Challenge Cup: Vallefoglia affronta a Nyíregyháza l'andata degli ottavi

LE AVVERSARIE-

Il Fatum Nyíregyháza fa parte di una polisportiva che gestisce anche la squadra di pallacanestro maschile Hübner Nyíregyháza BS e la squadra di futsal maschile A’Studió Futsal Nyíregyháza.

La squadra di pallavolo di Nyíregyháza, nove volte vincitrice della Coppa d’Ungheria e sei volte campione nazionale, è stata promossa in serie A nel 1997, classificandosi subito al quarto posto. Il vero periodo d’oro è iniziato nel 1999, quando la squadra ha vinto sia il campionato che la coppa per quattro stagioni consecutive. Nella stagione 2003-2004 ha vinto la Coppa d’Ungheria, mentre nel 2006-2007 è riuscita a conquistare nuovamente la doppietta scudetto-coppa nazionale. Durante questo periodo, la squadra ha partecipato più volte alle competizioni europee e, nelle stagioni 2002-2003 e 2003-2004, ha preso parte alla Champions League. Il nuovo periodo di successi è iniziato nel 2018, quando il Fatum ha vinto la Coppa di Ungheria nella stagione 2017-2018, un anno dopo è arrivato secondo nella coppa e nella stagione 2020-2021 ha vinto sia la Coppa di Ungheria che il campionato, qualificandosi così per la Champions League nella stagione successiva.

Le atlete guidate dall’allenatore Dávid Zóltan sono una vera multinazionale. Le palleggiatrici sono la spagnola Maria Alejandra Alvarez e l’egiziana Sohila Ahmed Wafeek; l’opposto è la francese Lara Davidovic; le schiacciatrici sono la venezuelana Asly Antivero Salinas, la serba Aleksandra Petrovic, la cubana Lilian Rufin-Martínez e l’ungherese Gréta Pampuch. Al centro operano la neoarrivata finlandese Daniela Öhman e l’ungherese Boglárka Anna Földi, mentre le due connazionali colleghe di ruolo Alexandra Lázlop e Andrea Pintér sono fuori per infortunio. Entrambi i liberi sono ungheresi: Fruszina Tóth e Gréta Farkas.

Le parole del vice allenatore Giacomo Passeri

« Loro hanno delle buone attaccanti, a cominciare dall’opposta mancina Davidovic, l’anno scorso nella prima parte della stagione in A2 a Brescia, che attacca moltissimi palloni ed è la loro vera trascinatrice. Tra le bande, da tenere d’occhio soprattutto Pampuch, giovane ungherese molto esplosiva, e Petrovic, giocatrice di equilibrio molto tecnica e con grande varietà di colpi. Debutterà con noi la centrale finlandese Öhman, a Bergamo nella stagione 2021/22, cui si affianca l’ungherese Földi, non altissima ma molto veloce negli spostamenti. Il palleggiatore è la spagnola Alvarez, che ama molto il gioco rapido ».

CHALLENGE CUP- ANDATA DEGLI OTTAVI DI FINALE-

Giovedì 8 gennaio Ore 18.00 (italiane)

Fatum Nyíregyháza- Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia Arbitri: Milena Lazarova-Peeva (Bul), Markus Petsche (Aut)