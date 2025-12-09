Mondiale per Club: Scandicci parte con una vittoria sullo Zhetysu

SAN PAOLO (BRASILE)-La Savino Del Bene Scandicci inaugura nel migliore dei modi la sua prima storica partecipazione al Mondiale per Club, conquistando contro le campionesse d’Asia dello Zhetysu VC la prima vittoria assoluta nella manifestazione. Alla Mercado Livre Arena Pacaembu di San Paolo, la squadra di coach Marco Gaspari si impone con un netto 3-0 (25-22, 25-21, 25-20), portando a casa un successo prezioso nella gara d’esordio della Pool A.

La partita si apre con un primo set equilibrato e combattuto, in cui le kazake riescono a restare a contatto fino alla metà del parziale. Nel momento chiave, però, la Savino Del Bene Volley alza il livello soprattutto a muro e in attacco, trovando l’allungo decisivo con Antropova protagonista e chiudendo sul 25-22.

Nel secondo set Zhetysu parte forte al servizio, ma Scandicci reagisce con carattere, trova continuità a muro e piazza il break decisivo nella fase centrale. Nonostante il tentativo di rientro delle asiatiche, la maggiore qualità della Savino Del Bene Volley emerge nel finale, con Nwakalor decisiva per il 25-21.

Il terzo set vede le kazake avanti a lungo, ma ancora una volta la squadra di Gaspari dimostra pazienza e solidità nei momenti difficili. Grazie a un servizio più incisivo e a un finale di grande concretezza, la Savino Del Bene Volley ribalta il punteggio e chiude set e match sul 25-20.

A livello individuale spiccano i 19 punti della top scorer Antropova, supportata da Weitzel (12 punti) e Skinner (10).

Nel complesso, la Savino Del Bene Volley chiude con 48% di efficacia in attacco, 11 muri vincenti e 7 ace, chiudendo con dati statistici migliori di quelli delle kazake, fatta eccezione per la ricezione.

Archiviato l’esordio vincente, l’attenzione si sposta subito sulla seconda sfida della Pool A: domani la Savino Del Bene Volley affronterà le brasiliane dell’Osasco São Cristóvão Saúde.

Il match è in programma alle 20.30 (orario locale), le 00.30 in Italia, sempre nella cornice della Mercado Livre Arena Pacaembu, teatro di tutta la manifestazione.

Le kazake dello Zhetysu VC si schierano in campo con Sharhorodska al palleggio, Nikitina come opposta, Belova e Nurbergenova in banda, Anikonova e Borisenko come centrali e Syrygina nel ruolo di libero.

Coach Gaspari schiera la Savino Del Bene Volley con il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposta. Skinner e Bosetti come schiacciartici titolari, Nwakalor e Weitzel da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Castillo.

Primo set equilibrato e combattuto nella prima fase, con continui cambi palla e parità frequenti fino al 10-10. Zhetysu resta agganciata grazie a Nurbergenova e Nikitina, mentre la Savino Del Bene Volley risponde con Bosetti, Skinner e soprattutto Antropova, spesso decisiva in attacco. Il primo vero allungo arriva sul 12-15 per Savino Del Bene, grazie ai muri di Bosetti e Weitzel. Zhetysu reagisce con Anikonova (ace e fast) riportando la sua squadra in parità sul 15-15. Nella fase finale Scandicci è più concreta: Antropova firma punti pesanti, Bosetti e Weitzel incidono a muro, e Zhetysu commette qualche errore di troppo. Dopo il timeout sul 22-24, è Weitzel a chiudere il set con una fast.

Zhetysu parte fortissimo nel secondo parziale con due ace di Sharhorodska (3-0), ma la Savino Del Bene Volley recupera gradualmente grazie al muro di Bosetti (3-2) e alla crescita di Antropova, che firma l’ace del primo sorpasso (5-6) e un altro immediatamente dopo (5-8). La squadra di coach Gaspari trova il massimo vantaggio nel set grazie ad un muro di Nwakalor (10-16). Zhetysu non molla, rientra approfittando di qualche errore della Savino Del Bene Volley e trova il pari sul 16-16. Nel finale però emerge la maggiore qualità di Scandicci: Antropova rimette ordine, Weitzel trova l’ace del 21-22 e Nwakalor è decisiva a muro, chiudendo il set con due punti consecutivi.

Zhetysu inizia meglio il terzo set e si porta sul 3-0 anche grazie ad un ace di Yakutina. Le kazake mantengono il controllo fino al 13-9, con buone soluzioni di Belova e Nikitina, che costringono coach Gaspari al timeout. La reazione di Savino Del Bene Volley è guidata da Skinner e da Antropova. Il set torna in parità brevemente sul 14-14, ma Zhetysu allunga di nuovo (17-14) con muro e ace di Sharhorodska. Nel momento decisivo Scandicci alza il livello al servizio. Antropova firma due ace consecutivi per il 18-18, poi Weitzel sfrutta una ricezione sbagliata per il sorpasso (18-19). Nel finale entrano Ruddins e Franklin, decisive: muro di Ruddins, punto di Franklin dopo grande difesa di Weitzel e, sul match point, ace di Weitzel che chiude set e partita.

Le parole del tecnico Marco Gaspari

« Era importante approcciare la pool nel migliore dei modi. Lo abbiamo fatto dal punto di vista del risultato, meno sotto il profilo del gioco. Sicuramente abbiamo pagato qualcosa nel fondamentale della ricezione, che nelle ultime gare era stato più brillante rispetto a oggi, così come in battuta, dove non siamo stati sempre incisivi. È fondamentale fare tesoro di ciò che non ha funzionato, anche se i numeri al servizio restano positivi: abbiamo chiuso con 7 ace, 5 palle slash e solo 4 errori, dati che testimoniano comunque un buon rendimento. Il nostro obiettivo, però, è crescere e ambire al massimo possibile, e per farlo dobbiamo fare ancora meglio. Brave le ragazze nei momenti di difficoltà, capaci di uscire con pazienza dalle situazioni complicate. Le avversarie hanno disputato una buona partita, soprattutto in battuta. Sappiamo che domani, contro Osasco, dovremo alzare ulteriormente il livello, in particolare dai nove metri, perché quando il nostro muro-difesa inizia a funzionare prendiamo fiducia ed entusiasmo. Al contrario, se andiamo in difficoltà in ricezione, impieghiamo un po’ più di tempo a entrare in partita. Era importante vincere e lo abbiamo fatto, conquistando la prima storica vittoria al Mondiale. Ora l’attenzione è già rivolta alla sfida di domani contro Osasco ».

Il tabellino-

ZHETYSU VC – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (22-25, 21-25, 20-25) –

ZHETYSU VC: Nikitina 11, Belova 8, Anikonova 8, Yakutina 5, Sharhorodska 5, Nubergenova 4, Frolova 4, Borisenko 4, Miao 2, Kenzhebaeva, Syrygina (L), Syrova, Beket (L), Meister. All. Grsic.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Antropova 19, Weitzel 12, Skinner 10, Bosetti 9, Nwakalor 6, Franklin 3, Ognjenovic 2, Ruddins 1, Traballi, Bechis, Castillo (L), Ribechi (L), Mancini, Graziani. All. Gaspari. ARBITRI: Jurkovic, De Araujo.

Durata set: ′ (25′, 25′, 23′ Tot: 73’

Spettatori: 1020