Coppa Italia A2 Femminile: Roma-Padova in campo per i Quarti di finale

La SMI Roma Volley, in caccia di riscatto, riceverà tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport l’ostica compagine patavina, che nell’ultimo turno del girone B ha sconfitto in trasferta per 1-3 la capolista Talmassons. Saranno proprio le friulane, che hanno avuto la meglio in coppa sull’Itas Trentino per 3-0, ad attendere a Latisana la vincente della sfida nella semifinale di mercoledì 14 gennaio. Le giallorosse, oltre a voler andare avanti nella competizione, cercano il primo successo del nuovo anno, che si è aperto con la sconfitta interna con la Clerici Auto Concorezzo.

Le parole della capitana Giorgia Zannoni

« Quella con Padova è la gara più importante della prima metà della stagione: un dentro o fuori in cui sarà fondamentale prima di tutto l’approccio mentale, oltre ovviamente a quello tecnico-tattico e allo studio della gara. Sappiamo che le nostre avversarie arriveranno con voglia di vincere e consapevolezza dei propri mezzi dopo la vittoria contro Talmassons in campionato. Per quanto ci riguarda abbiamo già resettato la sconfitta con Concorezzo e daremo il massimo per andare in semifinale ».