Champions League: Trento a Tours per la prima trasferta della Pool A

Qui Trentino Itas

Ancora al comando della SuperLega italiana e a segno anche sabato sera nel primo impegno del 2026, la formazione gialloblù va alla ricerca di un ulteriore risultato positivo (nel caso il tredicesimo di fila) per compiere un altro importante passo nella classifica del girone, in quello che è un appuntamento ostico sia dal punto di vista tecnico-tattico, sia da quello strettamente logistico. I Campioni d’Italia hanno infatti impiegato l’intera giornata di domenica per arrivare a destinazione (undici ore di viaggio fra pullman, aereo e di nuovo pullman).

Le parole del tecnico Marcelo Mendez

« E’ una partita già molto delicata per il nostro cammino nella competizione, perché sfidiamo in trasferta una formazione dalla grande tradizione internazionale come il Tours che sul proprio campo offre sempre la miglior versione di sé . Oltretutto i francesi hanno venduto carissima la propria pelle anche ad Ankara nel primo turno, motivo per cui mi aspetto un impegno davvero difficile, da affrontare con grande attenzione; in particolare dovremo essere pazienti e lucidi per tutta la durata dell’incontro perché queste sono sfide che nascondono insidie dall’inizio alla fine. Dopo la vittoria su Civitanova siamo però ancora più determinati e convinti di aver imboccato la strada giusta; vogliamo proseguire il nostro buon momento pure in campo europeo ».

Il tecnico della Trentino Itas potrà contare su quattordici giocatori a sua disposizione ed utilizzerà gli allenamenti di questa sera e della mattina del giorno della partita per far prendere alla propria squadra i punti di riferimento rispetto all’impianto, molto raccolto.

Nona trasferta in Francia della storia gialloblù

Quella che ha preso il via domenica mattina e che si concluderà nel pomeriggio di mercoledì col rientro a Trento è la nona trasferta di sempre in Francia per Trentino Volley, tornata oltralpe a meno di un anno di distanza dall’ultima volta. Il precedente più recente in questo Paese è infatti legato al viaggio a Chaumont dell’11 febbraio 2025, sostenuto in quel caso per giocare la gara d’andata dei quarti di finale di CEV Cup (poi conclusa al terzo posto). La prima volta assoluta (11 novembre 2008 a Beauvais – successo in tre set) rappresenta invece lo storico debutto esterno del Club di via del Brennero nella massima competizione continentale. Nella sua storia Trento ha giocato a Tours quattro partite: 1 novembre 2012 (vittoria per 3-0), 16 dicembre 2015 (sconfitta al tie break), 15 aprile 2017 (sconfitta per 1-3 nella finale di CEV Cup, poi persa al golden set giocato subito dopo) e 29 novembre 2023 (vittoria per 3-1). La sfida rappresenterà la 237a gara internazionale della storia di Trentino Volley, la 136a di sempre in Champions League in cui ha ottenuto in ben 105 precedenti la vittoria.

Gli avversari

Il percorso casalingo nel 2026 del Tours Vb, formazione che fa riferimento alla città di oltre 140.000 abitanti che porta lo stesso nome ed è capoluogo della regione Indre et Loire, inizierà con un attesissimo big match di carattere europeo. Il club biancoblù, storicamente uno dei più rappresentativi della Francia, ospiterà i Campioni d’Italia per provare a muovere la propria classifica anche in Europa dopo il debutto con ko ad Ankara. Qualificata per la diciannovesima volta alla Champions League grazie alla vittoria del decimo titolo nazionale a maggio 2025, nel suo palmares conta anche undici Coppe nazionali, cinque supercoppe francesi e, soprattutto, due titoli continentali: la Champions League, vinta nel 2005 ad Atene sconfiggendo in finale i greci dell’Iraklis Salonicco, e la CEV Cup vinta nel 2017, superando in finale proprio Trento al golden set. Nella passata stagione ha disputato la CEV Cup, fermandosi come Trentino Volley alle semifinali. La rosa affidata al tecnico croato Igor Juricic può contare sulle conferme del palleggiatore serbo Coric, dei centrali Santos Marshman e Voss e del libero Ramon, mentre da pochi giorni ha perso lo schiacciatore Strehlau (mvp dell’ultimo campionato), passato a Cuneo. I volti nuovi di maggior spicco sono quindi quelli dell’opposto sloveno Mujanovic (ex Monza), dello schiacciatore finlandese Suihkonen (ex Chaumont) e del pari ruolo canadese Heslinga. In Ligue A dopo quattordici giornate vanta lo stesso ruolino di marcia di Trentino Volley: primo posto in classifica con trentacinque punti e dodici vittorie, l’ultima ottenuta in quattro set sabato a Parigi.

La rosa del Tours Vb-

Noè Cron (p), Enzo Cros (s), 5. Leandro Nascimento Dos Santos (c), 6. Samuel Njok-Yanga (p), 7. Luca Ramon (l), 8. Mathis Huard (c), 9. Nico Suihkonen (s), 10. Lauen Le Brun (s), 11. Noah Antoina (p), 12. Michael Marshman (c), 13. Valentin Folgalvez (l), 15. Bastien Scherer (l), 16. Aymeric Pelvet (s), 17. Zeljko Coric (p), 18. Landry Kavogo Yaoussia (s), 19. Lorik Houlmiere (o), 20. Nik Mujanovic (o), 21 Guilherme Voss Messias Dos Santos (c), 22. Isaac Heslinga (c). Allenatore Igor Juricic.

CHAMPIONS LEAGUE 2a GIORNATA POOL A-

Martedì 6 gennaio ore 20.00

Tours Vb-Trentino Itas Arbitri: David Fernandez Fuentes(Spa)-Coen Luts (Bel)