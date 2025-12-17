Quarti di Coppa Italia: si qualificano Melendugno, Costa Volpino e Talmassons

Non ci sono state sorprese per le due capolista del Girone A e del Girone B. Sia le orobiche che le friulane hanno superato con il risultato di 3-0 le rispettive avversarie. Al Pala CBL, la squadra di coach Cominetti ha avuto la meglio sulla Tenaglia Abruzzo Altino Volley in una sfida tirata ma che alla fine ha premiato le padrone di casa con parziali 25-22, 25-18 e 25-21. A fare la differenza, ancora una volta, le due stelle di Costa Volpino, che hanno regalato la prima storica semifinale di coppa: l’MVP Lena Grosse Scharmann, 23 punti, e la schiacciatrice Aurora Pistolesi, 17.

Stesso risultato ma con parziali di 25-22, 25-20 e 25-19 a Latisana, dove le padrone di casa hanno superato le insidie poste dall’Itas Trentino, finalista di coppa lo scorso anno. Prestazione solida per le ragazze di coach Barbieri, che soprattutto negli ultimi due set hanno soffocato l’attacco ospite con 10 muri (5% di efficienza nel secondo gioco, negativa nel terzo), 4 dell’MVP Islam Gannar (10 punti). Accanto alla centrale, sempre importanti le prove di Giorgia Frosini (16 punti, 3 muri) ed Efrosyni Bakodimou (13, 2 muri).

Infine, colpo di scena al PalaGeorge dove la meglio piazzata Valsabbina Millenium Brescia, entrata in tabellone da seconda del Girone B, ha ceduto con il risultato di 1-3 alle pugliesi della Narconon Volley Melendugno, terze del Girone A, alla prima storica semifinale di coppa. Partita combattutissima decisa dai dettagli a Montichiari, come dimostra lo scarto di soli 5 punti nel punteggio totale. Le ragazze di coach Giunta hanno vinto al fotofinish i primi due parziali, 24-26 e 23-25, le giallonere sono state brave ad accorciare con un altro 25-23 ma sono poi capitolate con il 22-25 finale. Nonostante i 32 punti della nuova opposta a disposizione di coach Solforati, Julia Kavalenka, arrivata soltanto ieri, Brescia è caduta sotto i colpi di un’inarrestabile Carola Colombino, subentrata nel primo set a Maria Teresa Bassi e decisiva con i suoi 23 punti finali. Accanto alla giovanissima ’05 hanno brillato anche Daniela Bulaich (18 punti), Jessica Joly (16) e Maria Babatunde (13).

TUTTE LE SFIDE-

C.B.L. Costa Volpino - Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Costa Volpino vola in semifinale di Coppa Italia: Altino Volley battuta 3-0. Missione compiuta per la C.B.L. Costa Volpino, che davanti al proprio pubblico supera Altino Volley con un netto 3-0 e conquista l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. Una prestazione solida e concreta quella delle bergamasche, capaci di gestire i momenti chiave del match e di limitare al minimo le sbavature. Il primo set si apre all’insegna dell’equilibrio. Le due squadre procedono punto a punto nella fase iniziale, con Costa Volpino che prova a prendere il largo sull’11-11. Qualche errore di troppo consente però ad Altino di rimanere agganciata e di portarsi avanti fino al 20-22. Nel momento di difficoltà, l’attacco vincente di Pizzolato ristabilisce la parità, poi sale in cattedra Grosse Scharmann: tre attacchi consecutivi mettono il sigillo sul parziale, chiuso 25-22. Il secondo set ricalca l’andamento del primo, ma a parti invertite. Altino tenta l’allungo sul 9-11, ma la reazione di Costa Volpino è immediata. Le padrone di casa ritrovano ordine e continuità, sorpassano le avversarie e prendono progressivamente il controllo del gioco. Il parziale scorre senza particolari difficoltà e si chiude sul 25-18, che avvicina ulteriormente le bergamasche alla qualificazione. Nel terzo set regna ancora l’equilibrio. Nessuna delle due formazioni è disposta a concedere terreno e si arriva sul 18-18 in perfetta parità. Qui emerge la qualità di Pistolesi, che firma tre punti consecutivi di grande peso. Altino prova a rimanere in partita con Monaco e Trampus, ma nel finale Grosse Scharmann si conferma decisiva. L’errore in attacco di Murmann consegna il set e la partita a Costa Volpino. Grazie a una prova convincente e ben gestita, la squadra di coach Cominetti prosegue il suo momento positivo e stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia, confermandosi una tra le protagoniste della competizione.

I protagonisti

Luciano Cominetti (Allenatore C.B.L. Costa Volpino)- « La partita di oggi si è sviluppata soprattutto sul nostro servizio. Abbiamo svolto un lavoro tattico mirato, cercando di indirizzare la battuta su alcune giocatrici ben precise, e questo ha dato i risultati che avevamo previsto. Le avversarie hanno sofferto molto, come emerso già dallo studio pre-gara, e siamo riusciti a limitare in modo significativo il loro gioco offensivo al centro. Inoltre, la numero 25, che rappresentava uno dei loro elementi più importanti, è stata contenuta con grande efficacia. Abbiamo messo in campo una prestazione solida e concreta e questo ci ha premiato ».

Sebastian Azcoitia (Assistant coach Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Abbiamo disputato una buona partita, rispetto a ciò che abbiamo preparato nello specifico. La squadra ha lavorato bene, l’obiettivo era essere aggressivi in tutti i fondamentali. Abbiamo provato a farlo, ma contro un avversario come Costa Volpino non è stato facile, non a caso è la prima in classifica del girone A ».

Il tabellino

C.B.L. COSTA VOLPINO - TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY 3-0 (25-22 25-18 25-21) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell'orto 3, Pistolesi 17, Pizzolato 7, Grosse Scharmann 23, Mangani 4, Brandi 7, Gamba (L), Martinez Ortiz. Non entrate: Dell'amico, Fumagalli, Busetti (L), Favaretto, Giani. All. Cominetti.

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Monaco 9, Passaro 1, Ndoye 5, Marchesini 2, Siakretava 13, Trampus 7, Tesi (L), Polesello 5, Murmann 3, Sassolini 1, Fini (L), Farelli, Bagnoli. All. Ingratta.

ARBITRI: Testa, Lorenzin.

Durata set: 26', 23', 26'; Tot: 75'.

MVP: Aurora Pistolesi (CBL Costa Volpino)

SpettatorI: 390

Valsabbina Millenium Brescia - Narconon Volley Melendugno

La Narconon Volley Melendugnoè l’unica formazione che si è conquistata la qualficazione in trasferta andando a vincere a Brescia. Melendugno si mette a distanza con Joly (4-7) ma l'attacco di Orlandi riporta la gara in equilibrio (8-8). Le ospiti ci riprovano e Avenia sigla nuovamente il +3 (9-12) e Bulaich Simian continua la corsa (11-14). La Millenium si riprende con Kavalenka e Michieletto che portano la propria squadra sul -1 (18-19). La Valsabbina non si accontenta e Kavalenka si prende il ruolo da protagonista: è lei l'autrice del pareggio (20-20) e del sorpasso (22-21). Festeggia la Narconon sul 24-26. Sin dal primo minuto, coach Solforati opta per il cambio under tra Amoruso e Arici, una scelta che riproporrà anche nei set successivi. Nel secondo parziale Brescia parte meglio e si porta subito sul 5-1, ma Melendugno rimane in agguato: il muro di Riparbelli sigla il -2 (7-5), ma la Valsabbina si rimette a distanza con Orlandi (11-7). Nel frattempo, entra Olivotto al posto di Modestino. Melendugno non dermorde e, con Babatunde e Colombino, si prende il pareggio (13-13). Riparte quindi il testa a testa, con la Narconon che riesce a portarsi in vantaggio sul 17-19. Brescia si porta vicino con Amoruso (19-20), ma non basta: chiude Riparbelli sul 23-25. Le Leonesse ritornano in campo agguerite e Kavalenka conquista il 5-1. L'opposta portoghese con tre ace consecutivi porta il punteggio sul 9-3. Melendugno non molla e alza il pressing: Joly si prende il 18-15 e Bulaich fa volare le sue a -1 (18-17). Sul finale, Brescia accelera: Kavalenka sigla il set point (24-22), chiude Michieletto a muro (25-23). Nel corso del set ha fatto il suo ingresso anche Schillkowski che ha fatto rifiatare Prandi. Il quarto set riparte con il solito testa a testa, ma sono le ospiti a portarsi in vantaggio con la solita Joly (3-6). La Valsabbina si fa sotto con Amoruso (8-10) e Kavalenka (9-11), ma Melendugno mette la quinta: Colombino chiude la contesa sul 22-25. Le ospiti conquistano la semifinale.

I protagonisti

Julia Kavalenka (Valsabbina Millenium Brescia)- « Sono felicissima e non mi aspettavo un’accoglienza così bella. Mi spiace di non essere stata in grado di portare la vittoria, ma comunque penso che siamo un bel gruppo e faremo delle belle cose. Per il mio futuro alla Valsabbina spero il meglio, ma come ho detto faremo delle grandi cose. Siamo una squadra giovane, ma con delle ragazze che hanno tanta esperienza e si lavora tanto. Sono arrivata martedì, ma ho già trovato, inaspettatamente, una bella intesa con il gruppo e con le palleggiatrici nonostante abbia fatto solo due allenamenti. Penso che quando uno ha voglia di fare bene, la scusa dell’intesa non regge. Secondo me si poteva fare di più soprattutto nei momenti nei quali eravamo in vantaggio. Abbiamo accusato la stanchezza di questa settimana stancante. Nelle prossime gare dobbiamo cercare di non perderci nelle cose semplici ».

Simone Giunta (Allenatore Narconon Volley Melendugno)- « Siamo felicissimi per questo importante risultato ottenuto, merito di un gruppo fantastico, come ho sempre detto dall'inizio: giocatrici, staff tecnico, società e anche i tifosi che ci hanno sempre supportato hanno prmesso di scrivere una pagina di storia. Speriamo di poter continuare a scriverne altre, per il momento godiamoci questo importante risultato! ».

Il tabellino

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 1-3 (24-26 23-25 25-23 22-25) –

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Prandi 2, Amoruso 9, Orlandi 8, Kavalenka 32, Michieletto 13, Modestino 2, Parrocchiale (L), Olivotto 5, Struka, Schillkowski, Arici, Vittorini. All. Solforati.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Joly 16, Babatunde 12, Avenia 5, Bulaich Simian 18, Riparbelli 7, Bassi 1, Morandini (L), Colombino 23, Roserba, Perfetto, Fiore (L), Gianfico, Maruotti, Sturniolo. All. Giunta.

ARBITRI: Peccia, Bolici.,

Durata set: 32', 32', 30', 33'; Tot: 127'

MVP: Carola Colombino (Narconon Volley Melendugno)

Spettatori: 450

Cda Volley Talmassons Fvg - Itas Trentino

La CDA Talmassons FVG si impone in maniera netta sull’Itas Trentino e raggiunge la semifinale di Coppa Italia A2. L’inizio di gara è molto equilibrato e le ospiti danno subito dimostrazione della loro forza, riuscendo a conquistare il primo importante break del match. Se nella prima parte del parziale inaugurale le Pink Panthers commettono qualche errore in fase offensiva, con il passare dei minuti riescono a trovare continuità in tutti i fondamentali e si portano in vantaggio. Bakodimou dimostra di essere in un’ottimo momento di forma e va a segno con una serie di diagonali che non lasciano scampo alla difesa avversaria. Lo scambio prolungato che vale il 19-16 permette alla CDA di fare lo scatto decisivo, nonostante nei punti successivi arrivi qualche errore di troppo in battuta. Trento annulla il primo set point, ma poi sbaglia al servizio e regala il primo set alle friulane, che prevalgono con il punteggio di 25-22. Anche il secondo parziale inizia sulla falsa riga del primo. Gannar alza il muro in una serie di occasioni e permette alla squadra di coach Barbieri di prendersi un vantaggio che riuscirà a portarsi fino al termine del set. Ma la vera sliding door del secondo parziale arriva a metà, quando la CDA riesce a vincere un altro scambio molto intenso e combattuto. Il secondo parziale si chiude a favore delle padrone di casa con il punteggio di 25-20. CDA che sembra essere in totale controllo del mach. Il break decisivo arriva nel momento in cui le friulane riescono a scappare nel punteggio e conquistare ben quattro punti di vantaggio (18-14). Nelle fasi decisive del terzo set è ancora una volta Rossetto a tenere alta la concentrazione delle sue compagne, che la seguono e non tremano nel momento in cui è necessario chiudere i giochi. Il tocco di Gannar sotto rete mette il punto esclamativo su una gara condotta alla perfezione dalla squadra di coach Barbieri, che conquista cosi la semifinale di Coppa Italia A2.

I protagonisti

Beatrice Molinaro (Cda Volley Talmassons Fvg-- « Siamo davvero contente di aver raggiunto questo traguardo. Sono 10 vittorie di fila tra campionato e coppa. Per noi è importante continuare così, è un periodo davvero intenso, stiamo giocando ogni tre giorni. Vincere però aiuta a vincere. Scendiamo sempre in campo con la giusta umiltà. Siamo state brave a restare lì punto a punto e a conquistare poi la partita nei momenti chiave. Questa vittoria in particolare un'iniezione di fiducia. Non dobbiamo mollare ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Complimenti a Talmassons, che sapevamo essere squadra forte e completa e che anche questa sera lo ha dimostrato meritando il passaggio del turno. È sicuramente l’avversario più concreto e quadrato che sino ad ora abbiamo incontrato sul nostro cammino; a noi rimane il rammarico per non essere riuscite a fare qualcosa in più nelle fasi finali dopo aver retto il confronto per buona parte di ogni singolo set. Non abbiamo saputo soffrire abbastanza per restare in partita, perdendo lucidità in attacco e dimostrandoci frettolose in difesa, dove solitamente sappiamo sempre fare meglio. Torniamo a Trento con tanti spunti per il nostro futuro lavoro in palestra, consapevoli che stasera siamo stati più in gioco di quanto potrebbe dire il risultato finale ».

Il tabellino

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - ITAS TRENTINO 3-0 (25-22 25-20 25-19) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Scola 1, Bakodimou 13, Molinaro 6, Frosini 16, Rossetto 7, Gannar 10, Mistretta (L), Lotti, Cusma, Enneking (L), Barbazeni, Viola, Cassan, Feruglio. All. Barbieri.

ITAS TRENTINO: Giuliani 2, Marconato 7, Monza 6, Pamio 7, Cosi 4, Lazda 9, Laporta (L), Ristori Tomberli 5, Iob, Colombo, Guerra, Andrich, Zeni (L). All. Beltrami.

ARBITRI: Polenta, Marani.

Durata set: 26', 26', 27'; Tot: 79'

MVP: Islam Gannar (Cda Volley Talmassons Fvg)

Spettatori: 550

RISULTATI DI GARA UNICA DEI QUARTI DI FINALE-

C.B.L. Costa Volpino - Tenaglia Abruzzo Altino Volley 3-0 (25-22, 25-18, 25-21);

Valsabbina Millenium Brescia - Narconon Volley Melendugno 1-3 (24-26, 23-25, 25-23, 22-25);

Cda Volley Talmassons Fvg - Itas Trentino 3-0 (25-22, 25-20, 25-19)

SMI Roma Volley - Nuvolì Altafratte Padova Si gioca il 7/1 Ore 20.30