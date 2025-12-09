Champions League: Perugia aspetta Praga al Pala Barton

La stagione del club bianconero, dopo la chiusura del girone di andata di regular season, entra dunque nel vivo, tuffandosi anche nello scenario internazionale, con questo primo match della Pool di Champions a cui farà seguito la partenza, sabato prossimo, alla volta del Brasile, dove a Belém andrà in scena il Mondiale per Club.

In entrambe le competizioni internazionali i Block Devils cambiano veste e sono pronti a scendere in campo come Sir Sicoma Monini Perugia.

Le parole di Kamil Semeniuk

«Sicuramente come tutte le partite ci stiamo preparando molto bene per questa partita contro Praga, è una squadra brava, non ho mai giocato contro di loro, ma posso dire, per quanto riguarda la “nostra parte” che noi scenderemo in campo per vincere. Secondo me questa stagione è completamente diversa dall’anno scorso, ci sono tante più squadre che hanno un livello molto alto, quindi sicuramente sarà molto difficile difendere questa coppa, ma il nostro obiettivo, come sempre, è andare in finale e fare di tutto per difendere il titolo. Affrontiamo il percorso in maniera tranquilla e passo dopo passo, domani si comincia questa nuova avventura, quindi facciamo questo primo passo e poi guardiamo al futuro».

Le parole del direttore sportivo Bino Rizzuto

«Quest’anno la Champions League si è arricchita di tante squadre e tanti giocatori importanti, quindi quello sarà un percorso molto complicato, sarà molto dura. Le squadre turche, le polacche, hanno messo in campo delle risorse importanti sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista economico, quindi sarà complicato. Chiaramente noi abbiamo una squadra attrezzata per arrivare in fondo per tutte le competizioni e il nostro obiettivo è quello: cercare di far bene».

Le parole del patron di Omg Sicoma Paolo Galletti

«Le aspettative sono senz’altro le più elevate, per noi come partner è una grossa soddisfazione perché la fiducia riposta nella squadra è stata ampiamente soddisfatta e anche per l’inizio di questa nuova avventura siamo molto fiduciosi che la cosa porti dei risultati molto positivi».

Le parole di Lorena Bazzarri

«Siamo contenti per la Champions perché l’anno scorso abbiamo vinto: noi abbiamo veramente festeggiato l’anno scorso quella vittoria in Polonia, è stata bellissima! Noi eravamo presenti ed è una grossa soddisfazione! Avere poi tutto un pubblico contro ha reso tutto ancora più bello».

CHAMPIONS LEAGUE 1a GIORNATA POOL C-

Mercoledì 10 dicembre ore 20.30

Sir Sicoma Monini Perugia- VK Lvi Praha Wojciech Arbitri: Glod (Polonia) -Guillet (Francia)