Coppa Italia: nel primo quarto di finale Trento travolge Monza

TRENTO -Quello che sulla carta era il match più sbilanciato dei Quarti di Finale , tra i campioni d’inverno e l’ottava forza della classifica al giro di boa, si chiude senza sorprese. A passare il turno con un 3-0 agevole tra le mura amiche della BTS Arena è l’Itas Trentino campione d’inverno, che dopo aver battuto nettamente Vero Volley Monza all’OpiquadArena, in Regular Season nel giorno di Santo Stefano, si ripete nel primo turno di Del Monte® Coppa Italia SuperLega tra le mura amiche.

I dolomitici fanno il vuoto con i 15 punti del best scorer Michieletto. Decisivi anche Faure (10) e Flavio (10), mentre tra gli ospiti solo Rohrs (11) trova la doppia cifra. Il 56% di positività in attacco dei gialloblù, gli 8 ace di squadra e i 7 muri vincenti chiudono il cerchio di una partita guidata fin dall’inizio, con un’unica fase di equilibrio nella prima parte del terzo e ultimo set.

Trento parte forte e sul 4-1 costringe la Vero Volley al primo time-out della serata. I padroni di casa, però, non fermano la propria corsa e allungano sensibilmente grazie ad un servizio velenoso e un attacco efficiente. Il tabellone segna 20-9 quando il set si avvia verso la conclusione che arriva con l’attacco di Jordi Ramon (25-13).

Sulla scia del parziale precedente nel secondo parziale, i padroni di casa tentano immediatamente l’allungo (9-6). Coach Eccheli tenta di scuotere la squadra chiamando un time-out, che risponde riportandosi a -1 (10-9). L’Itas crea il nuovo strappo (19-15) e stavolta è decisivo per le sorti della frazione di gioco. Per Monza non c’è più margine di rimonta e si arrende 25-19.

Nel terzo set capitan Beretta e compagni vogliono riaprire i discorsi qualificazione e iniziano meglio rispetto ai precedenti set (8-10). Ci pensa Bartha dai nove metri a permettere all’Itas Trentino di rimettere la testa avanti (14-13). Sbertoli e compagni non regalano più nulla e incrementano il vantaggio (22-18), che diventa irrecuperabile (25-19).

Il collettivo di Marcelo Mendez, quindi, è il primo a staccare il pass per la Final Four in programma il 7 e l’8 febbraio 2026 all’Unipol Arena di Bologna.

I protagonisti-

Flavio Resende Gualberto (Itas Trentino)- « Abbiamo finito l’anno nel miglior modo possibile. Siamo in Final Four e questo era il nostro desiderio all’inizio di questa partita. Secondo me abbiamo avuto un buon approccio alla partita, i nostri avversari ci hanno messi in difficoltà in tanti momenti nel secondo e nel terzo set mentre nel primo set siamo stati molto bravi a scappare via subito. Abbiamo portato a casa la vittoria e questo è l’importante, adesso ci godiamo un po’ di riposo in vista delle sfide del prossimo anno. Sicuramente rimane costante il desiderio di vincere. Il 3 gennaio torneremo già in campo per un’ altra partita difficile contro Civitanova, che vogliamo fare nostra ».

Thomas Beretta- (Vero Volley Monza)- « È un gran peccato perché abbiamo iniziato male, con un primo set da dimenticare. In questa Coppa Italia un po’ ci speravo, per me la Final Four è molto importante e ci tengo, è uno dei weekend più belli per la pallavolo italiana. Però bisogna meritarsela, bisogna essere tra le quattro squadre più forti d’Italia e per adesso non lo siamo ancora. Devo dire, però, che ci siamo comportati bene dal secondo set in poi, siamo venuti fuori dal buco gigante che ci stavamo scavando e abbiamo dimostrato ancora una volta che ci sappiamo fare, che siamo una squadra che può essere molto tosta. Adesso ci riposiamo per questi due giorni e poi si torna per il campionato, per un girone di ritorno in cui puntiamo a prendere più punti rispetto all’andata ».

LA PARTITA

Il tabellino-

ITAS TRENTINO – VERO VOLLEY MONZA 3-0 (25-13, 25-19, 25-19) –

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Ramon 9, Resende Gualberto 10, Faure 10, Michieletto 15, Bartha 8, Pesaresi (L), Garcia Fernandez 1, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. Bristot, Giani, Sandu, Torwie. All. Mendez.

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 2, Rohrs 11, Mosca 5, Padar 8, Atanasov 2, Beretta 9, Pisoni (L), Velichkov 0, Frascio 0, Scanferla (L). N.E. Marttila, Ciampi, Knipe, Larizza. All. Eccheli.

ARBITRI: Goitre, Caretti.

Durata set: 21′, 27′, 26′; tot: 74′.

MVP: Flavio Resende Gualberto (Itas Trentino)