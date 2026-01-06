Champions League:Conegliano a Lodz per mantenere la testa della Pool D

LODZ (POLONIA)- Trasferta polacca per la A.Carraro Prosecco DOC Conegliano che domani alle 18.00 scenderà in campo alla Lodz Sport Arena contro l' LKS Commercecon Lodz per la terza partita della Pool D di Champions League. Le pantere sono in viaggio verso la sede di gara. Partite dall’aeroporto Marco Polo di Venezia faranno scalo a Bruxelles, atterreranno a Varsavia, quindi pullmann verso Lodz. Le Pantere hanno vinto entrambi le sfide europee e guidano il raggruppamento con 5 punti, mentre le polacche di coach Adrian Chylinski cercano il primo risultato positivo della loro campagna continentale.

PRECEDENTI:

Ci sono 2 precedenti della sfida, entrambi risalenti alla CEV Champions League della stagione 2019-20, nelle sfide di andata e ritorno del girone le Pantere hanno avuto la meglio vincendo 3-0.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-

« Stiamo vivendo un mese di gennaio incredibile e molto emozionante: contro Novara abbiamo giocato la prima di una serie lunghissima di partite, speriamo di aggiungerne un’altra alle 8 già previste centrando a Torino la finale di Coppa Italia, che sarà il primo trofeo che ci giocheremo d’ora in avanti in ordine cronologico. Ma ci sarà tempo per pensarci, dobbiamo guardare a uno scalino alla volta e ora voliamo a Lodz per un impegno molto importante. In trasferta in Champoions ci sono sempre insidie, Lodz è una squadra che non abbiamo ancora affrontato u, hanno degli ottimi elementi e in casa si esprimono al meglio delle loro potenzialità, per questo domani sera non potremo davvero permetterci di abbassare la guardia. Poi troveremo un trittico ostico di campionato con Chieri, Bergamo e Vallefoglia, tutte squadre che giocano un’ottima pallavolo con cui non possiamo permetterci di non dare il massimo. Intanto siamo focalizzati sulla gara di domani per continuare il nostro percorso europeo, la Champions League è una competizione dal fascino unico, ci teniamo tanto e domani voglio una prestazione convinta, dobbiamo imporre il nostro gioco per non correre rischi. Viaggiamo il giorno dell’Epifania, mi auguro che i nostri tifosi abbiano vissuto delle festività serene: colgo l’occasione per ringraziarli del supporto che ci hanno fatto sentire nelle ultime partite, ci inorgoglisce vedere migliaia di appassionati che trovano il tempo per venire al Palaverde a vederci in ogni occasione ».

CHAMPIONS LEAGUE 3a GIORNATA POOL D

Mercoledì 7 gennaio Ore 18.00

LKS Commercecon Lodz - A.Carraro Prosecco DOC Conegliano Arbitri: Geldof (NED) e Geukes (GER)