercoledì 10 dicembre 2025, ore 19.30
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Johostroj Ceske Budejovice (CZE) Arbitri: Ruben Sanchez Rodriguez (Spa), Igli Feshti (Alb)