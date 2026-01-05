Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Coppa Italia A2 Femminile: Roma-Padova in campo per i Quarti di finale

Mercoledì 7 gennaio alle 20.30 il Palazzetto dello Sport di Roma ospita l'ultima sfida per entrare nella final four
2 min
SmiNuvolì Altafratte
Coppa Italia A2 Femminile: Roma-Padova in campo per i Quarti di finale

ROMA-Smi Roma e Nuvolì Altafratte Padova, mercoledì 7 gennaio, alle ore 20.30, si sfideranno nel Palazzetto di Viale Tiziano nell'ultimo dei quarti di finale di Coppa Italia di A2 Femminile. Match da dentro o fuori, senza appello.  

La SMI Roma Volley, in caccia di riscatto, riceverà tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport l’ostica compagine patavina, che nell’ultimo turno del girone B ha sconfitto in trasferta per 1-3 la capolista Talmassons. Saranno proprio le friulane, che hanno avuto la meglio in coppa sull’Itas Trentino per 3-0, ad attendere a Latisana la vincente della sfida nella semifinale di mercoledì 14 gennaio. Le giallorosse, oltre a voler andare avanti nella competizione, cercano il primo successo del nuovo anno, che si è aperto con la sconfitta interna con la Clerici Auto Concorezzo. 

Le parole della capitana  Giorgia Zannoni

« Quella con Padova è la gara più importante della prima metà della stagione: un dentro o fuori in cui sarà fondamentale prima di tutto l’approccio mentale, oltre ovviamente a quello tecnico-tattico e allo studio della gara. Sappiamo che le nostre avversarie arriveranno con voglia di vincere e consapevolezza dei propri mezzi dopo la vittoria contro Talmassons in campionato. Per quanto ci riguarda abbiamo già resettato la sconfitta con Concorezzo e daremo il massimo per andare in semifinale ».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppe

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS